Migrar en verso: Yeison F. García presenta su poemario 'Derecho de admisión'

Azahara R. Pérez (@AzaharaKahlo)

El autor dirige su poesía a una generación que, al igual que él, "nació o se crió en España y que ha tenido problemas al ir construyendo su identidad"

El jueves 27 de mayo presenta su último poemario, ‘Derecho de Admisión’

‘Las vidas de las nuestras importan’: "Que no nos digan que esperemos, / nadie puede aplacar nuestra sed de justicia, / no nos pueden culpar por visibilizar una tensión oculta, / no nos pueden señalar por no ser complacientes, / nuestro amor por la existencia se ha manifestado". Este es uno de los poemas que recoge el nuevo libro de Yeison F. García López titulado ‘Derecho de Admisión’ y que aborda temas como la migración, la identidad, el racismo o el exilio. El poeta y politólogo -además de activista antirracista, conferenciante, gestor cultural y divulgador-, visibiliza con lucidez y transparencia su propia experiencia a través de los versos de forma cercana y mediante un formato novedoso.

El libro es una contranarrativa a la actual: "A las personas migrantes constantemente se nos ha construido como sujetos pasivos, sujetos que constantemente tienen que estar esperando a que otras personas u organizaciones les puedan ayudar y guiar en el camino", explica el poeta.

‘Derecho de Admisión’ busca fracturar esa idea y, de ese modo, según García, "poner sobre la mesa que nosotras somos parte de esta historia, estamos produciendo narrativas nuevas, impulsando nuevos procesos políticos". "Tenemos que entender esto como un punto principal para, de alguna manera, impulsar o trabajar por la transformación de la sociedad y la protección de nuestros derechos", agrega.

Añade que "las personas migrantes y racializadas tienen que ser las protagonistas y se le tiene que reconocer su agencia política", una cuestión que, según el autor, "parece simple, pero no ha sido así".

Yeison F. García hace referencia a un marco narrativo invisibilizador "en el cual constantemente se plantea que el racismo se da a partir de la llegada de personas migrantes. Ese marco invisibiliza toda una historia de construcción de racismo por parte del Estado español". Es una narrativa en la que "plantear al sujeto migrante como un sujeto pasivo deja fuera todas las formas de resistencia de la persona migrante".

La creación de un poemario diferente

El poemario incorpora novedades poco comunes en la narrativa escrita, como interacciones a través del uso de códigos QR que ofrecen acceso a una playlist musical y vídeos con el fin de acercar al lector y la lectora la poesía con un formato más dinámico.

Quien lanzó la idea para que este proyecto fuese posible fue la editorial independiente ‘La Imprenta’, un colectivo que apuesta por la creatividad generando, según sus palabras, "estrategias y artefactos culturales para cambiar el mundo". Esta editorial tiene una librería en el barrio de Malasaña donde organizan recitales, presentaciones de libros o charlas.

Para la elaboración del libro, el poeta explica que cogió ideas del poemario en el que se encuentra trabajando y que espera publicar próximamente llamado ‘Madrid Negro’, pero también cosas nuevas. "Tenía por ahí algunos poemas aparcados y otros poemas que en sí salieron solos". Añade que "no había un proceso de tiempo y maduración como con otros poemas sí lo he hecho, sino que salieron directamente a través de pensar todo el día qué quiero con este poemario, de leer y releer los poemas que iba escogiendo para que tuvieran al final un sentido".

"A mí nunca me habían dicho que yo podía ir a la universidad", cuenta García. Su entrada en la facultad marcó un punto de inflexión en su vida y fue, en sus palabras, un momento "muy reflexivo", ya que "te amoldas a lo que se espera de ti como persona negra y migrante, de que no llegues nunca a la universidad, de ser el más malote....". Una serie de valores inculcados en los que "te ves atrapado más en lo que dicen que tienes que ser que lo que tú quieres ser", añade.

Fue entonces cuando comenzó a labrar su camino de forma autodidacta, a elegir las lecturas que más le llamaban la atención, especialmente de filosofía. A partir de ese momento comenzó a escribir poesía y a acercarse a autores como Nicolás Guillén y Miguel Hernández.

La identidad como cuestión

Al haber nacido en Cali y crecido en Madrid, Yeison F. García, asegura haberse sentido un extraño. "Eso te hace, de alguna manera, situarte o restringir o limitar tus marcos de posibilidad", apunta.

De nuevo aparece la cuestión de la narrativa sobre migraciones que, según el poeta "principalmente tiene en el centro a la persona que acaba de llegar" y desarrolla que "no se habla de las personas que hemos venido muy pequeños aquí y que nos hemos, de alguna manera, tenido que hacer cargo de una identidad híbrida por la cual no nos han dado ningún tipo de herramienta, o ha sido complicado encontrarlas, para poder vivir de esa identidad".

Es por ello que el autor colombiano se dirige principalmente con su poesía a una generación que, al igual que él, "nació o se crió en España y que ha tenido problemas al ir construyendo su identidad".

Con todo ello, García, además de dirigir ‘Derecho de Admisión’ a la generación de personas migrantes, o cuyas familias son de origen migrante nacidas o criadas en España, quiere acercar el poemario a los colegios: "somos una sociedad enormemente diversa y a mí me gustaría muchísimo poder recitar, poder compartir con chavales y chavalas este poemario".

"Me hablo a mí, / a una generación, / a las infancias / con procesos migratorios, / que crecieron sin tierra."

El próximo jueves día 27 a las 19:00, Yeison F. García presentará, junto a la actriz y cómica Asaari Bibang, el poemario ‘Derecho de Admisión’. El evento, que tendrá lugar en la oficina de la Fundación porCausa en Madrid, será presencial -con aforo limitado previa inscripción- y se retransmitirá en directo a través del canal de Youtube de porCausa.