Una oración por la regularización de 500.000 personas

Patricia Macías, Ana Rojas y Diana Moreno

Una campaña busca reunir 500.000 firmas antes de septiembre para lograr la regularización administrativa de todas las personas migrantes



"Somos trabajadoras de cuidados remunerados y del hogar, temporeros y temporeras, estudiantes, trabajadores de restauración, comunicadoras, manteros y manteras, politólogas, psicólogas, abogadas, trabajadoras sexuales, artistas visuales, personal sanitario y muchas más, de diferentes orígenes y territorios. Tenemos un objetivo común y una convicción: los derechos de las personas migrantes y racializadas, los derechos de todas y todos".

Así iniciaba el manifiesto leído el pasado 19 de febrero en la plaza de Callao (Madrid), durante el lanzamiento de la campaña de recogida de firmas para lograr la regularización del casi medio millón de personas que viven sin documentación actualmente en el país. La voz la ponían personas integrantes del movimiento #RegularizaciónYa, colectivo por los derechos de las personas migrantes y una de las más de 400 organizaciones del Estado español que se han unido a la campaña. Su objetivo: reunir 500.000 firmas antes del mes de septiembre.

La campaña se inauguró con actos festivos en casi una veintena de plazas de diferentes partes del país. Los actos en Madrid y Barcelona estuvieron llenos de alegría y actividades festivas: lecturas del manifiesto, bailes, música, poesía e incluso oraciones, como la "Oración a la Santa Regularización".

"Santísima regularización, abogada nuestra sin título europeo homologado, intercede por nosotres para la obtención de nuestros papeles"

¿Qué es la #ILPRegularización? A través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) la ciudadanía puede proponer leyes al Congreso de Diputados de manera vinculante presentando 500.000 firmas válidas de personas mayores de 18 años y con DNI español.

Esta ILP propondría una regularización administrativa del estatus migratorio para todas las personas migrantes y refugiadas en territorio español. De ese modo, todas las personas en situación irregular tendrían un permiso de residencia y de trabajo.

Es una continuación del camino abierto por el Movimiento Estatal #RegularizaciónYa en 2020 cuando, al inicio de la pandemia y tras decretarse el primer confinamiento, pidieron la regularización sin condiciones de las personas migrantes en situación administrativa irregular por haber sido las más golpeadas por la pandemia y a las que se dejó atrás.

Esta medida servirá, según Regularización Ya, para "asumir las fracturas producidas por la Ley de Extranjería y el racismo institucional".

"Ayúdanos a sanar la herida profunda del racismo y el colonialismo"

"No es cierto que los Pactos Europeos prohíben a los Estados miembros llevar a cabo procesos de regularización. No es cierto que las regularizaciones hayan tenido un efecto llamada", han añadido los miembros de #RegularizaciónYa durante el acto en Madrid. Ya se han llevado a cabo regularizaciones en numerosos países, y han servido como instrumento de lucha contra la explotación laboral y para dar amparo o protección humanitaria a determinadas poblaciones o colectivos.

"Si no existimos administrativamente no se puede generar ningún tipo de política pública que responda nuestras necesidades. No queremos políticas de carácter securitista"

Hay que recordar que la irregularidad implica para una persona estar una situación de vulneración de derechos permanente: posibilidad de sufrir explotación laboral, trata de personas y explotación sexual, o la exclusión de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad.

Además, que haya una parte de la población en situación irregular supone un déficit de gobernanza pública: "Si no existimos administrativamente, estadísticamente, no se puede generar ningún tipo de política pública que responda nuestras necesidades. Ya no queremos políticas de carácter securitista y en términos de persecución y criminalización", han añadido desde Regularización Ya.

"Dame los papeles y las alas para volver y volver"

"Queremos ejercer derechos con nuestra propia voz y un aparato legal que no nos vulnerabilice ni nos arroje a la exclusión, a la explotación el encierro o la deportación", han exigido los portavoces del movimiento. "No somos números, no somos manos, no somos objetos de investigación ni moneda de cambio partidario. Somos personas con sueños, historias y cuerpos que habitan este país con la misma dignidad que todas las demás".

