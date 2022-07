Aayam, el joven que huyó de la homofobia y quiere revolucionar el turismo en Nepal

Carmen Blanco Grigelmo (@CarmenGrigelmo_)

Ha creado Queermandu, un proyecto de turismo inclusivo el que cuenta la historia y tradiciones de Nepal pero también las conquistas y desafíos del colectivo LGTBI en el país

"La gente muestra un gran interés por esta parte de nuestra cultura que desgraciadamente está muy invisibilizada"

"Me fui de mi pueblo porque no me sentía feliz ni seguro como persona queer en una zona rural de Nepal", así relata el ciudadano Aayam Poudel su historia como migrante LGTBI dentro de su propio país. "No fue una decisión difícil porque era lo que necesitaba", añade. Poudel se crió en un pueblo llamado Mangalpur en el distrito de Chitwan al suroeste de Nepal, el país del Everest. Tuvo una infancia normal con el cariño de su familia que pronto se vio truncada al salir del armario. "Estaba harto de fingir así que a los 17 años compartí con mi familia que era gay. Algunos dejaron de hablarme así que huí y empecé a ser independendiente", recuerda. Desde entonces ha trabajado en el sector del turismo y la hostelería para pagar sus estudios y su vida en la capital.

Llegar a la gran ciudad fue para Poudel una liberación. "Empecé a trabajar de camarero en el único bar LGTBI del país, tuve varias parejas, mi salud mental mejoró y la red de apoyo que he creado desde entonces es mi nueva familia", celebra en una conversación con Público.es.

"Es mucho más difícil ser queer en un pueblo que en la ciudad", afirma. Según Poudel en su pueblo "las personas queer llevaban una doble vida" y los referentes son "inexistentes". El informe de Naciones Unidas Being LGTB in Nepal apunta esta misma dirección explicando que las expectativas de que "el hombre es el sostén de la familia y la mujer es la cuidadora de la casa" prevalece "con fuerza" en las zonas rurales, donde vive más del 80% de la población, dificultando así la aceptación de las parejas entre personas del mismo género en estas áreas del país. Igualmente, recomienda para este país "aumentar el acceso a la educación formal en las zonas rurales y mejorar los mecanismos para informarles y educarles sobre cuestiones LGBT".

"Quienes huimos de la homofobia también somos migrantes. En mi caso salí de mi pueblo para ir a la capital pero hay quienes huyen de sus países porque no soportan la LGTBIfobia. Incluso yo me fui a vivir a Delhi [India] un año cuando salí del armario", asevera. Según Naciones Unidas, en el mundo hay 84 millones de personas desplazadas. Sin embargo, las personas LGTBI "destacan entre las más vulnerables y marginadas" en la mayoría de casos porque "en sus países no se ofrece una protección sólida de los derechos humanos", apuntan expertos de Naciones Unidas.

Eso mismo apunta la organización LBT Mitini Nepal, quienes durante el confinamiento más estricto por la propagación del covid recordaban que muchas personas LGTBI fueron repatriadas a Nepal y tuvieron que enfrentarse a situaciones especialmente difíciles. "La mayoría se quedaron sin ingresos y aquí no tienen ningún apoyo ni refugio", aseguran en su informe sobre la Situación de los Trabajadores Migrantes LGTBI. Asimismo, esta organización critica que esta comunidad se encuentra "indefensa y abandonada por el Gobierno". En el caso de este joven nepalí volvió a casa una temporada durante el confinamiento pero pronto su salud mental empeoró y tuvo que huir de nuevo: "Las humillaciones eran constantes y no podía seguir allí", cuenta.

"En Nepal todavía queda mucho por hacer. La igualdad en las leyes no ha erradicado la discriminación cotidiana"

Queermandu, una apuesta por un turismo inclusivo

Actualmente Poudel trabaja como guía turístico en Kathamandú, la capital. Es un amante de su cultura, pero reconoce que le gustaría que el país fuera más amable con la población LGTBIQ+. "Somos uno de los países más avanzados del Sur de Asia e incluso hay quienes recomiendan Nepal como destino seguro para las personas queer, pero todavía queda mucho por hacer. La igualdad en las leyes no ha erradicado la discriminación cotidiana", asegura. De ahí que haya decidido poner en marcha su proyecto Queermandu. Se trata de una compañía de tours LGTBI que quiere revolucionar el turismo en el país. "Es una iniciativa abierta a todas las orientaciones sexuales pero con un enfoque más inclusivo", explica. Para ello propone un tour en el que cuenta la historia y las tradiciones de Nepal pero también las luchas, conquistas y desafíos a las que se enfrenta el colectivo en este país asiático. "Mi intención es enseñar también los lugares históricos LGTBI y los espacios seguros que con mucho esfuerzo y dedicación hemos construido".

De momento ha hecho varios tours y está muy contento con los resultados. "La gente muestra un gran interés por esta parte de nuestra cultura que desgraciadamente está muy invisibilizada", dice. Además, asegura que este tipo de turismo no está prácticamente explotado en Nepal. "Probablemente soy uno de los primeros en promover una iniciativa así y espero que tenga muy buena acogida", explica. Actualmente, existen otras organizaciones que ofrecen tours queerfriendly pero a ojos de Poudel en la mayoría de los casos es "puro marketing" y muchos guías "ni siquiera saben la diferencia entre identidad de género y orientación sexual".

Pero crear una empresa desde cero con 24 años requiere de una inversión que por el momento no puede asumir. "Para crear mi propia marca necesito miles de euros que ahora mismo no tengo, así que he creado mi perfil de Instagram, en unos meses haré la página web y en unos años me gustaría tener un edificio con actividades seguras e inclusivas", explica. "Aunque sé que no será fácil, estoy convencido de que el turismo en Nepal necesita este cambio y sé que lo voy a conseguir", añade.

Con esta positividad y convicción Poudel quiere convertirse en el pionero del turismo LGTBI en el país más avanzado de Asia Meridional. Contando su historia pretende inspirar a otras personas del colectivo y mostrar que aunque no es un camino fácil, es posible sobrevivir a la discriminación y tener proyectos vitales propios capaces de mejorar la vida de otras personas LGTBI.