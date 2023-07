11 claves sobre el 23J y una reflexión

Video de Virginia P. Alonso

1. Las encuestas fallaron de manera estrepitosa y el CIS de Tezanos no fue la que más erró.

2. La segunda semana de campaña fue decisiva para la izquierda, más por mérito de Feijóo, aunque la contribución de Zapatero fue fundamental y el voto útil para frenar a los ultras, también. Feijóo empezó mintiendo sobre la revalorización de las pensiones y acabó sin comparecer en el debate de RTVE y liándose con su relación con el narcotraficante Marcial Dorado.

3. El PP daba por seguros 150 escaños y se ha quedado con 136. El efecto Feijóo se desinfla. La subida del PP se produce por la absorción del difunto CS y la desviación de parte del voto ultra de Vox. La gran pregunta es: ¿Llegará Feijoo vivo a una repetición electoral si se produce? La aclamación anoche de Ayuso en Génova por parte de la militancia del PP deja la respuesta en el aire.

4. La mejor noticia de la noche para los defensores de los derechos humanos y de la democracia es que, en pleno auge de la extrema derecha en Europa, Vox pierde más de 600.000 votos y 19 diputados. Esto, entre otras cosas, supone que Vox ya no va a poder recurrir leyes al Constitucional ni presentar mociones de censura a lo loco.

5. Los datos mandan y el único que tiene los votos y los aliados para ser presidente del Gobierno es Pedro Sánchez. Los números no suman para Feijóo.

6. Los 122 escaños del PSOE, los 31 de Sumar y los obtenidos por sus socios naturales de investidura (ERC, EH Bildu, PNV y BNG) ascienden, en total, a 172 sillas en el Congreso de los Diputados. Con las siete de JxCAT, el bloque conseguiría los 179 escaños, tres más de los necesarios para formar Gobierno y se evitaría, así, una eventual repetición electoral. Estos son los cuatro escenarios que se abren de cara a la investidura:

- Que Junts vote SÍ a la investidura de Pedro Sánchez en primera vuelta y no haya segunda vuelta.

- Que Junts vote NO o se abstenga en primera vuelta y haya que ir a segunda vuelta.

- Que en el caso de ir a segunda vuelta, Junts diga NO, en cuyo caso vamos a repetición electoral.

- Que en el caso de ir a segunda vuelta, Junts diga SÍ o se abstenga, y Pedro Sánchez obtenga más síes que noes.

7. ¿Qué pide Junts? Amnistía para los presos y referéndum de autodeterminación. La amnistía podría ser factible, el referéndum no. El propio Pedro Sánchez, en entrevista con Público el pasado jueves, fue claro: no apoyará un referéndum en el que la respuesta sea SÍ o NO. Ahora se abren semanas de negociación.

8. No es previsible que la contabilización del voto de españoles que viven en el extranjero, el conocido como voto CERA, vaya a cambiar el paisaje dibujado este domingo.

9. ¿Tiene sentido lo que plantea Feijóo de que gobierne la lista más votada? No. El artículo 99 de la Constitución marca el camino: los ciudadanos eligen a sus representantes y esos representantes son quienes deciden quién gobierna. Lo que plantea Feijóo corresponde a un régimen presidencialista y no a una democracia parlamentaria. Por eso Ayuso en Madrid o Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, entre otros, gobernaron su primera legislatura sin ser el partido ganador. Hace solo unos días ha sucedido lo mismo en Extremadura, donde María Guardiola, del PP, va a gobernar con Vox aunque el partido más votado fuera el PSOE.

10. Los 31 diputados de Sumar son un buen resultado aunque se haya dejado varios escaños por el camino. Sumar se constituyó en partido político para concurrir a estas elecciones sobre la campana, tras la convocatoria de elecciones generales posterior al 28M, hace apenas dos meses. Ha logrado aglutinar dentro a 15 formaciones de izquierdas, un hito en las coaliciones democráticas en España. No solo ha sido útil para frenar al bloque reaccionario, sino que, si se logra conformar un Gobierno de coalición progresista, tendrá que ser el acicate del PSOE para lograr que las medidas que se pongan en marcha estén más a la izquierda de lo que suelen plantear los socialistas. Como ya sucedió con Unidas Podemos esta pasada legislatura.

11. El Senado queda en manos del PP, lo que dificultará la acción legislativa de un Gobierno progresista. La buena noticia para el votante de izquierdas es que, si hay segunda legislatura de un Gobierno de coalición, lo previsible es que se reduzca la actividad legislativa del Ejecutivo para consolidar y culminar las medidas ya aprobadas durante estos cuatro años.

La reflexión: el resultado del 23J arroja la foto de una España diversa, plural y plurinacional. Aunque la España vaciada se queda sin representación y Adelante Andalucía no obtiene ningún escaño, el voto de los españoles es claro: ni la izquierda ni la derecha pueden gobernar sin los territorios. ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG volverán a ser claves para que la izquierda vuelva a gobernar.

Negar los deseos de autodeterminación de una parte de la sociedad catalana no hace que desaparezca el problema. Y apelar al "Que te vote Txapote" y a ETA para intentar sacar del mapa a EH Bildu y a cualquiera que negocie con ellos ya se ha demostrado absolutamente ineficaz.

Por tanto, en España caben más ideologías y sensibilidades de las que querrían PP y Vox, y la tarea pendiente es diálogo, diálogo y diálogo para que todas se vean representadas e integradas en las dinámicas democráticas.