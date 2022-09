No ver colores no es ser antirracista

El fin de semana pasado, en el derby madrileño, el jugador del Real Madrid Vínicius Jr. fue víctima de insultos racistas, por parte de la grada colchonera.

Con relación a esta noticia, hasta el Congreso de los Diputados expresaba esta semana su rechazo a esta conducta y condenaba por unanimidad los insultos racistas que recibió el jugador. También muchos medios de comunicación, sobre todo los deportivos, se hicieron eco de esta situación de racismo explícito.

Algunos periodistas deportivos y colaboradores intentaron explicar ⎯con más error que acierto en la mayoría de casos, he de decir⎯ lo inapropiado y problemático de los cánticos, y otros medios optaban por mostrar apoyo incondicional al jugador, que es lo que hizo el Diario Marca. Estoy segura de que en la redacción del periódico pensaron que se les había ocurrido una genialidad cuando, desde mi punto de vista, lo que hicieron es algo sin sentido y en este artículo de opinión voy a explicar por qué.

Edición sin color

Este pasado miércoles, en la parte superior de la portada del diario deportivo Marca, se leía una frase que decía:

Marca sale hoy sin color para mostrar nuestra repulsa absoluta contra el racismo

Quiero dejar claro de entrada que entiendo perfectamente la intención de Marca. Pero, como dice el refrán, el infierno está lleno de buenas intenciones. Y las intenciones siempre tienen un impacto en otras personas, y a veces ese impacto, lejos de lo que se pretendía, hace más mal que bien o, en el mejor de los casos, no sirve de absolutamente nada.

Marca sacaba el miércoles una edición del diario de páginas sin color. Esto atiende a que, erróneamente, muchas personas se han creído que la máxima "yo no veo colores, veo personas" es una clara manifestación de antirracismo. El problema es que no lo es.

Esta creencia está muy extendida, y muchas personas recurren a ella, tanto cuando pretenden expresar su repulsa contra actos racistas cometidos por otra gente, como en el momento en el que quieren librarse cuando alguien les señala conductas o comentarios racistas.

Imagino que la intención de Marca, con esta edición sin color, era dar a entender que entienden que Vinícius Jr. es un jugador más, y que a Marca no le importa si Vinícius es «negro, amarillo o azul con topos», que son expresiones que también atienden a la misma justificación de no ver colores.

Daltonismo racial o el comodín de no ver colores

El daltonismo racial es una teoría que considera la mejor forma de acabar con la discriminación es tratar a todas las personas por igual, sin contemplar el grupo racial o étnico al que pertenecen. También están las personas que consideran que, para terminar con el racismo, hay que dejar de hablar de él, como si, por dejar de nombrarlo, dejase de reproducirse. Lamentablemente esto no funciona así.

Uno de los problemas del daltonismo racial es que son las personas blancas únicas las que pueden permitirse "no ver colores". El resto de personas, las que tenemos otros orígenes raciales o étnicos, no podemos no ver colores.

Otra de las problemáticas de no ver colores es que hacer esta declaración es una forma de evitar tener conversaciones profundas sobre las implicaciones reales del racismo y cómo impacta en las personas cuyas vidas atraviesa. Hablar sobre racismo es incómodo, sobre todo para las personas blancas. Como no quieren sentir la incomodidad, intentan zanjar el tema lo antes posible dejando claro que no ven colores.

Se puede ser ser no racista y perpetuar el racismo

Para muchas personas, el racismo está muy relacionado con cuestiones morales. Entienden que es algo personal y no algo estructural. Eso dificulta que reconozcan su propio racismo interiorizado. En la mente de una amplia mayoría, eso sería como reconocerse malas personas, ¿y quién haría eso? Por eso la gente pretende librarse de cualquier posibilidad de enfrentar sus propias conductas racistas diciendo que no ven colores.

Sin embargo, clamar al daltonismo racial no es una forma de condenar el racismo. Acogerse a esta forma de pensar en realidad perpetúa las dinámicas de injusticia racial que ya existen. Así que quitar el color de las páginas de un diario, como decía al principio, no sirve de nada.

A mí me hace pensar que esto pasa porque en la plantilla del diario Marca, como en muchos otros medios de comunicación, no hay personas racializadas con conciencia antirracista. Eso hace que no haya personas que puedan explicar que sacar una edición sin color para mostrar solidaridad con un jugador negro solo sirve para que otras personas, que también creen en el daltonismo racial, les feliciten por la ocurrencia.

Mostrar repulsa absoluta contra el racismo, como dice Marca en su portada del miércoles, tiene que pasar por otras cosas. Por proponer algo, podría pasar por presionar, como medios de comunicación, conocer la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (Ley 19/2007, de 11 de julio) y presionar para que, tanto clubes como La Liga y la Federación Española de Futbol la apliquen correctamente, y no como en el caso de Zozulya.

Conocer esta ley posibilitaría presionar a los clubes y a la Liga para que tomen medidas y que no se vuelvan a repetir casos como el de Vinícius, el de Mouctar Diakhaby, el de Dani Alves ni como muchos otros casos más que se han ido sucediendo en los estadios de futbol. Así no habrá que seguir sacando ediciones de diarios sin color, que demuestran que se rechazan determinadas expresiones de racismo, pero que no se tiene muy claro cómo mostrarse en contra.