Si te golpea en TikTok, ¿qué ocurrirá en privado?

Primero dijo que era su padre. Eso respondió en Tik Tok cuando los compañeros que compartían ese momento con ella le preguntaron quién y por qué le acababa de pegar alguien en directo. Después, no resultó ser el padre, sino la pareja. Hicieron un vídeo diciendo que todo era un montaje, un show para conseguir seguidores en redes. Ahora él ha sido detenido, justo cuando fue a denunciar los mensajes que estaba recibiendo en redes sociales.

Ha ocurrido lo que me temía. Ella ha rechazado denunciar, pero también ha rechazado la ayuda forense y la asistencia letrada. Fiscalía ha hecho lo que le corresponde: intentar proteger. Pedía sólo un año de cárcel porque no tiene antecedentes y también solicitaba una orden de protección. Pero el juez no ha detectado riesgo. Por ahora todo sigue pendiente. El futuro de él y el de ella.

Si todo fuera un montaje, como dijeron, tienen una forma muy poco adecuada de relacionarse. Si todo fuera un montaje, ¿encaja la reacción de ella y que dijera en un primer momento que era su padre? Y de ahí que muchas personas especializadas en violencia de género hayan señalado la realidad que no se quiere ver. Que cuando una es maltratada lo lleva en silencio. Pero cuando encima se hace público, delante de todo el mundo, cualquier maltratada corre a justificarlo porque, además, tienes que sobrevivir. Convives con él. Hacerlo público es un extra de humillación. Ella hace eso y se esfuerza en quitarle hierro con una sonrisa nerviosa, quizás porque no puede creerse que eso ocurra ya a vista de todos.

Si alguien es capaz de golpear delante de todo el mundo, ¿qué no puede hacer en privado? Si el maltrato físico es la punta del iceberg, ¿cuánto maltrato psicológico puede haber detrás? Y todas las consecuencias se ven en ella: negar y justificar. Es más, la excusa del "show" sería una muestra más de cómo la mentira y la manipulación forman parte de esa propia violencia. Sería otra estrategia más de la realidad y de reforzar la dependencia emocional. Un agresor no puede perder el control y hay que buscar una excusa de urgencia. Porque si pierde el control de la situación, pierde el poder.

Ojalá este caso fuera un montaje. Pero si el fiscal pide ese año de prisión es porque intuye algo más, aunque el juez no lo vea. Y aquí se ve lo perverso del maltrato y del sistema. Porque cuando una mujer ya está en ese ciclo de violencia, donde asume que es normal ser golpeada y humillada, va a pensar que el sistema es su enemigo. Que nadie sabe la verdad y que "cómo voy a estar con alguien que me maltrata". Que no pasa nada, que "yo puedo sola". Y esto se escucha a diario. Muchas de las que dijeron esas reflexiones están bajo tierra ahora. Otras pudieron reaccionar a tiempo.

Cuando hablamos de que hay un 70% de maltrato invisible en las denuncias nos referimos también estos casos. El miedo a denunciar, la vergüenza. Pero es que hay una victimización secundaria en estos casos que es culpar a ella de no denunciar. Pero no se denuncia porque el maltrato no se reconoce.

¿Qué hacer cuando hay indicios de maltrato y ella rechaza toda ayuda? Este es el momento más desolador porque no hay respuesta. Y el agresor está encantado de que sea así. Porque tampoco se sabe si ella tiene familia o amigos que le ayuden a reaccionar y él puede ser su única "compañía". Y además, luego está el "sin mí no eres nada". Y lo creen. Ellas lo terminan creyendo porque su autoestima está anulada.

Hay que habilitar mecanismos especiales psicológicos en estos casos y de urgencia. Los jueces tienen que ser muy observadores en una situación así. Y hay que apostar ya de una vez por una prevención. Porque tenemos que aprender a ver las señales de alerta y también tenemos que reforzarlas en nuestra mente de forma continua para no bajar la guardia en un momento vulnerable. Ojalá, insisto, todo fuese un show. Pero es una noticia muy oscura. Una noticia de que el sistema no siempre llega. Una noticia de que ellos tienen espacio. Y una noticia que se cierra con la angustia de qué será de ella.