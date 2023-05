Hay otra forma de hacer política

"Me gustas y mi familia te vamos a votar porque propones cosas y no insultas". Lo he escuchado muchas veces en el año y medio que llevo al frente de los socialistas madrileños, pero reconozco que la frase se ha repetido exponencialmente durante la campaña y, especialmente, tras el debate electoral de Telemadrid, el único al que ha decidido acudir la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Escuchar esas palabras es una sensación agridulce. Porque es el reconocimiento de que en Madrid se ha instalado, tras 28 años de gobierno del Partido Popular y especialmente con la llegada al poder de Ayuso, una especie de resignación a la que la política tiene que hacer confrontación, desprecio al que piensa diferente y, sobre todo, la victoria de la crítica destructiva frente a la apuesta por propuestas que mejoren la vida de los ciudadanos.

Pero cada persona que nos aplaude por intentar volver a poner de moda el diálogo y el respeto y cada semana que pasamos sin insultar son una victoria. Y cada propuesta que ofrecemos a las familias madrileñas es un paso más hacia la contundente regeneración que necesita Madrid. Una regeneración que estará basada en tres pilares: el diálogo, el respeto y la política en positivo. Y no solo por un compromiso personal, porque es la educación que me dieron mis padres y mis profesores. También por la convicción social de que la política solo es útil cuando se dedica a atender los problemas de los ciudadanos con sensibilidad y a resolverlos con solvencia. Y en Madrid solo hay un partido capaz de unir sensibilidad y solvencia: el PSOE. El partido que gobierna para dos millones de madrileños en 60 ciudades, con unos alcaldes que en los últimos cuatro años se han dejado la piel por sus vecinos durante la pandemia, Filomena, las consecuencias de la guerra en Ucrania...

Los socialistas estamos listos para encabezar esa regeneración contundente que necesita Madrid y para ello necesitamos movilizar a esa mayoría de demócratas con convicciones sociales que existe en nuestra región. Son los mismos que nos hicieron ganar las elecciones autonómicas hace cuatro años, los que le dieron la victoria al PSOE en Madrid en las últimas generales, los que colocaron con sus votos a una alcaldesa progresista en la capital.

A todos ellos, a los madrileños a quien no les sobra nadie y que han convertido Madrid en una región que acoge siempre y es generosa, les ofrezco un pacto para cambiar Madrid. Para hacer políticas que les ayuden a tener una vida más fácil. Para que tu médico te atienda en menos de 72 horas, para que los colegios estén abiertos para tus hijos, con extraescolares gratuitas de 7 a 19 horas, o para que puedas moverte rápido en transporte público por toda la región con una tarifa plana vivas donde vivas. Son propuestas para todos los madrileños que se pueden conseguir con rigor en la región más rica de España. No todo tiene porque ser difícil en un Madrid que, con buena gestión, da para todos.

Durante los últimos 28 años, Madrid no ha tenido nunca claro qué quería ser en el futuro. Nos hemos conformado con pelear LaLiga frente a otras comunidades de España, en lugar de competir por la Champions, por ser una región líder en Europa. Y tenemos el potencial para ello, pero necesitamos tener un proyecto cristalino. La Sanidad es el principal problema a resolver por mi futuro Gobierno, y la Educación será nuestra prioridad. Cumpliremos con los 33.000 jóvenes que este año quisieron estudiar FP y a los que Ayuso les dio con la puerta en las narices. Pero también pondremos en marcha un plan de capacitación para 250.000 jóvenes que permitirá ocupar 100.000 empleos en los dos primeros años. Así pondremos a funcionar todo el talento que tiene Madrid para convertirnos en un ejemplo de la Industria, de la Ciencia y de la Innovación en toda Europa. La Economía debe estar al servicio de la gente, apostando por sectores de futuro.

Diálogo con todos, respeto a los rivales, propuestas para los madrileños y un proyecto de futuro para toda la Comunidad de Madrid. Esto es lo que ofrece el PSOE este 28 de mayo a quienes quieren regenerar Madrid. Y mi compromiso personal de que no quiero ser sólo presidente, sino que quiero ser un buen presidente de la Comunidad de Madrid.

Un compromiso basado en las propuestas frente a las ocurrencias, la seriedad frente a los eslóganes vacíos de contenidos, y la responsabilidad frente a culpar a los demás.