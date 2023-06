Feijóo achicharrado

Se le va a hacer muy larga esta campaña electoral a Alberto Núñez Feijóo (PP). Todavía no ha empezado y ya anda el gallego achicharrado, recurriendo al absurdo para atacar a Pedro Sánchez. Lo hizo ayer en Valencia, ligando la primera muerte por la ola de calor con la fecha de las elecciones generales, como si acudir a votar fuera equiparable a trabajar el campo, que son las circunstancias en que murieron las dos víctimas mortales hasta el momento.

"Ayer falleció la primera víctima por incremento de la temperatura. Para ello, Sánchez puso las elecciones en julio. Pero no a principios, no: en la segunda quincena de julio. Un día [...] con 40°C en la mayoría de las comunidades". No son declaraciones del primo catedrático de Rajoy, pero bien podría serlo, porque el nivel de surrealismo que luce Feijóo es equiparable. Los gallegos y gallegas bien saben de su escasa locuacidad y ahora, expuesto en el resto de España, su hándicap se ha evidenciado por todo el país.

Ni las pupilas se dilatan con el exceso de luz como dijo en Cádiz, ni La Palma está en Islas Baleares, ni dos por diez son 22. Tampoco Pedro Sánchez ha fijado las elecciones el 23 de julio para poner en riesgo la vida de las personas, como tampoco el propio Feijóo lo hizo en 2020 cuando convocó las elecciones a la Xunta de Galicia el 12 de julio. A pesar de ello, el candidato del PP no dudó en afirmar tal cosa, en un claro intento por trascender la crítica política y atacar a la persona de su rival. Hacerlo, además, en Valencia, donde el PP acaba de abrir las puertas a la extrema derecha en el gobierno, negacionistas del cambio climático, es rizar el rizo de la desfachatez.

De la noche a la mañana pareciera que acudir a votar -algo que además se puede hacer cómodamente por correo- supone un esfuerzo idéntico a asfaltar carreteras, labrar el campo o construir viviendas a pleno sol. En realidad no es así, pues no implica más sacrificio del que supone caminar hasta el chiringuito a cañear, bajar a comprar el pan o pasear por un parque. Ser mesa electoral en esas fechas tampoco debiera ser mayor problema del que supone a nuestros menores acudir a la escuela en pleno mes de junio o, si lo es, quizás ayude para concienciar de una vez por todas de la necesidad de crear sombras naturales en los patios de los centros educativos y climatizarlos.

Las prácticas urbanísticas -además de sanitarias- de dirigentes del PP ponen más vidas en riesgo que acudir a votar un 23 de julio. La tala indiscriminada de árboles en las ciudades, el hormigonado sistemático de las plazas y el hurto del espacio público para montar negocios dispara el peligro de los golpes de calor en verano. El negacionismo del cambio climático no se acabó con Rajoy, vive hoy entre los populares con personajes como Isabel Díaz Ayuso, que confía en el poder de un geranio en el balcón para compensar sus arboricidios o los de su amigo José Luis Martínez Almeida.

Aunque pareciera que vivimos en una continua campaña electoral, esta no se inicia hasta el próximo 7 de julio. Ojalá para entonces Feijóo depure su narrativa y destile sus argumentos, porque la pobreza intelectual de los mismos, la podredumbre moral que desprenden enfangan un camino hacia las urnas que termina por dejar en evidencia tanto al PP como a sus votantes. No parece que vaya por el buen camino, toda vez que incluso rechaza acudir a debates en la televisión pública (TVE). En lugar de hidratarse con más democracia y libertad, Feijóo ha optado por consumirse devorado por las llamas del fascismo de Vox, calcinando el espacio político y nuestra misma convivencia.