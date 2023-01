El fin del mundo según Ayuso

En HBO están a punto de estrenar The Last of Us, otra teleserie apocalíptica en la que el fin del mundo se desencadena por culpa de una pandemia que deja el planeta hecho unos zorros y tras la cual los pocos supervivientes deben defenderse de las hordas de infectados. No parece que haya mucha diferencia con el zombi tradicional, un monstruo eminentemente capitalista que sólo quiere comer y con el que no se puede discutir. A sus antepasados románticos -Drácula, el Hombre Lobo- les gustaban los viajes en calesa y a veces hasta iban al teatro, pero los zombis tienen poca conversación, la verdad. Los españoles estamos acostumbrados al género desde que aguantamos a un zombi en el Palacio del Pardo durante cuatro decenios y los madrileños todavía más: hay días en que salimos a la calle y no se ven más que zombis por todas partes.

Los zombis dieron la campanada el año pasado en el Capitolio, disfrazados de bisontes, y recientemente en Brasilia, disfrazados de Pelé. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, intentó convertir en zombis a varias de sus víctimas mediante el procedimiento de perforarles el cráneo e introducirles ácido en el cerebro, pero el experimento no salió del todo bien. Hoy sabemos que hay un método infalible, muy sencillo e indoloro, para fabricar zombis, el cual consiste en ir metiendo mierda a presión por las orejas de la gente, mierda en cantidades industriales desde la radio, la televisión, los periódicos y las redes sociales, hasta que la gente se lanza en bloque con el encefalograma plano dispuesta a dar un golpe de estado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva bastante tiempo preparando el terreno de un ataque zombi mediante la sutil estrategia de descalificar al gobierno de Pedro Sánchez tachándolo de ilegítimo, totalitario y liberticida. Más o menos, se trata del mismo mantra que repitieron varios dirigentes del PP en las elecciones de 1993, acusando a Felipe González de fraude electoral incluso antes de haber terminado el recuento de votos. Mucho más vistosa fue la maniobra contra el PSOE de Zapatero en 2004, al que inculparon de la manipulación del 11-M, aunque a algunos se les fue un poco la mano y les adjudicaron directamente la autoría del mayor atentado terrorista en la historia de Europa. Lo que resulta novedoso en Ayuso es su tono desquiciado contra Sánchez, lo cual hace pensar si no tendrá algo personal contra él, algo que rebasa sus majaderías habituales de ir minando las instituciones y fraguando la destrucción de España.

Una pena que Ayuso no sepa música, como Shakira, para envolver su rencor antisanchista en una canción que pudieran tararear todos sus seguidores, aunque para componer y cantar una basura de ese estilo tampoco es que haga falta saber más música que un grillo. En sus últimas filípicas advierte que con Sánchez estamos abocados a implantar una república bananera -reemplazando una monarquía bananera- y a la disolución del Estado de Derecho. Lo que sea con tal de no hablar de una huelga en la sanidad pública madrileña que se alarga ya veinte días. Menos mal que Feijóo era el candidato de la moderación, porque a estas alturas de la película ya sólo parece un secundario cómico mientras que Ayuso ha tomado el lugar de jefa de la oposición, jefa de la Policía y jefa de las Fuerzas Armadas. Para qué va ella a arreglar la situación de los médicos, con lo fácil que es cultivar un golpe de Estado.