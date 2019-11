El 20-N es para hablar de las flores en el parking

Entre las espinas no se puede ser neutral; Porque el miedo pesa menos que la gravedad; Hoy al alinear las piezas de este domino; Nos cogemos de la mano; Para esperar el empujón (…)

No, ya no puedo esperar; Florezco y nada más; Sé que si no amanece no es mi culpa; Al bajar del pedestal; Descubro tantas flores; Que juntas van a reventar el alquitrán

Extracto de la letra de ‘Flores en el parking’ de Monterosa

Hoy es 20 de noviembre, hace 30 años que se firmó la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que protege a los menores de las tonterías de adultos erráticos con intereses oscuros. Hace unos días, un líder politico electo sugirió que España abandonara la convención, para poder así violar lo derechos de unos menores que están en España sin sus padres. ¿Habrá muchos padres y madres que estén dispuestos a privar a todos los niños y niñas de España de la defensa de sus derechos con esta excusa? Resulta difícil de creer que la propuesta sea real y parece más una provocación sin sentido. Pero la realidad es que es una de más de las multiples propuestas expresada para cargarse los derechos fundamentales que ahora tenemos adquiridos por los que mucha gente tuvo que luchar incluso hasta perder la vida.

La historia no se repite pero rima. Y el 20 de noviembre en España es también un día especial que se ha usado durante mucho tiempo para recordar. La cuestión es que es lo que decidimos recordar.

El pasado lunes el grupo Monterrosa compuesto por Rocío Saiz y Enrique F. Aparicio presentaban su último vídeo clip de su canción Flores en le parking. En un parking no hay flores pero como dice al canción, las flores que tienen salir lo hacen aunque sea rompiendo el asfalto. El vídeo ha salido al público hoy, y no ha sido por casualidad.

«Lorca, Ocaña, Gloria Fuertes, el Titi o Elena Fortún. Ellxs son nuestra memoria histórica. Y flores en el parking es nuestra manera de darles las gracias. A ellos y a Paco Clavel, Carmen de Mairena o Samantha Hudson, personas que han vivido y vive –y a veces entregan– sus vidas para que las nuestras sean más libres.

El sistema nos quiere aparcados en nuestro sitio, que nos marcan con líneas blancas sobre alquitrán. Nos quieren consumiendo, para eso valemos. Pero por más asfalto que nos echen encima, las flores siempre salen a la luz. Con esta canción y este vídeo, nos apropiamos del 20N para llenarlo del recuerdo de lxs que nos precedieron y decirle al mundo –empezando por los 52 fascistas que se van a sentar en el Congreso– que no vamos a dar ni un paso atrás.» explica Enrique.

Hackear el 20N recordando lo que para nosotros resulta más importante es la mejor forma de luchar contra el discurso de odio deshumanizado que copa titulares en todos los países del mundo. Por eso yo este 20 de noviembre he decidido hablar de las flores que crecen el parking, para recodarnos a todas que no hay qué tener miedo y que tenemos que reconquistar nuestro espacio que nos lo están quitando. #20N #niños #Lorca #gloriafuertes #PacoClavel y así hasta el infinito.