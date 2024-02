¿Es la crisis migratoria de Canarias realmente una crisis?

Despedimos el año con 38.000 migrantes llegados de forma irregular a Canarias y empezamos el año con centenares de personas que siguen llegando. Parece que es especialmente alto el número de menores extranjeros no acompañados. Leyendo la prensa parece que nos encontramos ante un hecho histórico. ¿Lo es?

La realidad es que nos lanzan datos y datos y resulta muy difícil entender qué pasa realmente y si lo que sucede es grave. Tomemos el dato de 38.000 llegadas a Canarias por ejemplo. Es un récord de llegadas registradas a Canarias en un año. El año que más llegadas se registraron antes que éste fueron 31.600 en 2006, el año que más llegadas tuvo de los tres que compusieron la llamada "crisis de los cayucos".

Pero Canarias es capaz de recibir todos los años más 12 millones de turistas. Tiene más de 120.000 plazas hoteleras por día. El mayor problema entonces podrían no ser las llegadas en sí mismas, sino la acumulación de gente que se queda varada en las islas.

Y tiene pinta que va por ahí. 2023 no ha sido el año en de mayor número de llegadas irregulares desde África a España. El año con más llegadas fue 2018, donde recibimos a más de 60.000 personas, superando en casi 9.000 personas a las del año pasado año pasado. ¿Se consideró que España sufría una crisis migratoria en 2018? Bueno, hubo un debate de estos que resultan habituales entre el gobierno y la oposición echándose cosas en cara, pero tampoco tuvo demasiado recorrido.

Al año siguiente se le dio más dinero a Marruecos y se redujeron bastante las llegadas. De este modo, al poco tiempo, Pedro Sánchez publicó sus memorias y habló con orgullo de su gestión del Aquarius. En 2020, los flujos que habíamos tapado por los pasos del mediterráneo desaparecieron, pero rebrotó la ruta canaria que llevaba dormida desde 2006. Y es que no falla: si cierras por un lado, los flujos aparecen por otro.

Pero no nos despistemos que estábamos con los datos que vuelan dentro de artículos, reportajes y noticias de última hora y parece que Canarias vive una crisis como nunca antes...pero que pasa en el resto de España. El INE ha publicado a finales de 2023 su informe sobre el año 2022 que resulta ha batido récords en llegadas de inmigrantes. Atención a las cantidades que se barajan, 727.005 inmigrantes llegaron a España en 2022. He buscado artículos relacionados con este hecho y no he encontrado nada relevante.

Hay informaciones interesantes sobre el análisis realizado por la OCDE que es más pormenorizado y me da para otro artículo, pero no he visto reportajes relativos a la "crisis de llegadas de migrantes en 2022". La realidad es que las entradas de migrantes a nuestro país se llevan a cabo por vías legales y la mayoría de la irregularidad en España es sobrevenida. El último informe de la Fundación porCausa sobre el perfil de la irregularidad no dejaba lugar a dudas: de las 500.000 personas que se estiman en situación irregular apenas un 7% eran de origen africano. El resto eran en su gran mayoría latinoamericanas.

Los números nos confunden. Nos los lanzan como si nada, sin contexto, sin cariño, para explicarnos "cosas" que siempre están al servicio de algún interés. Me explico: el Gobierno de Canarias está negociando para redistribuir a los migrantes que han llegado a las islas. Lo tiene que hacer así porque los migrantes necesitan un avión para salir y por lo tanto su movimiento una vez llegados a territorio español no es orgánico, como cuando llegan a las costas andaluzas. Sin crisis no hay negociación.

El gobierno de España también tiene sus intereses. Porque ¿a quién no le va gustar una crisis bien resuelta? Tras soltar millones de euros a Marruecos y Senegal y abandonar el Sahara, ahora le llega el turno a Mauritania, un país desestructurado con un gobierno extremadamente corrupto. Las últimas informaciones es que entre Europa y España le acaban de caer a dicho gobierno unos 500 millones de euros. De modo que "crisis en Canarias" se traduce, entre otras cosas, en cientos de millones para un gobierno corrupto. "Crisis en Canarias" que son decenas de miles en una realidad de cientos de miles, casi millones, que son lo representan los movimientos migratorios en nuestro país. Y menos mal por cierto, porque si no en 2022 habríamos tenido un saldo poblacional negativo. Pero eso ya es otra historia. ¿O no?