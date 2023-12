Felipe VI o un leño ardiendo

Al parecer, el programa más visto de Netflix durante la pasada Nochebuena es un plano secuencia de una hora titulado Chimenea en tu hogar, los chisporroteos de la madera de abedul, el cual consiste en un leño ardiendo en una chimenea. No sé si el leño termina por deshacerse, no quiero hacer spoilers. Pero es un dato que dice mucho sobre el público de Netflix y mucho más aún sobre el catálogo de Netflix, una plataforma que se gasta un pastón en producir teleseries, documentales y hasta películas por puro amor al arte, cuando podrían petarlo únicamente con un trozo de madera y una cerilla.

A decir verdad, la última vez que se me ocurrió conectar Netflix, apenas pude aguantar una hora de Maestro, el biopic de Bradley Cooper dedicado a la figura de Leonard Bernstein. Era prácticamente lo mismo que mirar un leño ardiendo en una chimenea, sólo que sin calor, sin chimenea y sin leño. Por mucho que se esforzara Cooper y los maquilladores que le esculpieron la napia falsa, cualquier parecido con el auténtico Bernstein es pura coincidencia, del mismo modo que la Marilyn Monroe de Netflix no era más que una rubia tonta, pese al talento de Ana de Armas.

El éxito de la chimenea virtual de Netflix se corresponde con el desplome de la televisión generalista, una caída libre en picado que, por desgracia, tampoco va a beneficiar mucho ni a los novelistas ni a las librerías, sino a los fabricantes de móviles. Por otra parte, habría que preguntarse cuántas personas, entre la gente que tiene el aparato encendido varias horas al día, no lo hacen por regalarse a sí mismas una simple ilusión de compañía, para dar ambiente a su soledad con un fondo de ruido y unos cuantos bustos parlantes. En este sentido, la televisión no va mucho lejos que la radio: la radio tiene la ventaja de que no se ve a Pablo Motos, aunque sí se le oye.

En medio de este derrumbe general de la audiencia, se entiende que en los últimos tres años el mensaje de Nochebuena del rey Felipe VI haya perdido más de dos millones y medio de espectadores. De cualquier modo, hay que felicitar a los productores, ya que tiene mucho mérito ahuyentar tanta audiencia cuando el discurso se retransmite en directo a través de la 1, la 2, TVE Internacional, el Canal 24 horas, Telecinco, la Sexta, Antena 3, la Cuatro y todas las televisiones autonómicas excepto TV3 y EiTB. Prácticamente se lo veía también con la televisión apagada e incluso los republicanos contumaces que cometieron la heroica rebeldía de apagar la pantalla diez minutos no les quedó más remedio que tragarse un resumen en los telediarios con los mejores momentos..

Evidentemente, con Juan Carlos I el Campechano esto no pasaba: se ve que la teleserie borbónica no para de perder adeptos en su segunda temporada. Aparte de los haters habituales de la izquierda, el actual monarca ha congregado un granado ramillete de opositores entre el público de ultraderecha: lo llaman "traidor", "masón", "cornudo", "espantapájaros", "bujarrón" y lo han rebautizado como "Felpudo VI". Habrá que estudiar estrategias para que los futuros mensajes navideños recobren la audiencia de antaño, quizá mediante un leño ardiendo o un discurso a base de dibujos animados, algo al estilo de aquel especial de los Teleñecos en el que el entrañable Gonso entablaba un combate de lucha libre contra un ladrillo. Creo que al final ganaba el ladrillo, pero no quiero hacer spoilers.