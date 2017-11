El genocidio contra los palestinos debe tener castigo. Solidaridad efectiva y no buenas palabras

Jalil Sadaka

Periodista, traductor y activista palestino

La masacre contra la población palestina de la franja de Gaza es el último eslabón de una cadena de masacres que comenzaron hace mas de un siglo, masacres que se enmarcan en un plan genocida y limpieza étnica contra el pueblo palestino. No es una afirmación gratuita sino es el resultado de un análisis objetivo de este conflicto que comenzó con la creación del movimiento sionista a finales del siglo XIX. Este movimiento se basaba en una falsa premisa: un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, de modo que para movimiento sionista los palestinos no existen. Sin entrar en un detallado análisis histórico de la larga tragedia palestina, y con el fin de refutar esta falacia solo cabe resaltar que el porcentaje de judío árabes residentes en palestina al principio del siglo XX no pasaba del 5% de la población palestina, y un siglo después los palestinos son una menoría que asediada, ocupada y amenazada.

El proyecto sionista se basó otro absurdo: convertir una religión en una nacionalidad. Algo tan disparatado como decir que todos los musulmanes son árabes o todos los católicos son españoles. Este disparate fue posible gracias a los medios económicos de los acaudalados judíos y la coincidencia de intereses entre las potencias coloniales occidentales de entonces, sobre todo Inglaterra, que estaba planificando mantenimiento de un control sobre el Oriente Medio que garantice sus intereses en la zona, en un momento que empezaba el descubrimiento del petróleo, esta circunstancias Contribuyeron a la materialización del disparate sionista.

La Nakba palestina empezó a fraguarse con la declaración de Balfuor- ministro de exteriores británico- en 1917, del que se ha cumplida recientemente un siglo. En virtud de este otro disparate el gobierno de su graciosa majestad se comprometió a crear un “un hogar nacional para los judío en palestina”.

A partir de estos momentos se aceleró la colonización de tierras palestinas por judíos procedentes del centro y e este de Europa. Todo ello bajo el mandato británicos sobre Palestina, una vez acabada la II Guerra Mundial.

Los palestinos conscientes del plan sionista, comenzaron a organizar la resistencia ante invasión de colonos. Lo que provocó grandes revueltas en todo el territorio palestino, que obligaron a las autoridades inglesas a poner un aparente control sobre la invasión de colonos judíos. Los judíos empiezan a crear sus bandas armadas, la primera fue la Haganá fundado en 1920, mas tarde 1931, se creó otra organización sionista de carácter terrorista, Irgun. Las acciones de estas organizaciones iban dirigidas contra la población palestina con el fin de crear el pánicos entre esta población desarmada y por consiguiente obligarla a desaloja sus casas y abandonar el territorio, hubo infinidades de matanza contra la población civil destaca por su crueldad la de Deir Yasin, una ldea cercana a Jerusalén.

En 29 de noviembre 1947, Naciones Unidas aprueba la resolución 181, por la que se dividía Palestina histórica en dos estados: un judío con el 55% de territorio, otro árabe palestino con el 45% , una partición rechazada por los palestinos por injusta puesto que era inversamente proporcional al porcentaje de población palestina y judía. Lo que fue aprovechado por las organizaciones judías armada que comenzaron una campaña de extrema violencia para desalojo de los palestinos del todos el territorio. Más de 700, mil palestinos fueron obligados a dejar sus casas y refugiarse en países árabes vecinos sobre todo Jordania, Siria y Líbano. El numero de descendentes de esto refugiados que viven desde entonces en campos miseria amparados por la agencia de las naciones Unidad para los refugiados palestinos UNRWA, asciende en la actualidad a mas de 5 millones. El obligado éxodo masivo de palestinos se conoce con el término árabe de la Nakba.

Durante casi 70 años de aquella catástrofe o Nakba, la parte de Palestina que quedaba sin ocupar por Israel, fue menguando drásticamente, como consecuencia de las sucesivas guerras. En 1967, Israel convertido en un gran potencia regional con armas nucleares con suficiente potencial para destruir todo el mundo árabe, se apoderó del resto de los territorios que se habían anexionado a Jordania o lo se conoce por Cisjordania con Jerusalén este y la franja de Gaza y el Sinaí fueron conquistados militarmente a Egipto., aparte de los alto del Golan sirio.

