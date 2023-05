Nadia Venegas (@nadia_venegas) / Fundación porCausa

Iniciar un cambio para que los migrantes que lleguen a España tengan una mejor vida es difícil, pero el cine puede ser el primer paso para una transformación del pensamiento. Esa es la motivación de Thimbo Samb, actor, "youtuber" y activista, de origen senegalés, para su próximo proyecto: un documental llamado 'Los Cayucos de Cayar'.

En la cinta, que se realiza con el productor español Álvaro Hernández, busca que se conozca, a través de sus memorias, el otro lado de Senegal y de los habitantes del continente africano, historias que, a su parecer, no se parecen a las creencias populares.

"A la comunidad africana siempre nos han puesto como que no existimos, cuando en realidad llevamos muchos años existiendo. Podemos contar nuestras propias historias de lo que en realidad vivimos. Estoy cansado de ver la típica película africana donde se ve a un niño con moscas, hambruna, miseria y guerra", expresó en una entrevista.

"Yo podría contar la pobreza de Senegal, pero es que no me da la gana y para esto está Unicef y otras ONGs que ganan dinero mostrando a los niños".

En 'Los Cayucos de Cayar', Samb relata las dificultades que se enfrentan al decidir cumplir un sueño para que sea una inspiración para otras personas que deciden dejar el lugar que conocen para enfrentarse a lo desconocido de otros países.

Aseguró que se debe tener claro que todas las personas, sin importar su lugar de origen, pueden aspirar y desarrollarse en el ámbito que lo deseen, ya que considera que el trabajo y el esfuerzo hacen una diferencia.

"Lo que me motiva es para mis hijos, para mis nietos -que aún no tengo- y para la gente joven africana que vive en todas partes del mundo", mencionó.

"Yo cuando llegué a España decidí ser actor y no había ningún actor negro o, si había, había pocos, que no conocía y, digo, si en este mundo todos necesitamos tener referentes, entonces digo ¿por qué la gente migrante que vive aquí no tienen referente? Eso es lo que motiva, el saber que tenemos derecho a soñar, y no solamente soñar, sino cumplir esos sueños".

Samb señaló que se deben dar pasos para erradicar el racismo en España, que, asegura, agrega dificultades a las vidas de quienes se introducen al país. Destaca que en una mayoría es provocado por la ignorancia de cómo en realidad vive una persona en África.

"Cuando viene un africano, un migrante, lo que intentan es reeducarlo, cuando realmente tenemos educación, tenemos cultura, tenemos religión, tenemos experiencias. Entonces hay que hacerle frente a los ignorantes y decirles que no somos tontos".

"Espero que quienes lo vean tengan una mente crítica, que no se crean todo lo que les cuentan en la televisión o alguien que quiere ser el presidente del país".

Samb y Hernández participaron en el Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones, organizado por la Fundación porCausa y AEXCID, que se realizó en Mérida.

Durante su ponencia, ambos coincidieron que su trabajo busca dar un paso para cambiar "el chip" con el que se relaciona a los migrantes con trabajos que otros no quieren hacer, como largas jornadas en el campo o vender mercancías en la calle.

El documental -del cual aún se está buscando alguna plataforma de streaming para distribuirlo- se espera que pueda terminarse a finales de mayo, con el fin de que se presente en los festivales, e incluso aspirar a obtener algún premio de las academias nacionales e internacionales de cine.

Añadió que 'Los Cayucos de Cayar' forma parte de sus sueños personales, como en algún momento lo fue convertirse en actor. "Lo que quiero dejar claro es que se sepa que sí se puede, que se puede lograr", puntualizó. Entre esas metas, dijo, está el regresar en algún momento a África para contar lo bonito del continente y de los países, pero sobre todo de los habitantes.