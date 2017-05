Morgan interpreta ‘Home’

Morgan, sin duda una de las bandas revelación de 2016, interpreta ‘Home’ al calor del fuego, tema con el que abre su aclamado álbum debut North.

Hay recuerdos que hierven dentro y que calientan cuando el frío convierte los huesos en frágiles trozos de hielo. Hay voces que calan como una tormenta de verano y buscas, sin querer, ese calor donde quizás, no tendríamos que hacerlo. Como la pieza perdida de un puzzle, Morgan busca su hogar entre las brasas de una chimenea que hacen arder el miedo y, por un momento, sin ella saberlo, te da un hogar columpiándote en sus cuerdas vocales. Pequeña voz hoguera, no te preocupes que no estás sola. No me preguntes por qué, pero cada vez que puedo, yo también me hago daño a mí misma. Correr y agotarse es tan humano como sentirte Terpsícore bailando un día que parece no acabar nunca. Por eso te digo que no estás sola, en cada nota que aúllas estás diciendo: el hogar lo llevo dentro, ardiendo. Y cada latido es un dardo que nos recuerda que estamos vivos… pero duele. Duele.

Loreto Sesma

