Recomendación semanal: vídeo-entrevistas a históricas feministas

Estas semanas atrás te hemos recomendado mucho contenido feminista para pasar el confinamiento. Series, pelis, documentales, libros, ensayos, música, instagramers feministas y hasta charlas TEDx.

Y así vamos a seguir hasta que acabe el confinamiento (o hasta que se me acaben las ideas) y podamos volver a lo que esta sección pretendía ser: una agenda feminista con una selección de los very very best eventos feministas que vayan teniendo lugar semanalmente en el Estado español.

Hasta entonces, seguimos con las recomendaciones. Y esta semana traemos unas cuantas vídeo-entrevistas (con subtítulos) a feministas históricas del movimiento por la liberación de las mujeres. Comenzamos con esta entrevista del año 1959 a Simone de Beauvoir, diez años después de haber escrito El Segundo Sexo, un libro indispensable, dicho sea de paso. (Esta es la única que no tiene subtítulos en castellano).

También aquí incide en la diferencia que hay entre ser legalmente iguales y seguir siendo, en la práctica discriminada y oprimida.

Simone no era muy dada a apariciones de este tipo, por eso el poco material que se conserva, tiene que ser consumido con voracidad por el movimiento feminista, y nutrirse de él. Por eso repetimos autora y pensadora y dejamos de nuevo a una Simone ahora más experta si cabe. ¿Por qué soy feminista?

La aparición de Kate Millet y su tesis (que luego fue libro) Política Sexual hizo historia dentro de la propia la historia del feminismo. Su análisis radical hundió una garra en el patriarcado y llegó la hueso (y las feministas radicales que vinieron después no lo soltaron). Kate de dejó de discursos superficiales y de conceptualizar tímidamente y se convirtió en una apisonadora que nos dejó el camino mucho más llano a las que vinimos después.

Sin embargo no tuvo una vida fácil, muy al contrario. En Viaje al Manicomio ella misma lo cuenta. En esta entrevista, traducida por las incansables Traductoras por la Abolición) cuyo trabajo pueden consultar aquí y aquí), Kate habla desde 1977 del patriarcado y feminismo.

Otra feminista que en un mundo mejor tenía la fama de Messi y Messi la suya, es Andrea Dworkin, una feminista abolicionista cuyo ensayo Intercourse (Coito) tuvo un efecto revulsivo en mi proceso feminista, y creo que es un antes y un después en el de cualquiera en cuyas manos caiga dicho libro. Ni siquiera está traducido al castellano, echen cuentas de cómo de invisibilizados están los planteamientos abolicionistas del feminismo.

En esta entrevista, que sí tiene subtítulos gracias de nuevo al trabajo de Traductoras por la Abolición, Andrea se explaya en 1990 sobre qué es realmente la pornografía, qué supone para las mujeres y por qué hay que abolirla.

Chimamanda Ngozi es otra feminista radical, célebre por su charla TED (más tarde libro) llamada "Todos deberíamos ser feministas". En esta entrevista nos habla sobre raza, sobre sus orígenes igbo, y sobre el interés que tiene el primer mundo en mantener al continente africano tal y como está después de ser desvalijado por, precisamente, ese primer mundo.

