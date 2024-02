Yolanda Díaz e Ione Belarra, a capítulo

Los resultados de las elecciones gallegas suponen un jarro de agua fría para la izquierda alternativa estatal. Desastre para Sumar y desastre para Podemos. Las dos líderes de ambas formaciones, Yolanda Díaz e Ione Belarra, han de ser llamadas a capítulo, reflexionar sobre la debacle y el castigo que les han otorgado las urnas a sendas opciones políticas. El aviso de la ciudadanía gallega es contundente.

Galicia es una plaza que tiene especial simbolismo para Sumar, es la tierra de Díaz que le vio crecer y formarse políticamente. La candidata en estas elecciones, Marta Lois, era, hasta hace unas semanas, nada más y nada menos que la portavoz en el Congreso del Grupo Plurinacional de Sumar. Por la campaña de Lois han desfilado los cinco ministros de Sumar (la propia Díaz, que se ha volcado con la campaña, Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego), así como otras caras visibles a nivel estatal: Íñigo Errejón, Enrique Santiago, Elizabeth Duval, Carla Antonelli...

Sumar ha obtenido aproximadamente 27.500 sufragios, no llega al 2% (1,9) del apoyo popular en estos comicios del 18F. Un malísimo resultado que le deja por detrás de la ultraderecha de Vox. No consigue entrar con ningún representante en el Pazo do Hórreo, la sede del Parlamento gallego situada en Santiago de Compostela. Por provincias, la candidatura de Lois se hunde en Lugo (0,56%) y Ourense (0,5%), y obtiene algo más de apoyo en las provincias con mayor población urbana, A Coruña (2,26%) y Pontevedra (2,43%).

El próximo 23 de marzo, Sumar celebra en Madrid su Asamblea Fundacional. La formación política se dotará, entonces, de unos documentos político y organizativo para echar a andar como partido político, por un lado, y como "organización de organizaciones", por otro, que aglutine a diferentes formaciones en su seno. El prólogo de ese nacimiento formal del próximo mes es pésimo; el antecedente son unas elecciones gallegas donde el batacazo ha sido tremendo. Sumar tiene que reflexionar en las próximas semanas que quedan hasta su puesta a punto.

El caso de Podemos es más trágico todavía. El partido morado, que rompió con Sumar y dejó el Grupo Parlamentario Plurinacional el pasado diciembre, lo que conllevó a que ambas opciones políticas concurrieran por separado este domingo en Galicia, tan solo ha logrado algo más que 3.800 votos. Esto se traduce en el 0,26% de apoyo popular de la sociedad gallega. La cifra es ridícula. Saca menos votos que Pacma.

Podemos afronta con este mal resultado su incierto porvenir, con tan solo cuatro diputados en el Congreso, fuera de casi todos los parlamentos autonómicos y una exigua implantación municipal. El año en el que el partido cumple 10 años de historia, su futuro pasa, sí o sí, por las elecciones europeas que en el Estado español se celebrarán el próximo 9 de junio. Para ellas, la formación morada se lo juega todo a la candidatura de Irene Montero. Una última carta. Mientras, el goteo de dirigentes y caras visibles que van abandonando el partido no cesa.

Podemos no tiene en el horizonte la celebración de ninguna asamblea para renovar sus preceptos ideológicos o bases organizativas. Pese a los malos resultados de las pasadas autonómicas y municipales del 28 de mayo y la toma de decisiones clave, como la ruptura con Sumar en el Congreso, sin consultar a las bases, no hay en el calendario un cónclave morado apuntado. Todo apunta a que no será, al menos, hasta después de las europeas.

Antes de los comicios europeos podrían llegar las elecciones vascas, hay quien las calendariza el próximo 21 de abril. En Euskadi, la fortaleza de EH Bildu podría traducirse también en un hundimiento para la izquierda alternativa estatal, Sumar y Podemos, que, por el momento, no tienen visos de presentarse conjuntamente a las elecciones. De los errores, se tiene que aprender. De repetirse la misma tragedia, ya sería como farsa. A capítulo.