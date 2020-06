España sufrió la epidemia más intensa en Europa según la estadística de mortalidad

¿Cuánta gente murió en España por el coronavirus?

La pregunta parece sencilla, pero no resulta nada fácil de responder.

Según las últimas cifras oficiales del Ministerio de Sanidad el número de fallecidos asciende a 27.136.

Pero las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad sólo incluyen a aquellas personas fallecidas a quienes se les ha practicado una prueba PCR.

Según la OMS también deberían contarse como muertos por coronavirus aquellas personas que mueren con los síntomas o con un diagnóstico clínico compatible con la enfermedad, aunque no se les haya hecho una PCR. (Aquí el Manual de la OMS para clasificar la causa de muerte como COVID).

Además, desde hace algunas semanas, la situación del conteo es muy confusa:

El pasado 25 de mayo el Ministerio de Sanidad anunció que rebajaba en casi 2.000 muertos su cifra oficial por problemas de validación de los casos autonómicos (se restaron 1.126 muertos en Cataluña, 291 en Madrid, 152 en Castilla-La Mancha, 62 en la Comunidad Valenciana y 48 en Castilla y León).

El día 11 de mayo cambió también el método de conteo (las CCAA deben ahora informar a Sanidad por caso individual) por lo que las series quedaron truncadas.

Pero, desde entonces, las cifras que hacen públicas las Comunidades Autónomas tampoco coinciden con las que anuncia Sanidad.

El exceso de mortalidad respecto a años anteriores

La diferencia entre el número total de personas que han muerto este año respecto a las que murieron en las mismas fechas de años anteriores refleja de manera más precisa el impacto de la epidemia.

Esta estadística tiene dos ventajas: incluye a todos los fallecidos por COVID (algunos de los cuales podrían no haber sido diagnosticados y no aparecer por tanto en las cifras de Sanidad) y también los "daños colaterales" de la epidemia (fallecidos que no pudieron ser atendidos por el colapso del sistema sanitario).

El Instituto de Salud Carlos IIII recoge en su informe de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) el número diario de defunciones en España por todas las causas. Obtiene la información de los Registros Civiles informatizados, que corresponden al 93% de la población española.

La línea negra en la siguiente figura representa el número total de fallecidos por día del año. La línea y la banda azul corresponden a las "muertes esperadas" según las mismas fechas de años anteriores.

Entre el 13 de marzo y el 22 de mayo fallecieron en España 43.484 personas más que en años anteriores.

Índice-z

El exceso de mortalidad permite también una comparación entre países que podrían estar empleando métodos diferentes para contar sus muertos por COVID.

Para comparar el exceso de mortalidad entre países con diferente población se elabora el llamado "índice-z". El índice-z corresponde a restar al número de fallecidos la media de fallecidos anteriores y dividirlo por la desviación estándar.

EuroMOMO es una red de epidemiólogos europeos que publica los "índices-z" por semana del año para 24 países europeos.

España alcanzó en la semana 14 de 2020, un 43.53, el máximo de los países europeos.