El PP se rinde a Patti Smith y Che Guevara

La música tiene un poder increíble. Es un hecho científico, estudiado y analizado que nos descubre cómo, incluso, es capaz de sincronizar las ondas cerebrales. Aquello de "estar en la misma onda"... Que la música es patrimonio cultural de todas y todos también es un hecho, pero no por ello deja de sorprender que el Partido Popular (PP) utilice para sus mítines el tema People have the power, de Patti Smith y Fred ‘Sonic’ Smith, una canción que fue compuesta para luchar y enfrentarse, precisamente, a todo lo que representa el PP.

People have the power fue compuesta en 1988 para el álbum Dream of Life, un tiempo convulso en el que el Muro de Berlín ya se tambaleaba, la masacre de la Plaza de Tiananmén estaba a la vuelta de la esquina y conservadores como Reagan y Thatcher desplegaban sin piedad sus políticas neoliberales que aplastaban a la clase trabajadora y a muchos de los colectivos más desfavorecidos. Aquella canción, que ‘Sonic’ Smith no pudo llegar a ver interpretada en directo, se ha convertido en un himno de lucha y resistencia contra políticas como las que defiende la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Patti Smith ha mostrado su orgullo por ver cómo el tema se ha utilizado como canción de campaña de partidos ecologistas, ha sonado en Palestina contra la ocupación israelí o sonó en la plaza Sintagma de Atenas cuando Grecia plantó cara a la troika austericida de la Unión Europea (UE). Ese mismo orgullo, a buen seguro, no es el que le despertará saber cómo la derecha que hoy en día apoya incondicionalmente el genocidio que comete Israel en Gaza se apropia de su canción. Imagino que podría tener una reacción similar al enfado que tuvo Neil Young cuando Donald Trump utilizó sin permiso sus temas Rockin' in the Free World y Devil's Sidewalk durante su campaña para la reelección en 2020.

Para quienes sentimos esa canción del modo que la sentimos, escucharla en un mitin del PP provoca la misma sorna que cuando en las concentraciones ante la sede del PSOE en Ferraz (Madrid) vemos a un pipiolo sostener un cartón con la frase del Che Guevara "es mejor morir de pie que vivir de rodillas". Un puro sinsentido y, en cierto modo, una apropiación de emblemas que no sólo no le pertenecen, sino que surgieron como oposición frontal a lo que representan.

Tampoco puede sorprendernos que el PP tenga que recurrir a figuras de la izquierda; ¿qué personaje de la derecha ha defendido con su arte la libertad, la igualdad, la lucha contra la opresión? La respuesta la encontrarán en el por qué suena Patti Smith en los actos del PP y no versos de José Mª Pemán. A ello se suma, además, esa cualidad tan intrínseca de la derecha de sacudirse cualquier escrúpulo y coherencia para presumir de lo que no puede. Ver a dirigentes de la derecha recitar versos de Federico García Lorca o Miguel Hernández al tiempo que siguen sin condenar el régimen que provocó la muerte de ambos retrata su calaña. Escuchar en el Congreso a Feijóo recitar equivocadamente versos de Antonio Machado plasma a la perfección su propia incoherencia, solo comparable a que presuma de su gusto por Javier Krahe o Luis Eduardo Aute, que de estar vivos nos regalarían alguna ingeniosa copla al respecto.

Hoy, 4 de diciembre, se celebra en Andalucía el Día de la Bandera, para muchos y muchas andaluzas el verdadero Día de Andalucía (y no el 28 de febrero). Esta fecha está marcada por las movilizaciones que tuvieron lugar en 1977 reclamando la autonomía andaluza y el asesinato del sindicalista de CCOO Manuel José García Caparrós a manos de un policía. Hasta con algo así el PP ha querido realizar una apropiación indebida y la misma familia de Caparrós le ha tenido que recordar a Juan Manuel Moreno Bonilla que no lo haga, pues tal fecha "es de todos los andaluces". Presumir de lo que no se tiene es feo, utilizar en beneficio propio la nobleza que te combate es mezquino.