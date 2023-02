Nuevo podcast: La Ansiedad de Sofía (trailer)

LA PIZARRA DE YURI.- Un recorrido personal por las preguntas grandes con lo mejor que nos ofrece la ciencia hoy en día.



...y es que, si alguna vez me seguiste durante un tiempo, no creo que te extrañe saber que esta Pizarra nació con la vocación universal del Renacimiento y los enciclopedistas que la siguieron después. Nunca habría osado hacerla, habiendo tanta gente mucho más docta que yo, si no fuera porque también es mi propia herramienta de aprendizaje.

¿Aprendizaje de qué? Pues, esencialmente, de todo. Me cuento entre esas personas curiosas hasta el punto de hacerse las preguntas gordas y ansiar respuestas: ¿Quiénes o qué somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la vida? ¿Y la muerte? ¿Y la inteligencia? ¿Por qué sentimos como sentimos? ¿No hay nadie más en todo el cosmos, alguien con quien podamos contactar? ¿Qué pintamos aquí... si es que pintamos algo?

Ya te irás imaginando que la Sofía del título, o sea σοφία, es la conocida personificación del conocimiento, de la sabiduría. Como en filosofía. Y la epistemología científica es a todas luces una forma de filosofía; sin duda, la más potente y efectiva de todas en su demarcación. Dado que el campo de estudio de la ciencia es la totalidad del mundo natural, y yo no creo en más mundos que los naturales, no te extrañará que ese sea el camino que elijo para buscar respuesta a mis preguntas.

La ansiedad de Sofía es la de todas aquellas personas que nos hacemos esas grandes preguntas sin encontrar —aún— grandes respuestas pese a emplearnos con toda la artillería de esas grandes herramientas: la ciencia, el pensamiento crítico, la razón ilustrada, la curiosidad eterna y el sentido de la maravilla.

No obstante, sí podemos aproximarnos un poco; a unas cosas más y a otras menos. Pretender que lo sabemos todo, o casi todo, sería de una soberbia ridícula; pero creer que no sabemos nada, o casi nada, es de una ignorancia también bastante patética. Hemos avanzado mucho desde que la ciencia aún se llamaba philosophia naturalis y hasta magia naturalis.

Gracias a Dixo, que me soporta estos vicios, durante estos años de mi reciente desaparición he tenido la rara oportunidad de darle otra vuelta completa a lo que sé y lo que no sé sobre lo que sabemos y sobre lo que no sabemos. No sé cuántas veces más podré hacer algo así, porque esas ocasiones de pararse a reflexionar y re-estudiar no surgen todas las décadas. En fin; el caso es que hemos decidido convertirlo en guiones para un podcast que nos va a contar Sofía con una voz mucho mejor y más joven que la de este que te escribe.

Así pues, te invito a que nos acompañes a Sofía y a mí en este camino.

Para la primera temporada hemos escogido un tema que me fascina especialmente... y creo que no soy el único. Sofía se pregunta: «¿Estoy sola?» ¿Somos los únicos que miran a las estrellas y se hacen preguntas profundas? Vamos a empezar por ahí no sólo porque es popular —que también; no somos tontitos—, sino sobre todo porque la astrobiología reúne a casi todas las ciencias y nos deja hablar de ellas de maneras maravillosas. Si quieres venirte a este viaje, salimos el próximo martes, 14 de febrero de 2023, aquí mismo en la Pizarra de Yuri o donde más te guste escuchar tus podcasts.

Dirección: Dany Saadia.

Documentación y guiones: Toni E. Cantó, "Yuri".

Locución: Sheila.

Producción: Eduardo Albornoz.

Con música de: artlist.io

© Dixo 2023. Todos los derechos reservados.



Este podcast La Ansiedad de Sofía es una obra original de Dixo y, excepto donde se indique específicamente lo contrario, lo difundimos bajo licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional.