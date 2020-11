Biden e Irán: infundadas esperanzas para una paz caliente

La prioridad de Biden será reparar los daños que ha asestado Trump a las relaciones con Europa y recuperar el multilateralismo: Irán no representa una amenaza para sus intereses en la región, por lo que no tendrá prisa en convencer a los ayatolás.

La prioridad de Biden será reparar los daños que ha asestado Trump a las relaciones con Europa y recuperar el multilateralismo: Irán no representa una amenaza para sus intereses en la región, por lo que no tendrá prisa en convencer a los ayatolás.

, según John Kerry-, no es ni probable un cambio de estrategia por Washington. La iniciativa del presidente Rohani de "Hormuz Peace Endeavor" (HOPE), invitando a los ocho países del golfo Pérsico a un diálogo de seguridad muestra las preocupación justificadas de Irán por