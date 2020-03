¿Qué es ser mujer? ¿Cuál es lé[i] esencia de lé condición de lé palabra mujer? ¿Juega une papel lé lenguaje en estu cuestión existencial? Sé que soy mujer, en lé sentido de que mi sexo es femenine porque tengo lés órganos "femenines", porque tengo lé apariencia de "une mujer" y porque lé gente me trata como mujer. Entonces, tode mi experiencia de ser mujer está relacionade con le externo, pues, en estu caso, ¿aún soy une mujer? Si no, ¿qué sería y qué palabras usaría?

He estudiado cuatre idiomas: inglés (como idioma materne), turco, francés y español. Ya no puedo mantener une conversación fluide en francés, pero le estudié durante ocho años y con fines práctiques, finjamos que todavía le hablo. Cada idioma que hablo trata con lé idea de género lingüístique de une manera diferente. Lé turco no tiene género gramatical, lé inglés no tiene género gramatical, excepto para lé género "biológique". Lé español y lé francés en cambio tienen género gramatical, pero lé francés es lé idioma más estricte. ¿Es posible qué lé lengua afecte como nos vemos? ¿Sí nos afecta, ser políglotes nos fractura lé mente?

Por supuesto, lé lenguaje no es lé únique clave de nuestre autoestima o identidad; solo por hablar une idioma sin género no garantiza que une cultura no sea sexista. Pero lés idiomas y lés culturas crecen juntes, por ejemplo, lé inglés antigüe tenía tres géneros gramaticales, pero durante lé transición a lé inglés medie lé gente paró de usar lés artículos de género específique. Hoy en día, hay une movimiento creciente en favor de usar they (tercere persona plural) en singular cuando lé sexo de lé persone no es conocide. Además, hay gente no binarie que prefiere usar they como pronombre en lugar de lé tercere persona singular. Hay lingüistes que exigen que lé they singular sea une abominación de inglés, que no es inglés, pero lé realidad es que se ha usado a le menos desde lé tiempo de Shakespeare. Estu debate es tan importante que they fue elegide lé palabra de lé año 2019 por Merriam Webster.

En español, existe une movimiento para hacer lé idioma más inclusive. Para unes persones, estu significa incluir más palabras femenines, para otres, significa utilizar lenguaje más neutre. Lé polémica en España es más de lé primere y en América Latina, más de lé segunde. Soy más de lé segunde porque solo incluir palabras femenines me parece anticuade. Por supuesto, hay gente que rehusa lés dos opciones. Une de sus argumentos es que ya existe lé neutro en español: lé o. Dicen que lé o incluye cada persone, de cada género. Hay otre gente que dice que podemos evitar lé lenguaje sexista de une manera que me suena muy extrañe. Por ejemplo, decir "hasta que consigas la excelencia" en lugar de "hasta que te hagas experto" no me parece algo que lé gente diría (claro que mi punto de vista no es le de une hispanehablante native). Creo que no debemos hacer saltos mortales para evitar lé lenguaje sexista. Sé que sería une cambio muy grande e incluiría cambios de ortografía usar lé e en lugar de lé o, pero decir "hasta que te hagas experte" suena más simple. Además, ya hay gente que está usando lé e sin que lé mundo se derrumbe. ¿Suena tan mal amigues? ¿Ha sido tan difícil leer estu artículo con lé en lugar de la o el? ¿Por qué no mantener le o y a para lés persones que prefieren usarles?

Creo que hay une polémica similar en francés. Por otre lado, no existe lé necesidad en lé turco, le que hay en Turquía es lé lucha por lé reconocimiento en lé sociedad de lés mujeres y de lé gente de lé comunidad LGTBI+. Entonces ¿Por qué escribo tode estu? Quizá parezca que no tiene nada que ver con cómo me identifico. Pero, sí. Lés las, ellas, y elles de español y francés nunca me caben, y ni me cabe lé o severe de lé turco. ¿Y qué hay de lé she y her de inglés? ¿Lé they? Tantes palabras…une persone. Cada idioma me trata diferente lingüísticamente… ¿Por esu me comporto diferente cuando hablo turco en vez de español o inglés?

Lés palabras que atribuimos a cada género cambian de une idioma a otre. Por ejemplo, en inglés, decimos que lés barcos son ellas, no ellos. En francés, une coche es femenine. Hay algunes animales que son nombrades de maneras diferente en función de lé sexo. Aún no hemos hablado de lés adjetivos que relacionamos con cada género. Con tode esu, ¿cómo puedo decir qué me hace mujer? Creo que es algo que sientes desde dentro, y creo que no le siento, no en lé manera que lé sienten otres mujeres. Tengo que decir que tampoco me siento une hombre...Pues, ¿quién soy yo, aparte de Melis? ¿Importa?

[i] Entiéndase que el uso de género gramatical; o mejor dicho, la falta de usarlo en este artículo es un experimento de cómo allanar la lengua. A partir de este momento en este artículo se va a evitar el uso de los artículos, adjetivos y pronombres que conlleven marcar el género de una palabra. Las normas:

el y la(s/los) se convierten en lé(s); un(os) y una(s), en une(s) este, esto y esta se convierten en estu esa, eso y ese se convierten en esu Se ha elegido a usar le como pronombre de complemento directo los adjetivos terminan en e, excepto en casos de adjetivos que ya no cambia dependiendo de género (ejemplo: sexista) los nombres no cambian excepto en casos de palabras que marcan seres humanos; es decir, persone en lugar de persona, profesiones (profesore), etapas de la vida (chique)

Una nota final: entiendo que en ciertas lenguas romance el sonido e conlleva una connotación femenina, pero quería preservar el sonido del español y elegí los sonidos que me parecen más españoles en lo que a melodía se refiere.