El 'lawfare' son los padres

La (ultra)derecha de este país habla del debate parlamentario sobre una propuesta de ley del PSOE, respaldada por partidos que suman hasta 178 escaños (dos más que la mayoría absoluta), de "día negro para la democracia", "aciago", "de la vergüenza", ... "El día más triste" desde el golpe de Estado del 23-F, apuntalaba el líder del PP en el Congreso. ¿Que ha habido una pandemia donde han muerto millones de personas en el mundo, decenas de miles en España, miles de ancianos/as encerrados a la fuerza y contra todo derecho en residencias de la Comunidad de Madrid ...? No cuenta. El día más triste para el PP es el debate democrático sobre una propuesta de ley que no atenta contra los derechos humanos, como las de Vox. No se confundan, no obstante: el de este martes debe de haber sido el día "más negro de la democracia" para el PP porque ni siquiera se molestó en llevar al Congreso la participación de España en la invasión de Iraq para que Aznar pudiera poner los pinreles encima de la mesa de Bush Jr., otro gran demócrata, vidas (muchas) mediante.

Aquí lo hemos repetido hasta desgastar el teclado del ordenador, pero seguiremos haciéndolo cuanto haga falta: los conflictos políticos -discrepancias amparadas por mayorías democráticas y legítimas, o sea, su voto y el mío- se resuelven con política, nunca en los tribunales. Para eso les pagamos. Exactamente lo contrario de lo que hizo el Gobierno de Rajoy durante el procès, renegando de las funciones políticas que le encargaron, a su vez, los resultados electorales y poniendo en manos de los tribunales un asunto político puro y duro (¿Quién dijo que no hacer nada no fuera hacer algo?)

En algo estoy de acuerdo con el Partido Popular, sin embargo: ayer fue "un día negro" para una democracia imperfecta, la española, a la que tanto le cuesta avanzar en derechos y libertades fundamentales arrastrada por poderes no democráticos y reconocidos, pero no señalados lo suficiente. Ayer se confirmó que el caso Neurona contra Podemos era un lawfare de libro, como informamos en Público desde el principio: ni pruebas, ni testigos, ni indicios siquiera ... que apuntaran a un delito por parte de la cúpula de la formación morada; nada en tres años de portadas, tertulias y ataques virulentos contra personas honradas e inocentes que van mucho más allá de los dirigentes de Podemos: no por ser dirigentes y miembros del Gobierno hay carta blanca para su acoso, ni mucho menos, pero es en las bases, en los cargos intermedios, territoriales, donde el daño del lawfare, del pirañismo fascista en bloque (partidos, instituciones y medios) se hace sangre y trauma; puedo garantizarlo. Y no acaba de sanar.

Feijóo tiene la indecencia de pedir explicaciones y reclamar moralidad y ética, no solo desde la lancha de un narcotraficante responsable de tantas muertes en Galicia, sino desde la tribuna de un Congreso que tumbó al antecesor (Rajoy) de su antecesor (Casado) por corrupción rampante y por puro bochorno. ¿Que tipo de partido ve caer a un Rajoy cubierto de cochambre corrupta hasta la barba y acaba teniendo como líder, cuatro años después, CUATRO, al amigo del criminal internacional Marcial Dorado; al Feijóo que sigue cavando la fosa de la cloaca intentando convertir en Poder Ejecutivo al Poder Judicial para tumbar a un Gobierno elegido democráticamente? Y se ofenden los togados cuando hablamos de lawfare, como si tomarnos por imbéciles no fuera el peor de los insultos condescendientes: Neurona y sus muchas piezas de un Chicco diabólico, el ataque a Vicky Rosell, el caso Kitchen con Cospedal sin mácula, las cuentas fake de Pablo Iglesias en Granadinas, de Xavier Trias en Suiza, los casos contra Ada Colau o Mónica Oltra; "La Fiscalía te lo afina", "el presidente lo sabe ...", Villarejo lo arregla todo, ... Pero la amnistía a unos políticos votados mayoritariamente en Catalunya por su programa independentista legítimo y pésimamente (no) ejecutado, mal; a los asesinos franquistas, bien; a los evasores fiscales, bien también ... ¿En qué momento el PSOE creyó que podía escapar a esta avalancha antidemocrática que se le vendría encima tarde o temprano si hacía la vista gorda ante tantas aberraciones del PP, su escisión Vox y sus poderes corruptos del Estado, señalados hasta el agotamiento por los y las demócratas? En qué momento ...