Menos lectivas, más calidad

No es buena idea la educación al peso. No es buena idea presuponer que tener sentado al alumnado y al profesorado en las aulas muchas horas, va a traer una mejora educativa y una mejor educación.

En la Comunidad de Madrid el profesorado de infantil y primaria tenemos 25 horas de docencia, más otras cinco horas de trabajo exclusivo para los centros, más 7 y media de trabajo fuera de los colegios. El personal docente de secundaria tiene 20 de docencia directa, más 10 horas complementarias, mas 7 y media de trabajo en casa hasta un total de 37 horas y media de trabajo semanal. Grosso modo esta es la situación.

En el resto del reino, no es así. Lo normal son dos horas menos, NO DE TRABAJO, sino de docencia directa con el alumnado.

Consecuencias para el resto del Estado: menos personal interino (por lo tanto, menos precariedad en los contratos), más personal docente contratado, más atención a la diversidad, mejores dotaciones en los cupos por centro educativo, entre otras mejoras para la educación pública.

¿A quién y por qué se tienen estas ocurrencias? La primera pregunta es fácil, a las diferentes Consejerías de Educación de la Comunidad de Madrid, recordemos gobernada por el PP desde hace veinte años.

La segunda pregunta se responde con una palabra: mercado. Todo el dinero que desde Esperanza Aguirre hasta Ayuso están restando a la escuela pública madrileña, lo suman al montante de ayudas, cheques, terrenos, etc. que recibe la privada-concertada, el gran negocio en Madrid, que tampoco es lo normal en el resto de España.

Desde el curso pasado, algunas organizaciones sindicales hemos vuelto a tratar este tema que desde hace años lleva en la agenda sindical. En la Mesa Sectorial la parte sindical representada ha sido incapaz de hacerse valer desde hace trece años para esta reivindicación. Trece años de humillante actitud de cabeza agachada frente a este despropósito que solo es el capricho neoliberal de las sucesivas presidentas de la Comunidad de Madrid. Trece años sin una respuesta contundente después de la malograda Marea Verde. Trece años en los que ya un 34% de docentes piensan que siempre ha sido así. Trece años en los se han perdido 6000 docentes; trece años de Acuerdos Sectoriales siempre empobrecidos por actitudes pactistas que bajo el discurso del miedo, el discurso del esto o la nada, no han plantado cara a la Consejería de Educación. Del Peral, Figar, Ossorio (este último especialmente faltón en sus declaraciones) y ahora Viciana están encantados con esta Mesa. La banca siempre gana.

El Sindicato de Enseñanza de Madrid de CGT se propuso desde el curso pasado hacer una campaña para exigir la bajada de horas lectivas y dejar 23 para infantil y primaria y 18 para el resto de etapas. Esta campaña se inició con una encuesta en la que se puso de manifiesto que una parte del profesorado está por la labor de movilizarse por este tema. 1.000 respuestas en pocos días con un 90% favorable a una contestación clara y contundente. Se invitó a otras organizaciones sindicales a participar y las que quisieron se sumaron. En este curso, se hizo un especial llamamiento a la Consejería para que negociara presentando 14.000 firmas, pero no se obtuvo respuesta. Se volvió a insistir en prensa que nuestra prioridad es la vuelta a las 18/23 y no llegar a la huelga. Sin respuesta. Sr. Consejero, le quedan pocos días pero aún hay tiempo. Pero por si acaso, CGT, STEM y CNT Educación Pública CAM, ya hemos presentado el aviso de huelga de tres días -27, 28 y 29 de febrero de 2024-. No es la opción preferida por nadie, pero sí es la opción que hay que hacer si queremos recobrar derechos y dignidad en la escuela pública.

Numerosas asambleas en centros nos estamos reuniendo desde hace meses para organizar la respuesta. Dejar fuera de la reducción de horas a infantil y primaria, ofreciendo la bajada a secundaria, es un insulto y un perverso intento de dividirnos. No entender que el problema de las ratios va más allá de amontonar alumnado es una carencia absoluta de conocimiento de las realidades diarias en los centros. Continuar con el ingente número de tareas burocráticas en vez de emplear ese tiempo en hablar con nuestr@s compañer@s de claustro, para apoyos, desdobles, planificación de sesiones, es un despropósito. Pensar en el aumento de ratios en las aula TEA y diversidad, en las tareas de los equipos de Orientación, en la segregación de centros y su implicación en la educación, seguir con el desajuste salarial que sufrimos en Madrid frente al resto del Estado español, son políticas que no mejoran la escuela pública madrileña, no mejoran la vida de las/os docentes ni del alumnado.

Terminaremos febrero con tres días de huelga. Hagamos lo que debamos y defendamos la escuela pública y a sus trabajadoras/es.