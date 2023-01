Feijóo en los Premios Feroz

Una de las grandes triunfadoras en la última edición de los Premios Feroz de este año ha sido As bestas, la película de Rodrigo Sorogoyen que narra el conflicto entre un matrimonio francés trasplantado a una aldea gallega y una pareja de hermanos más brutos que un tractor. Podía haber sido una obra maestra pero, en mi opinión, la película sufre un desmayo del que no se recupera tras el clímax del asesinato: da la impresión de que los últimos cuarenta minutos están metidos con calzador. Como dije en su momento, As bestas no sólo da muchas ganas de no ir jamás a Galicia y de llamar a la Guardia Civil sólo para gastar bromas telefónicas, sino que además parece parte de una campaña turística a favor de vaciar aún más la España rural.

Aparte de los paisajes, la música, la fotografía y la ambientación, uno de los grandes puntos fuertes de la película es el elenco, especialmente el cuarteto protagonista y sobre todo ese animal del celuloide llamado Luis Zahera, quien brinda a su personaje una carnalidad repelente, un poderío físico y metafísico casi intolerable. A Zahera ya lo había visto bordando otros chungos cinematográficos, con gomina y sin gomina, hasta el punto de que en Celda 211 sentí que había vuelto a tropezarme con los yonquis salvajes de Simancas y San Blas, ésos que te pedían la hora y se llevaban el reloj. Bajo la batuta de Sorogoyen, Zahera alcanza cotas de malevolencia y brutalidad dignas de equiparse a los villanos supremos del séptimo arte: a Joe Pesci pegando tiros mientras hace chistes; a James Cagney incendiando el mundo mientras llama a su mamá; a Robert Mitchum entrelazando los dedos en la lucha eterna entre el amor y el odio.

Era casi fatal que Zahera triunfase por todo lo alto en la gala de los Premios Feroz, aunque, cuando Silvia Abril comentó que la Xunta de Galicia lamentaba la imagen que estaba dando de la hospitalidad gallega, el actor despistó a todo el mundo al decir que se parece mucho a Feijóo físicamente, y que ahora estaba intentando parecerse en la forma de ser. Una injusticia desde cualquier punto de vista, primero porque Feijóo lleva gafas, y segundo porque sus coqueteos con la delincuencia gallega no tienen nada que ver con aldeanos del terruño sino con narcotraficantes del litoral, un mafioso excelso con el que se iba de vacaciones a Canarias, a Ibiza, a la ría de Vigo, a Picos de Europa y a Andorra. En el yate donde les fotografiaron juntos compartían hasta la crema solar.

Para explicar esas malas compañías Feijóo aseguró en una rueda de prensa que él no sabía a lo que se dedicaba Marcial Dorado, pese a que ya era famoso por haber aparecido en las páginas de sucesos de diversos periódicos; que él no se enteraba de nada, lo mismo que esos parvos gallegos a los que los padres solían encerrar en un baúl para que no manchasen el buen nombre de la familia. La explicación salió adelante, entre otras cosas, porque Galicia es tierra de meigas y lobisomes, una provincia perdida de Europa donde reina el realismo mágico.

Esta semana, tras el asesinato de un sacristán a manos de un marroquí en Algeciras, Feijóo ha dicho que "desde hace muchos siglos no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de un Dios o una religión". Hace falta estar metido en un baúl dentro de un hórreo para no haberse enterado tampoco de los bestiales atentados del IRA o del genocidio continuo del Ejército de Resistencia del Señor, la organización terrorista cristiana de Joseph Kony culpable además del secuestro de cerca de treinta mil niños que fueron utilizados como soldados y esclavos sexuales en Uganda. Por no hablar de las masacres de nuestra guerra civil. Este indocumentado sordo y ciego es el líder de la oposición y, si nadie lo remedia, el futuro presidente del gobierno. Demos gracias a Dios.