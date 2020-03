Documentales feministas durante el aislamiento

Estas semanas hemos estado recomendándote películas y series con perspectiva feminista para lidiar con el aislamiento. Aquí tienes la primera y la segunda entrega.

Para cambiar un poco de tercio, ahora te propongo documentales de la misma temática pero muy diferentes entre sí. Ahí van:

Un documental para conocer el inicio del feminismo radical de los años 70 en Estados Unidos. La segunda ola feminista es la parte de la historia del feminismo que más argumentos, razones y explicaciones nos ha regalado a todas las mujeres. Fundamental ahondar en ella.

"Es una niña: las tres palabras más mortales del mundo". Este documental de 2012 denuncia los asesinatos de niñas recién nacidas en países como India o China a lo largo de décadas. Nacer con vulva en según qué contexto es nacer para morir.

Una serie documental de Netflix aparentemente sobre bebés pero que aporta más que eso. Por ejemplo, ¿sabías que los hombres que se involucran en la crianza de su hija o hijo puede desarrollar los mismos niveles de oxitocina que sus madres? ¿Sabías que la leche materna no siempre es igual y que varía dependiendo de varios factores? (Eso sí, a este le vas a tener que poner tú la perspectiva feminista en varias ocasiones).

No te lo puedes perder. No sólo se trata sobre quién era María y cómo de original era su diccionario -en todos los sentidos- sino del ninguneo de la RAE, de la invisibilización y menosprecio por ella y su trabajo, que yo definiría como imposible si no fuera porque ella lo hizo realidad.

Sonita es el nombre de nuestra prota: una chica afgana que huye Irán para evitar que su madre la venda. Uno de los motivos por los que huye es que quiere dedicarse al rap. Sí, al rap. Y no puedes imaginarte qué letras...

Puede que ya lo hayas visto, pero lo rescato para todas las que no. Porque tú, yo, cualquiera, podríamos haber sido Amanda. La justicia patriarcal no se trata de casos aislados, y en este documental se ve con claridad la forma de pensar, de "investigar" y de juzgar que tiene el sistema.

Beryl Magoko, la directora de este documental, sufrió la mutilación genital femenina. Beryl recuerda este momento de tu vida, cómo lo sentía una ritual que daba lugar a la vida adulta. En este documental hace un recorrido por su memoria, conversa con otras mujeres e intenta comprender su propio presente: nadie la avisó del dolor que aquel día causaría a su vida.

Escucha el último programa de Radiojaputa.

Cada lunes un nuevo capítulo en publico.es