Una serie de mujeres que deberían ver todos los hombres

En la recomendación semanal vamos a hablar de un serie finlandesa basada en once cortos de máximo 15 minutos cada uno, y un largometraje. (Ahora mismo solo está disponible en Filmin este útlimo). Si eres mujer, esta serie habla de ti. Si eres hombre, tienes que verla.

Hablamos de Force of habit (2019). Cada uno de los cortos está dirigido por una mujer, y sus protagonistas son también mujeres. Nuestro día a día -desde el ámbito privado al público- recogido desde once perspectivas que, en realidad, se acaban quedando cortas.

La serie en su conjunto habla de lo cotidiano, de las experiencias que sufrimos por el simple hecho de ser mujeres. Y eso, inevitablemente, está ligado a hablar de hombres: quienes causan estas experiencias. El poder masculino se muestra desde lo más sutil e invisible en la pareja hasta lo más sangrante: la justicia patriarcal de la que disfrutan los agresores sexuales, también en Finlandia, claro.

La delicadeza de esta producción a la hora de mostrar los aspectos más brutales es exquisita. No hay escenas visuales de excesiva crudeza: éstas son narradas. No se ceba en el dolor de las mujeres: inciden en la culpabilidad de los hombres y del sistema que los protege. No representa a mujeres destruidas: las protagonistas por regla general están llenas de ira y de fuerza. Y no tienen finales épicos, sino realistas: cada corto acaba como empieza: con mujeres que ya han pasado por cosas parecidas y saben que volverán a sufrir el machismo cotidiano. Sin aspavientos, sin justicia, sin grandes hazañas por parte de nadie.

Precisamente por eso, por lo realista y por la ausencia de finales con una epicidad que rara vez ocurre, Force of habit representa tan bien nuestra vida. Algunas mujeres se recordarán en la mayoría de las historias, muchas otras lamentablemente se verán en todas. La rabia que sientes con esta serie puede ser mayor que la que experimentamos con otras ficciones con una sola historia, porque es una batería de escenas diferentes que hablan de ti todo el rato, de tu pasado, de tu presente y de tu futuro... De ti, de tu hermana, de tu madre, de tus amigas, de las mujeres de todo el mundo. Sabes que mientras tú ves la serie hay millones de mujeres justo en el lugar en el que están sus protagonistas.

Para entender bien qué es el poder masculino, el abuso de poder, el privilegio de los hombres y el sistema patriarcal en sus aspectos más sutiles, esta serie es esencial.

Al acabarla, me giré hacia mi pareja, que como cada noche se había quedado dormido. Esta vez no sentí ternura, ni pensé en lo mucho que madruga ni blablabla. Esta vez solo quería apagar la luz del salón e irme a dormir sola.