"Ayudaría a que la gente pueda regresar a su país a ver a sus familiares, llevar una vida digna, trabajar dignamente, pagar sus impuestos", dice Ismail El Majdoubi



Esta ILP "es una oportunidad de unión de las comunidades racializadas y la gente que luchamos por lo mismo, en el mismo camino", ha dicho Ismail El Majdoubi, participante en el acto de la capital. "Luchamos por derechos que desgraciadamente este Estado deniega: el derecho a moverse, a vivir dignamente como el resto de las personas y sin ser clasificados".

¿Qué cosas concretas supondría para todas estas personas ser regularizadas? Él cree que "ayudaría a que la gente pueda regresar a su país a ver a sus familiares, a poder llevar una vida digna trabajando dignamente con sus derechos, a la sanidad, a pagar sus impuestos". Por lo tanto, la regularización sería positiva para todo el mundo, dice: "Beneficiaría a la cotización de la seguridad social y eso beneficiaría a todos los españoles, es el bien para España".

Como dice El Majdoubi, la irregularidad significa la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad, mientras que las regulaciones pueden tener efectos fiscales muy positivos que, como coinciden todos los expertos, benefician al conjunto de la ciudadanía.

"Derrumba toda frontera. Desata todo amarre. Destruye toda prisión que obstaculice mi migración"

Durante la pandemia, las personas migrantes han trabajado en sectores imprescindibles como el de los cuidados o la recogida de fruta. "Miles de nosotras realizamos trabajos esenciales para sostener la vida en este país: la alimentación, el cuidado de las personas mayores, la crianza de la infancia, entre otros; y cumplimos nuestras responsabilidades pagando los impuestos que este sistema establece", ha dicho una de las participantes en el acto de Madrid.

"Con la actual situación de invisibilización de las personas migrantes en situación administrativa irregular perdemos todas, a excepción de quienes consideran que la segregación y la esclavitud son aceptables", ha añadido.

La propuesta de los colectivos va más allá: construir un proceso político "desde el amor comunitario, desde el cuidado, la protección de la vida y de los bienes comunes que la sostienen, desde el antirracismo como forma de soñar una sociedad más justa".

"Dame la fuerza y el coraje de quienes aún transitan por el desierto y el mar. Bendice mi andar. Amén"

La movilización por la regularización también tuvo una acogida multitudinaria en Cataluña, en una movilización que abarrotó el centro de Barcelona. Una convocatoria que, de la misma forma que en otros puntos del Estado, fue liderada por colectivos migrantes y antirracistas de la plataforma Regularización Ya como el Sindicato de Manteros de Barcelona.

"Nos han dejado atrás a pesar de estar en primera línea sosteniendo el resto de la ciudadanía"

"Hay muchos manteros sin papeles que no van a poder acceder a ninguna medida social y de protección por estar en situación irregular, nos han dejado atrás a pesar de estar en primera línea sosteniendo el resto de la ciudadanía", declaraba su portavoz, Lamine Sarr.

La mañana en la ciudad condal transcurrió al ritmo de Balkümbia y Kumbia Kaos, las performances de Arte Sin Fronteras y danzas y poesías de diferentes artistas que acudieron a brindar apoyo a la convocatoria, a través de mensajes en los que se recalcaba que migrar es un derecho, rechazando la criminalización de las personas sin papeles y el racismo institucional.

De acuerdo con las organizaciones convocantes, esta iniciativa es asumida como un nuevo ejercicio de democracia directa para denunciar la situación administrativa irregular de casi medio millón de personas a las que esta situación atraviesa vitalmente. Ahora, los organizadores tienen hasta septiembre para reunir las firmas necesarias y confiar en que esta oración por la justicia social llegue a todos los oídos.