Lo de Bertín, su vídeo y una jeta acreditada

La cosa es la siguiente: Bertín Osborne va a tener otro hijo, esta vez con una mujer de nombre Gabriela, cuatro décadas menor que él, con la que tuvo una relación y ya no. Pero claro, Bertín es Bertín y a los medios hay que alimentarlos, así que hizo unas declaraciones al respecto. Entre otras, esta basurita: "No es un niño buscado ni deseado". También ha dicho que "se hará cargo de él", dejando claro que no piensa ejercer de padre, o sea que pagará el asunto en metálico.

Las palabras "ni buscado ni deseado", exactamente eso y no otro detalle, son lo que ha echado a arder algunos sectores del cotilleo y ha despertado comentarios obviamente airados de algunas mujeres con presencia pública habitual en nuestro país. De ellas, la más enfadada, contundente y viral es Mercedes Milá, que ha grabado un vídeo muy duro contra el personaje. Entre otras lindezas, le dice: "Has tenido relaciones con ella, te has acostado con ella, la has metido en caliente, digámoslo así. Tu reacción de que este es un hijo no deseado es tan repugnante, tan triste, tan antigua...".

Hasta aquí, el contexto, porque a lo que voy es al vídeo que se ha grabado el padre y ha colgado en su cuenta de Instagram con el título "Por favor, dejadnos respirar". El hombre dice que no puede más y que les están acosando, a él y a la madre. Eso dice, pero en realidad no es esa la verdadera finalidad de su mensaje público.

Me interesa el recadito que nos manda Bertín porque da otra vuelta de tuerca a la roñosa idea de "hijo no deseado" y el retrato de lo que es y ha sido la paternidad en amplios sectores de la población masculina de toda la vida de dios.

El revuelo, el zapatiesto, el grito en el cielo se ha puesto por las declaraciones del hombre, por su cutrez, machismo y muchas cosas más que merecen un opúsculo sobre machos ricos y paternidad impresentables, violencia y castigo contra la maternidad y un largo etcétera. Eso y no otra cosa es lo que encendió la hoguera. Sin embargo, él, con la excusa de que los medios le agobian, aprovecha su vídeo para cambiar el foco y pasarle el marrón a la mujer.

El pájaro empieza suave, dejando clara su postura de macho protector, preocupado por la mujer embarazada. "A Gabriela le da vergüenza salir, ya no sale ni a comer" o "hasta le tiemblan las manos", afirm vantes y después de insistir en que es "una chica estupenda" y cosas así. Pero inmediatamente se ve hacia dónde dirige sus pasos. "He leído y visto cosas inauditas", se lamenta, y una cree que va a hacer referencia a todo lo que se le ha criticado. Ah, pero no, enseguida añade cuáles son esas "cosas inauditas". A saber: "Dicen que Gabriela había sido un rollete"; "Dicen que me ha querido cazar".

Así que quien se asoma a lo sucedido a través de la ventana de Bertín Osborne lo primero que escucha sobre las críticas al macho son asuntos referidos a la mujer, más concretamente las palabras "rollete" y "cazar". Oh. Después vuelve al lamento, cita a Sonsoles Ónega, a María Patiño, a Emma García y, por supuesto a Mercedes Milá, les llama colegas, amigas, compañeras, apela a los años de relación que tienen con él. Todo ese rodeo, con mención especial a su hija, a la que están "haciendo preguntas incómodas", solo sirve para darle la puntilla a la que será la madre de su no-hijo: "Gabriela es una chica estupenda que no ha cobrado por nada". No ha cobrado por nada. O, yeah.

Podríamos entrar en los asuntos del machismo y así, pero vamos a lo castizo, que el asunto se presta y es mucho más del perfil: Este piernas tiene una jeta acreditada.