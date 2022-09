Melilla, Marruecos, Sánchez y Bizarrap para acabar el verano

El primer lunes de septiembre que da el pistoletazo de inicio de lo que será el gran curso del "susto o muerte" amerita de un breve repaso a lo que nos ha dejado el verano con esbozo de lo que nos depara el futuro cercano.

Empezamos el verano con las cifras espantosas de muertes en la valla de Melilla, entorno a medio centenar de personas murieron intentando cruzar la valla. La Fiscalía inició una investigación de la que no se sabe nada y Marruecos siguió juzgando a grupos de inmigrantes de origen sudanés acusándolos entre otras cosas de tráfico de personas. La asociación de derechos humanos marroquí de Nador, AMDH, que sigue este tema, lleva un tiempo más discreta de lo habitual y solo cabe esperar que se encuentren todas bien, porque el reino de Marruecos no se caracteriza por su respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión.

Al presidente de nuestro Gobierno las represiones y la violencia de nuestro país vecino le resultan muy convenientes. Han sido numerosas las ocasiones en las que se ha felicitado por los resultados de las políticas de exteriores que incluyeron romper el histórico apoyo a las resoluciones de la ONU sobre le Sáhara. Dos titulares lo resumen todo: La migración irregular a Europa crece en todas las rutas, menos en la del Estrecho y Marruecos recibirá 500 millones de euros de la Unión Europea para frenar la inmigración. En recientes declaraciones vuelve a hablarnos Pedro Sánchez de la ayuda al desarrollo como un vector de mitigación de la migración cuando todas las expertas sabemos que no es así. Está incuestionablemente probado que la migración es una de las mayores herramientas para el desarrollo y las ayudas de las que habla Sánchez son externalizaciones de fronteras encubiertas que lo que hacen es ceder soberanía a países que no tienen los estándares de derechos humanos que tenemos en Europa.

Que los cruces por las rutas a España hayan descendido no quiere decir que se hayan parado y seguimos teniendo llegadas en embarcaciones y, por desgracia, decenas de personas, incluyendo mujeres y niños, han perdido la vida intentando llegar a nuestro país este verano.

Mientras tanto nuestro Ministro de Migraciones aprovechó el verano para aprobar su propuesta de reforma de la Ley de Extranjería. Tercera reforma que lleva acabo este equipo que ha conseguido introducir enormes cambios siempre de tapadillo sin abrir el melón del debate público. Esta reforma puede convertirse en una regularización encubierta en función de cómo consigan apurar su aplicación en los próximos meses antes de que tengan lugar elecciones generales.

En paralelo la comunidad migrante seguida de varias decenas de organizaciones y personas individuales sigue liderando la campaña de Esenciales una de las más emocionantes de los últimos años. Empezamos el curso con 350 mil firmas recogidas. Tenemos hasta diciembre para conseguir las 140 mil que faltan para poder presentar esta iniciativa legislativa popular que, de ser aprobada en el Congreso, implicaría la regularización completa de las más de medio millón de personas que no tienen papeles en nuestro país. Si no has firmado todavía no sé a que esperas, formar parte de esto es de las cosas más emocionantes que puedes hacer durante este curso. Mantente informada a través de las redes de Esenciales.

Y terminamos con Europa donde ha habido bastante movimiento en los últimos días. Varias organizaciones y barcos de rescate están trabajando en el Mediterráneo. Ha sido sonado el desembarco de casi medio millar de personas rescatadas en Italia mientras otras tantas siguen a la espera de encontrar puertos seguros o ser rescatadas en el mar. También ha sido noticia el paso conjunto de un millar de personas en un mismo día por el estrecho de Calais.

En otra dimensión paralela he acabado este verano de festivales y primeras ministras que bailan con indescriptible concierto de Bizarrap en el Coca-Cola Music Experience. Arropado por más de 25.000 personas este argentino de 22 años dejó muy claro que no hay fronteras en la creación musical. En el espacio de este DJ revolucionario, artistas de todo el mundo se funden en uno, y la música electrónica de tecno clásico de los 2000 arropa al rap, al trap y al reguetón abrazándonos a todas las generaciones, tendencias y ascendencias. Bizarrap une lo que nuestras fallidas políticas migratorias intentan separar.

Aquí se acaba el resumen. Abróchense los cinturones que empezamos un curso movidito. Y ya saben que aquí les espero, todos los lunes por la mañana. Dale.