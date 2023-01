Elorza y las necesarias moscas cojoneras

La militancia en un partido político debe de ser complicada. Ser candidato/a o cargo público en el ídem te parte en dos: por un lado, está lo que tú piensas -tus valores, tus prioridades, tus convicciones...-, y por otro, está lo que piensa el partido y ese interés suyo que pasa a ser superior; suelen coincidir, pero no siempre, y sí hay siempre unas líneas rojas que, si se traspasan, suponen un riesgo electoral, como mínimo, y una ruptura de las formaciones políticas, en los casos más extremos.

Odón Elorza abandona su escaño por Gipuzkoa en el Congreso después de anteponer varias veces sus convicciones a la línea pactada en el partido, por ejemplo, últimamente, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez cedió ante Marruecos su defensa de la independencia del Sáhara a cambio de una seguridad migratoria -de dudosa (un decir) humanidad- para nuestra costa sur -y la europea-. La defensa del Sáhara como territorio soberano es una de esas líneas rojas para votantes, militantes y -hasta hace poco- dirigentes progresistas, como la defensa de la causa palestina contra el apartheid al que somete a este pueblo el Estado israelí o la lucha por dar verdad, justicia y reparación a las víctimas franquistas y a sus familias; de darles de una vez una memoria democrática.

Son líneas rojas las citadas, digo, al menos en teoría, porque luego una llega al Gobierno y hay que hacer algo que cortocircuita los ideales: hay que gobernar, y llegan la política exterior y sus relaciones tan particulares, las políticas migratorias, el rey (los dos, el emérito y el ejecutivo) en su urna blindada, bien atornillado al trono y a la Constitución; llegan los cazadores manchegos, los acuerdos fallidos con el principal partido de la oposición para renovar el Consejo General del Poder Judicial donde te meten a Enrique Arnaldo en el Tribunal Constitucional (TC) y tragas para nada; llegan los sindicatos policiales espoleados por la (ultra)derecha presionando para que no derogues la ley mordaza que hace impunes a los policías, ...

Elorza fue alcalde de Donosti durante 20 años, de 1991 a 2011; tiempos muy duros. Recibió críticas por todos los lados; en periodismo decimos que algo se hace bien cuando tu independencia y coherencia te lleva a esas controversias, pero en política es más fastidiado, sobre todo, si perteneces "al partido que de verdad manda en España", como me recordaba no hace mucho Raúl del Pozo. Es cierto: pese a avances lentos que hay que reconocerle al PSOE, si se mantiene el statu quo del 78 con la monarquía como pilar nuclear, es gracias a los socialistas. O por culpa de.

Cuando Pedro Sánchez fue más de izquierdas que Podemos para recuperar el liderazgo del PSOE frente a Susana Díaz, la candidata de centro-izquierda (¿?) de la vieja guardia y el aparato, Odón Elorza se puso a su lado; de hecho, fue uno de los 15 diputados/as socialistas que rompió la disciplina de voto y se negó a abstenerse para dar el Gobierno a Mariano Rajoy en 2016. Sánchez volvió al liderazgo del PSOE y consiguió ser presidente, primero, mediante moción de censura contra Rajoy; después, ratificado en dos convocatorias electorales en 2019.

Elorza fue entonando sus discrepancias conforme avanzaba la legislatura y se convirtió en eso que llaman un outsider los cursis y una mosca cojonera las realistas, despertando más simpatías entre las bases del PSOE -siempre más a la izquierda que sus dirigentes, como pudo comprobar Sánchez al reconquistar Ferraz- y de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que entre diputadas, senadores, cargos orgánicos y -no digamos- baronías del centro-izquierda (¿?): que si el emérito corrupto tiene que ser investigado por el Congreso, que si los papeles clasificados que afectan al GAL y al 23-F deben ser desclasificados, que a quién se le ocurre aceptar a Arnaldo en el TC, que cómo se puede traicionar la causa saharaui de esta forma y sin debatir/ avisar ... Demasiado para quien aspira al debate pensado y pausado entre compañeros/as sobre el futuro del partido y del país, llenos ambos de nubarrones en forma de autoritarismo y trumpismo, tanto monta.

Los partidos fuertes, bien implantados con tiempo, poso y raíces territoriales, tienen dos tácticas fundamentales para tratar a los versos sueltos, acá moscas cojoneras: los echan o los aguantan de dos formas, en función de si tienen poder (cargos públicos) o no. En este último caso, los van arrinconando más o menos disimuladamente, proyectando su imagen hacia fuera como la de un/una persona que no representa el sentir general del partido. Es un error en todos los casos, en mi opinión, la de quien su querencia por la disciplina de un partido se asemeja a la que tengo por ingresar en un convento, aunque admiro la vocación política (resalto política) como la de otros/as servidores públicos y asumo que la disciplina orgánica antepone el interés del partido en su conjunto al de los intereses de cada uno de sus integrantes. Con todo, sí creo que las voces discrepantes que no actúan por objetivos de poder aportan riqueza al debate interno, aunque este concepto, en los tiempos que vivimos, sea casi utópico.

Las reflexiones de Elorza están en su web, algunas también en Público (lo cual le agradezco de corazón, confiando en que siga escribiendo); se puede estar de acuerdo con él o no, pero sin duda, son textos que suman a un debate que la actualidad, el tiempo electoral, las crisis globales,... nos están hurtando a todos, incluidos los que nos gobiernan o aspiran a hacerlo. Lo de pensar y "hacer pensar" ya venía de Sócrates, y tampoco es que nos sobren ni la coherencia ni la experiencia ni el talento por ahí arriba.