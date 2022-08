Cuentachistes de sobremesa trasnochada

Confieso que cuando esta mañana he leído la noticia de que los dos exCiudadanos Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto han montado una asociación cultural me ha resultado cómico el asunto. Si ya aportaron más bien poco a la política activa, ¿creen que enriquecerán en modo alguno la pasiva con su maquillaje cultureta? Si tuviéramos que apostar, sin duda que hacerlo por el 'no' sería ir a caballo ganador.

Cultura y Girauta o De Quinto son términos que bien podrían representar un choque de trenes, pero claro, es que de cultura tiene más bien poco el nuevo engendro. 'Pie en Pared', que es el nombre que han decidido dar a esta asociación, busca convertirse en una suerte de think tank al estilo FAES, pero aún más chusco. El que fue portavoz parlamentario de Ciudadanos y el exvicepresidente de Coca-Cola son lo más parecido a una pésima pareja de cómicos de la derecha española más rancia.

No ha echado a andar, pero el guion de estos dos personajes de una telecomedia de serie B ya se deja notar: en sus declaraciones a Eldiario.es, Girauta asegura que busca "remover ideas en el ámbito cultural para reivindicar la democracia liberal". Para ello cuenta con todos los ingredientes que, precisamente, son antagónicos a la misma democracia, pues pretende "plantar cara a la hegemonía de esa 'izquierda woke' aferrada al discurso feminista radical progre, que defiende ahora el indigenismo, o se ha empeñado en achacar todo al cambio climático".

La lista de tópicos pseudoingeniosos de la derecha nutre a este nuevo colectivo, que habla de "feminismo de verdad", como si existieran diferentes tipos de feminismos y evidenciando, una vez más, su machismo recalcitrante. De igual modo sucede con ese tufo racista y xenófobo que destilan sus declaraciones sobre "indigenismo". Con esos mimbres, Girauta asegura que la asociación tendrá un "amplio espectro ideológico", pero lo cierto es que va camino de reducto derechón en el que puede ser amplio el número de miembros -y lo dudo- pero no la diversidad de los mismos, que estarán cortados por el mismo patrón.

Tanto Girauta como muy especialmente De Quinto andan como pollos sin cabeza desde que abandonaron la política escaldados con sus malos resultados. De Quinto, que ya venía dando tumbos desde que los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola lo pusieran en su sitio, va acumulando fracasos a su trayectoria, como el caso de su proyecto frustrado de canal de televisión 'La Séptima', que tenía que haber comenzado sus emisiones a finales del año pasado y quedó en ruido... el mismo que hacían cuando estaban en política.

Con 'La Séptima' fracasada, la pareja de exCiudadanos se consuelan con 'Pie en Pared'. La cosa es de broma e invita a la chanza, desde luego, especialmente por los aires de intelectualidad que se gastan ambos personajes. Al margen ambos, no caigamos en el error de pensar que todas las manzanas del cesto de la derecha son iguales, ni mucho menos. Sí existe una intelectualidad en la derecha, astuta, aguda, sibilina que opera entre bastidores y que lanza de vez en cuando a dúos como el que nos ocupa esta columna. Esa es la más peligrosa, la que conspira y protagoniza intrigas con el poder económico de su parte y para la que los Girauta y De Quinto son meros cuentachistes de sobremesa trasnochada.