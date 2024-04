De nuevo con la matraca de las "madres asesinas"

Alberto Paredes / Europa Press

Siete hijas e hijos han sido asesinados por sus padres en lo que va de año, por violencia de género. Pues no falla. No hay vez que aún estando caliente el cuerpo de esos niñas y niños haya quien aproveche para hacer ideología del tema, negacionismo y sembrar la duda.

Es el momento donde salen por doquier (casualmente casi siempre de los mismos medios y autores) las noticias de las madres asesinas. Con toda la intención, aprovechan para decir que esos menores asesinados por las madres no interesan y que el feminismo los ignora. Y entonces salen artículos con otras estadísticas para hacer una especie de campeonato de a ver quién asesinó más. Es trasladar a este drama el "y tú más" de la política.

Seré directa. Da un poco de reparo que se venda eso como titular pero sí, claro, hay mujeres que asesinan a sus hijos e hijas. Menudo descubrimiento. He perdido la cantidad de veces que hemos dicho que las mujeres no son seres de luz y que condenamos cualquier crimen a la infancia y que caiga sobre ellas las penas del mismo código penal. Y tampoco es un descubrimiento que no solo hay madres o padres que maltraten a sus criaturas, sino también abuelas, abuelos que violan a sus nietas, hermanos, tíos... Y también hay hijos e hijas que maltratan o matan a sus padres y madres, siendo incluso menores.

Así que después de todo esto, ¿a qué vienen esos titulares o comentarios de "el feminismo niega a los menores asesinados por sus madres"? ¿A qué vienen esos titulares de "los datos que se ocultan"? ¿Pero saben qué es el feminismo? No, no se oculta ningún dato porque la estadística de violencia de género habla de eso, de violencia de género. Y la estadística de violencia vicaria habla de eso, de violencia vicaria.

Yo puedo entender que cuando no tienes ni idea de violencia de género y mucho menos de sus conceptos, mezcles churras con merinas y salga un desaguisado, pero es que la violencia vicaria, recuerdo, es un término exclusivo que se aplica en la violencia de género. Otra cosa es que haya quien quiera apropiarse de ello, pero es su error, no el nuestro. El feminismo a lo largo de su historia crea conceptos para hacer pedagogía y entender su realidad. Y claro, eso hay que estudiarlo. Pero se creen con autoridad y saber cuando demuestran todo lo contrario. Así que insisto: una estadística de violencia vicaria habla de violencia vicaria y la de violencia de género habla de víctimas de violencia de género. No hay interés en ocultar nada, es que es una estadística especializada en esa materia.

Da apuro tener que explicar algo tan básico, que parece de Barrio Sésamo. Por eso hay estadísticas específicas para otros análisis, como la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, la violencia filioparental o violencia contra la infancia. De la misma manera que hay estadísticas específicas de víctimas del terrorismo yihadista, víctimas de los etarras, o víctimas de accidentes mortales en coche, o de accidentes mortales de moto. Es que es tan ridículo todo esto como si en una estadística de cáncer de mama se titulase al día siguiente negando ese dato y diciendo, quizás, que las víctimas del cáncer de pulmón o de colon son más. ¿Y? Nadie puede negarlo, y para eso hay temas específicos, para estudiarlos, comprender y poner medidas.

Y más ridículo, o ya bochornoso o directamente penoso, es intentar usar esto para desacreditar al feminismo. Justo un movimiento que durante décadas ha apoyado la protección de la infancia, que era invisible. Que la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia se creó en la pasada legislatura justo para eso, para proteger a la infancia de todo tipo de agresores, sean padres, madres, tíos, abuelos o primos.

Estaría bien asumir la responsabilidad de no desinformar mezclando datos y, sobre todo, intentado hacer equivalencias con conceptos que son diferentes. Cada violencia debe ser tratada de forma específica. Eso sí, si se quiere combatir de verdad. Porque cuando el feminismo habla solo de la violencia vicaria lo hace para contemplar una realidad más allá de esas posibles enfermedades mentales con que se justifican. Y lo sabemos no porque hablemos por gusto, sino porque escuchamos y aprendemos de especialistas que tratan con víctimas y agresores. La realidad es que en la violencia de género hay padres que asesinan a sus hijos e hijas solo porque "son míos" y "porque quiero hacer daño a la madre". Eso no es una enfermedad mental por sorpresa, es un crimen que se puede prevenir con cultura y educación.

Los asesinatos vicarios son evitables. Y para conseguirlo se necesita un sistema sólido, respeto a las víctimas y una sociedad bien informada. El resto es un poco de mala fe y ganas de poner piedras en el camino. Pero cada cual queda definido.