Con esta conquista comienza una nueva etapa del plan sionista de crear el gran Israel, que se extiende desde el Eufrates hasta el Nilo. Es evidente que falta de población inmigrante judíos es el único obstáculo para completar su proyecto de gran Israel.

Es preciso conocer las ansias expansionistas del sionismo para entender su política actual, basada en la asimilación paulatina de los territorios ocupados, mediante la implantación de colonias que van creciendo y cercando a las poblaciones palestinas, convertidas en gueto. El objetivo es forzar esta población a abandonar su tierra por la fuerza. Esta política se lleva acabo a pesar de todos los supuesto planes de paz, hojas de ruta, que solo son maniobras de distracción y de división de los palestinos.

Gaza una pequeño territorio de 365 kilómetros cuadrados, densamente poblada por casi dos millones de palestinos, representa un obstáculo para plan sionista, cuya esencia es la creación de un estados judío puro al estilo nazi, no debemos olvidar que el 20% de la población del actual estados de Israel, son palestinos. Sin contar con casi 4 millones de palestinos en los territorios de Gaza y Cisjordania.

Hablamos al comienzo de este articulo de una genocidio, la ultima masacres de Gaza se enmarcan en este contexto o lo que el historiado judío. Israelí. Illan Pappe llama limpieza étnica de palestina. EEUU.y el resto de los países occidentales, no solo conocen muy bien esto planes sionistas, sino les prestan el poyo político, económico y militar necesario, lo que permite a Israel incumplir todas las resoluciones de las Naciones Unidad, sin que sea amonestado ni sancionado, de modo que Israel puede actuar con total impunidad.

La credibilidad de las democracias occidentales queda en entredicho. Los gobiernos de mundo árabe y musulmán atado de pies y manos, pierden todo razón de ser ante sus pueblos, con las graves consecuencias se deriva, rebeliones populares conducidas por las corrientes islamistas más radicales. El auge los grupos radicales es consecuencia, no solo de la miopía del mundo occidental y su alineación con el sionismo contra cualquier movimiento panarabista, sino el interés del sionismo de debilitar el frente árabes de solidaridad con el pueblo palestino, los gobiernos occidentales ya que no se molesta, ni siquiera en salvar la cara a los gobiernos corruptos feudales para mantener sus lazos con sus hermanos palestinos, sino les ha convencido en buscar enemigos alternativos al sionismo, con la provocaciones de guerra sectarias dentro del mundo musulmán.

Occidente, sobre todo la UE debe reaccionar rápido, asumiendo su responsabilidad, ante este genocidio. Es imprescindible imponer sanciones a Israel. España un país con gran sensibilidad, amistad tradicional con los árabes, debe lidera este cambio de postura occidental. Como primer paso debe dejar de vender armas a israel, que no duda en masacrar a la población civil palestina. Un mensaje clara a Israel en este momento consiste en la suspensión de los acuerdo preferenciales con UE… y obligar al gobierno de Israel a cumplir con la resoluciones de los organismos internacionales.

Esto sería el primer paso para conseguir una solución justa y duradera. Los palestinos han renunciado, obligados por las circunstancias, al sueño de crear un estado laico democrático, en el que convivan judíos, musulmanes y cristianos en igualdad de condiciones. Una solución parecida a la de Sudáfrica, que fue impuesta con la caída del apartheid, gracias sobre todo a las presiones económicas. Ahora los palestinos aceptan crear su estado sobre los territorios ocupados en 1967, que suponen 22% de palestina histórica, y una solución que contempla el derecha al retorno de los refugiaos, pero Israel tiene otros planes, como lo ha mostrado últimamente en Gaza. Los crímenes de Gaza deben ser castigados, para restaurar la credibilidad en los instituciones internacionales, dejando de actuar con doble rasero, Israel no puede matar, destruir, asediar a una población sin el menor respeto a las normas internacionales, Israel no puede ocupar expulsar a los palestinos y seguir gozando del apoyo del mundo occidental, para continuar su genocidio palestino.

