Badalona se ha despertado

Desde esta semana, al fin, Badalona deja atrás una etapa oscura y da la bienvenida al gobierno de la dignidad. Un nuevo gobierno municipal que tiene como principal objetivo volver a situar a los badaloneses y badalonesas en el centro de la acción política de su ayuntamiento. Recuperamos una de las principales ciudades del país de las garras del peor Partido Popular.

Badalona inicia una nueva etapa con un ayuntamiento limpio que tiene mucho trabajo por delante. Pero con una tarea principal en el horizonte: recuperar el ayuntamiento para todos los badaloneses y badalonesas. Ha llegado la hora de despertar de la pesadilla que ha sido la etapa de Albiol y empezar a trabajar, paso a paso pero con determinación, para construir la nueva Badalona que vendrá.

La moción de censura que ha expulsado a Xavier García Albiol de la alcaldía de Badalona era absolutamente necesaria por una cuestión de salud democrática. Sin embargo, cabe decir que no necesitábamos unos "Papeles de Pandora" para rechazar el gobierno del PP en Badalona. Un gobierno y un alcalde que ya eran famosos por incitar el odio; por insultos machistas; por utilizar las políticas de seguridad como arma electoral mientras los delitos han crecido en su gobierno; con un alcalde que se ha saltado medidas Covid para proyectar su imagen; y con un gobierno que ha utilizado dinero público para hacer publicidad engañosa y demagogia. Y es por eso que, como decía la portavoz de Badalona en Comú Podem, Aïda Llauradó, esta moción de censura la debemos al conjunto de la ciudadanía de Badalona: porque la gente que tiene que levantar la persiana cada mañana no merece ser gobernada de este modo; ni se lo merece la gente amenazada por un desahucio; ni las personas que cobran una pensión mínima; quien no encuentra trabajo; ni la gente que no llega a fin de mes; o la gente joven, que no ve un futuro.

Del mismo modo, es evidente que los vecinos y vecinas no merecen que al frente del ayuntamiento de Badalona haya un alcalde que ha mentido a la ciudadanía. Primero, llevándose dinero fuera para ahorrarse impuestos, y después intentando negar la probada existencia de esta sociedad que al final tuvo que reconocer. Los badaloneses y badalonesas no merecen que su ciudad quede manchada por el dinero negro de Albiol.

Ante este escenario, era necesario poner en marcha el mecanismo de la moción de censura para acabar con una situación vergonzante para los vecinos y vecinas. La demostración de esta necesidad viene dada por el hecho de que a pesar de acabar reconociendo la existencia de la sociedad offshore, Albiol no tenía intención de renunciar al cargo y su partido no sólo no tenía ningún interés en defender la dignidad de las instituciones que son de todos y todas sino que, además, ha querido encubrirle cerrando filas a su alrededor.

Así pues, la única opción para retornar a los vecinos y vecinas su ayuntamiento del secuestro al que lo había sometido Albiol ha requerido construir este gobierno de la dignidad como la única alternativa posible para devolver el rumbo a Badalona, la ilusión y la esperanza para hacer una ciudad mejor en la que los vecinos y vecinas se sientan a gusto.

Ahora, la presencia de Badalona en Comú Podem en el Gobierno municipal será la garantía para que este año y medio que el nuevo gobierno tiene por delante sirva para sentar las bases de una nueva Badalona, más justa, más verde y más democrática. Pondremos en marcha políticas sociales para la mayoría de vecinos y vecinas de Badalona que marquen la diferencia frente a las nefastas políticas del PP. Por tanto, un año y medio para conseguir que la intolerancia y la falta de ética no vuelvan a Badalona nunca más.

Tenemos el reto de devolver la dignidad a Badalona. Necesitamos ciudades que apuesten por la convivencia y por la cohesión social. El nuevo gobierno de la dignidad tendrá un mandato corto pero debe tener mirada larga para priorizar las necesidades de los badaloneses y badalonesas. Esto requiere de unidad y generosidad por parte de las fuerzas progresistas y democráticas que han llegado a un acuerdo por el bien de Badalona. Es decir, mirada larga, proyecto de futuro y colaboración para construir objetivos compartidos.

Este nuevo gobierno de la dignidad nace escuchando a la ciudadanía y atendiendo a la diversidad que refleja. Porque después de un largo tiempo marcado por la inestabilidad, ahora tenemos un año y medio por delante para limpiar las políticas clasistas y xenófobas del Partido Popular. Un año y medio para que la recuperación justa llegue también a Badalona y para responder a todas aquellas emergencias que se han ignorado durante tanto tiempo. La pesadilla ha terminado, Badalona ha despertado.