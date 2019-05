La última riverada: hacer campaña donde no se presenta Ciudadanos

Albert Rivera ha perdido el norte viajando al norte. ¿Qué sentido tiene improvisar un mitin que no tenía previsto en una localidad en la que ni siquiera Ciudadanos (Cs) se presenta para las municipales? Se lo diré yo: intentar que algún descerebrado, que en todos los sitios hay y Rivera es una prueba de ello, suelte algún exabrupto que sirva al líder naranja para reclamar ser mátir y héroe a un mismo tiempo.

Ugao-Miraballes, el pueblo natal de Josu Ternera en el que ha improvisado Rivera su mitin de hoy, tiene alrededor de 4.000 habitantes. En las últimas elecciones generales, Cs sólo obtuvo 37 votos… un rotundo fracaso. No puede decir Rivera que no haya libertad en Ugao-Miraballes para votar, no puede justificar su fracaso en el hecho de que el miedo reinante en la localidad impida votar a otra opción que no sea independentista. De hecho, el PSOE fue la tercera fuerza más votada con 374 votos y Podemos-IU-EQUO Berdeak la cuarta con 356 votos.

Lo que sucede en Ugao-Miraballes es que el pueblo tiene claro que no quiere al trío de Colón: PP (91 votos), Ciudadanos (37 votos) y Vox (21 votos). Un voto ha ganado la formación naranja respecto a las anteriores elecciones generales. Consciente de que no hay base electoral en el municipio, Cs no ha sido capaz de presentar una lista para llegar al ayuntamiento, para remangarse y trabajar donde hay que trabajar, no subido a un escenario hablando de Catalunya o de Venezuela en unas elecciones municipales vascas. De hecho, Cs solamente ha logrado formalizar listas locales en nueve municipios vascos, entre los que se encuentran Bilbao, Vitoria y Donostia.

Hoy se paseará Rivera por Ugao-Miraballes, cuyo ayuntamiento ha hecho muy bien pidiendo calma a sus vecinos y vecinas, que no caigan en lo que parece buscar Rivera. Lo mejor que puede hacer el pueblo es, sencillamente, no acudir a ese mitin, que la caravana electoral de medios de comunicación que viaja con Rivera ya se encargará de mostrar el ridículo naranja, el eco en las calles desiertas… salvo que Cs haya movilizado a personas de fuera del pueblo para que llenen su mitin. Sería otra ‘riverada’: igual que lleva sus manualidades a los debates electorales (marcos de fotos, tarjetas sanitarias rojo y gualdas, listas de papel continuo…), la caricatura de Macron lleva ahora su público portátil.