Ayuso, doctora 'horroris causa'

La jugada de la Universidad Complutense de Madrid otorgando a Ayuso la distinción de "alumna ilustre" me recordó de golpe aquella secuencia de Carrie en la que unos cuantos cabroncetes eligen reina de la fiesta a la chica rarita del colegio sólo para poder reírse de ella y tirarle un cubo de pintura roja encima. Ya veía yo a catedráticos y profesores de la Complutense dándose codazos y descojonándose vivos mientras Ayuso, desorbitada y ojiplática, echaba mano de sus poderes telequinésicos y les iba cerrando puertas en las narices hasta dejar la universidad arrasada al estilo de una residencia de ancianos.

Pero no, resulta que la genuflexión va en serio y que una vez más, este templo del saber ha decidido tunearse en un templo del no saber. Al fin y al cabo, la Complutense es la misma institución pedagógica que le regaló un doctorado honoris causa a Mario Conde en una ceremonia presidida por el rey Juan Carlos únicamente por rizar el rizo. Shlomo Ben Ami, ex embajador de Israel, calificó al exitoso banquero como "un intelectual de la banca que busca el equilibrio ético". Lo dijo completamente en serio, sin reírse ni nada, y el chiste terminó de contarse solo cuando unos años después Mario Conde culminó su equilibrio ético entrando en prisión con todos los honores. A lo mejor los mandamases del Rectorado de la Complutense deberían meterse en un laboratorio para analizarse a sí mismos.

La verdad es que hace falta desconocer muchas cosas para concederle este título a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a menos que la intención sea inaugurar una flamante y rutilante cátedra sobre nepotismo. No obstante, también es posible que todas estas zalamerías y peloteos formen parte de una cuidadosa maniobra de la Complutense destinada a ampliar su plan de estudios. En la Facultad de Biología podían invitar cualquier día de estos a Ayuso a impartir un curso donde explicara sus fenomenales aportaciones al desciframiento del lenguaje canino. O bien en la Facultad de Medicina anden preparando una carrera mixta en la que la enfermería englobe todas las demás especialidades y la cirugía se equipare con el arte de rezar el rosario.

Sin embargo, la disciplina que Ayuso está revolucionando de arriba abajo es la economía, mediante aportaciones tan novedosas como las becas para niños ricos. Su última genialidad ha sido lanzar una campaña publicitaria desde la Comunidad de Madrid para reforzar los miserables sueldos de los camareros a base de propinas, apelando a la generosidad y la buena voluntad de los clientes. Frente a la necesidad de proporcionar buenos sueldos, mejor recurrir a la limosna, una costumbre medieval que deja a los pudientes con la conciencia limpia y a los pobres tan pobres como antes y además dando las gracias. No cabe duda de que, con la sanidad bajo mínimos, la hostelería sigue siendo el timón intelectual y moral de la Comunidad de Madrid hasta el punto de que estas navidades han invitado a Ayuso a Masterchef a que dé unas lecciones sobre cómo tirar cañas. Es cuestión de tiempo que la nombren candidata al Nobel de la Paz, al de Economía o al de Medicina, el que toque primero.