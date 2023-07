Los cuatreros de Fakejóo

Esta noche debería celebrarse el debate de las cuatro fuerzas políticas con presencia nacional pero, en una anomalía democrática solo propia del PP, el principal partido de la oposición se ausentará. La cascada de mentiras que Alberto Núñez Feijóo, cada vez más conocido como Fakejóo, pudieron surtir efecto en el cara a cara con Pedro Sánchez, pero en Génova saben que no lo harán de nuevo, menos aún con la implacable Yolanda Díaz y su "le voy a dar un dato". Fakejóo no da la talla y la estrategia del PP pasa ahora por desacreditar a los profesionales de RTVE, pero es tarde, los populares ya han sido desenmascarados.

Los conocidos niños de los recados del PP, Esteban González Pons y Rafael Hernando -éste último compaginándolo con sus bufonadas en el Senado- han sido los encargados de sugerir que el Gobierno de España hace con RTVE lo mismo que el PP de Juan Manuel Moreno hace con Canal Sur en Andalucía. La diferencia entre ambas situaciones son claras, mientras que el Consejo de Informativos de TVE lanza comunicados apoyando a sus compañeros y compañeras, rechazando los ataques vertidos hacia ellos y que atentan contra la independencia y la neutralidad de RTVE, en Canal Sur es su propio Consejo Profesional de la RTVA quien denuncia las malas prácticas y la manipulación. Nunca antes había aplicado tan bien el refrán "cree el ladrón que todos son de su condición".

Desde el Consejo de Informativos apoyamos a nuestros compañeros de La Hora de la 1. Rechazamos los ataques vertidos hacia ellos y que atentan contra la independencia y la neutralidad de RTVE pic.twitter.com/XeHbNjo2dV — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) July 18, 2023

Hablar de "Tele Sánchez" como hace el PP es impropio de un partido que aspira a gobernar. Lo peor de todo es que esta derecha cada vez más rancia ni siquiera es capaz de verlo, porque a sus ojos, prevaricar con los medios nacionales es lo normal, es lo que harían ellos, como de facto hacen en Comunidades Autónomas en las que mandan. A fin de cuentas, la periodista que desenmascaró a Fakejóo con la revalorización de las pensiones, Silvia Intxaurrondo ya lo ha sufrido en sus carnes cuando trabajaba en Telemadrid y, con motivo del decorado de hospital del Zendal y en riguroso directo, Isabel Díaz Ayuso le increpó que las preguntas que le hacía no se debían formular a una presidenta. Poco después, Intxaurrondo dejaría de trabajar en Telemadrid. Aten cabos porque entonces, como pasó después en Canal Sur, el Consejo de Administración de RTVM denunció la manipulación por parte del gobierno de Madrid.

Tenemos ante nosotros a un partido que, con las cloacas del Estado, no dudó en utilizar a la misma Policía Nacional para espiar a quien perjudicara sus intereses, ya fueran otros partidos, periodistas... ¿Cómo no van a pensar que las televisiones públicas pueden ser instrumentalizadas por quien gobierna? Exactamente lo mismo que ha sucedido con Correos, cuya profesionalidad han cuestionado en el PP para poder sembrar dudas sobre el voto por correo. A estas alturas, Correos ya ha cumplido con su parte: ha entregado o notificado todos los votos solicitados; resta que quienes lo solicitaron y no han sido localizados por dos veces cumplan con la suya y se acerquen a la oficina postal a recogerlo.

Estas malas prácticas del PP, que ahora llamamos trumpismo, ha estado con el PP históricamente porque, como vengo denunciando desde hace años, el partido cuyo presidente de honor continúa siendo un ministro franquista no cree en la democracia; sencillamente, la utiliza mientras sirva a sus intereses y cuando no, se deshace de ella, esté o no en el poder. Son técnicas cuatreras para asaltar la diligencia de la democracia, que ellos ven como poder. Quienes todavía no se hayan percatado de ello tienen un serio problema que, además, pueden hacer extensivo a toda España, porque de abrazar el poder tras el 23 de julio, los recortes de derechos y libertades comenzarán desde la primera semana, como ya sucedió en Madrid tras la victoria electoral de Ayuso. Entonces, no solo se desharán de la democracia cuando ésta no les sirva, también, de un modo u otro, de las personas que consideran prescindibles. Y usted puede ser una de ellas.