Una IU soberana y coherente

Durante el tiempo que fui coordinador de IU, José Antonio García Rubio llevó muy acertadamente la responsabilidad de Economía con alternativas serias, realistas y muy trabajadas, toda aquella propuesta política sigue teniendo plena vigencia hoy para la clase trabajadora. Fue siempre (por suerte continúa siendo), un dirigente riguroso, leal y entusiasta en la defensa de esos intereses emancipadores, así como en el devenir cotidiano de Izquierda Unida.

Después, tras su etapa en la primera línea de la organización de IU, al frente de 'La Izquierda Necesaria' ha defendido la coherencia, soberanía, independencia y dignidad de Izquierda Unida, siempre abierto a alianzas respetuosas y siempre basadas en programas. Realmente García Rubio y el resto de compañeras y compañeros de 'La Izquierda Necesaria' han peleado tanto como les ha sido posible frente a quienes nos han conducido hacía unos niveles de debilitamiento y subalternidad de muy difícil digestión.

Frente a la XIII Asamblea Federal de IU le hemos pedido a García Rubio un esfuerzo más, y ahí está el veterano luchador con su mochila de experiencias encabezando una candidatura alternativa que, a mi juicio, es la más idónea para evaluar correctamente una situación política tan compleja como la que vivimos. Es una lista que, por otra parte, cuenta también con bastantes jóvenes menores de 35 años y, sobre todo, con muchas personas activas y con un compromiso estable acreditado en el movimiento obrero, en el movimiento feminista, en el de la memoria democrática, en el ecologismo, etc. Conviene resaltarlo, no hay un movimiento social que no tenga personas representativas en la candidatura de 'La Izquierda Necesaria'.

Tengo claro que, a pesar de los errores de estos últimos años, Izquierda Unida existe gracias al enorme trabajo de su militancia, que raramente sale en los medios de comunicación, y destaco por ejemplo ese enorme trabajo mancomunado en el ámbito municipalista, marca de la casa. Lo cierto es que ese gran esfuerzo militante se ha visto ninguneado, demasiadas veces en la etapa que ahora dejamos atrás, por la actitud "indolente" de muchos dirigentes que siendo entrevistados o explicando su actividad ante la prensa, si el medio de comunicación les vinculaba exclusivamente a Podemos, raramente han levantado la voz para decir: "Oiga, que yo soy de Izquierda Unida".

Pero hay algo más importante aún. Las principales decisiones políticas se han discutido muy poco en los órganos de IU, recordemos que para eso estuvo en su momento la Mesa de Coordinación del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos donde el peso de Podemos era muy mayoritario y luego IU ratificaba y acataba. Esta circunstancia tenía su reflejo en el Parlamento y en los medios de comunicación, hasta el punto de que ni siquiera sorprendía cuando personas con información política creían que IU había dejado de existir.

Esta situación, en buena medida auspiciada y potenciada por los ahora competidores de García Rubio en esta campaña hacía la Coordinación General, favoreció un enorme daño al colectivo que muchas y muchos votaron con los pies: marchándose. Con la perspectiva del tiempo transcurrido ya vamos siendo capaces de percibir lo que ha sido una enorme sangría para la lucha organizada de nuestro pueblo. Entre la XI, la XII y esta XIII Asamblea que ya tenemos a la vista se han marchado de IU varios miles de afiliados y afiliadas. Ese hecho es también un motivo más para haber construido una candidatura, con la que comparto la necesidad de un proyecto abrazado a una izquierda con un programa estratégico transformador, asentado en la defensa de los intereses de todos los trabajadores, porque pensamos que si esa visión de la vida y de la sociedad desapareciera, tardaríamos varias generaciones en recuperarlo...

Recientemente un compañero me decía a través de Facebook que 'La Izquierda Necesaria' es una candidatura a la contra..., en fin, comprendo que a las otras candidaturas les convenga recitar ese "mantra", pero yo no lo veo así. Al contrario, no percibo que la mayor preocupación de García Rubio, por personalizar, sea de tipo identitario, como remacha con ímpetu especial alguno de los competidores. Seamos serios y miremos largo, su visión responde a que el neoliberalismo está demostrando ya su incapacidad para gestionar el mundo actual y eso es cada vez más evidente, y las fuerzas que se dicen de izquierda no explican su alternativa. Los grandes poderes económicos se repartieron los contratos derivados de los fondos europeos, sin que las organizaciones que muchas personas identifican como izquierda hayan llegado a concretar cómo cambiar el sistema productivo, como enfocar la transición energética o la digitalización, o como defender el pleno empleo de calidad en la nueva situación. Ante esas evidencias estimo que la posición representada por García Rubio, más allá de lugares comunes simplistas, es acertada y proactiva, como se dice ahora. A la contra van quienes niegan la realidad por más evidencias que les enfrente.

Vivimos tiempos inciertos y peligrosos, más peligrosos por cuanto golpean sobre una sociedad en la inopia, o quizá por eso acontece todo. García Rubio señala con frecuencia la importancia crucial de la lucha de ideas, vivió la emergente necesidad de una Izquierda Unida frente a la OTAN, por ello y por el correr de los acontecimientos me parece bien que se insista en la necesidad de mostrarnos como una fuerza antibelicista asentada sobre los cimientos de la paz y la palabra, como cantaban nuestros poetas. Hemos de levantar el puño y la voz frente a los siniestros aumentos de los gastos militares, no solo por la muerte y destrucción que anuncian, pues igualmente supondrán una consecuente minoración del gasto social.

Conozco a José Antonio desde hace muchos años, conozco de su modestia pero también de su determinación, y sé que es mucho lo que puede aportar en la dirección correcta de articular una Izquierda Unida fuerte que aleje a oportunistas y sirva para enfrentar estos tiempos inciertos. Yo propongo a García Rubio: #VotaLaIzquierdaNecesaria