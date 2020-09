Rebélate y alega. El PP tira a la papelera los compromisos de los Presupuestos Participativos

Los presupuestos participativos nacieron allá por los años 80 en Porto Alegre como una forma de ampliar el ejercicio de la democracia participativa por parte de la ciudadanía e ir abriendo camino a las nuevas formas de gobernanza.

En España se instauraron en 2001 en tres municipios de Andalucía: Córdoba, Las Cabezas de San Juan y Puente Genil. En 2006 la experiencia estaba extendida a 22 municipios como Getafe, Guipúzcoa Jerez, Logroño, Castellón, Málaga… y, desde las municipales de 2015, se han incorporado otras ciudades como Zaragoza, Valencia, Madrid o A Coruña.

Madrid llevaba años de retraso en abrir la gestión local a la participación. En 2015 se crearon los Presupuestos Participativos con no poco esfuerzo a través del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Por primera vez, con luces y sombras, Madrid se puso al día en una forma de participación que ya se venía practicando desde 1998 en Alemania, 1994 en Italia y entorno al año 2000 en Inglaterra, Bélgica, Portugal[i].

El total de presupuesto destinado a Presupuestos Participativos entre 2016 y 2019 fue de 360 millones de euros. Se aprobaron 1.214 proyectos de los más de 16.000 que presentó la ciudadanía. Hasta ahora se han ejecutado 341 por importe de 74,8 millones de euros. A fecha de 3 de julio de 2020 estaban pendientes de ejecución 848 proyectos por importe de 267,6 millones de euros y 25 se consideraban inviables. El siguiente gráfico muestra el estado de ejecución según la web municipal decide.madrid.es:

El cambio de gobierno en 2019 marca un antes y un después en los Presupuestos Participativos. La Concejalía de Participación queda en manos de Ciudadanos, la Alcaldía en las del Partido Popular y, en la sombra, con su poder de veto, Vox va marcando el ritmo del baile.

¿Qué han hecho estos partidos con la participación ciudadana? Nos deberíamos haber dado cuenta a modo de aviso a navegantes, de que los partidos que criminalizan los movimientos ciudadanos democráticos y legítimamente votados por la ciudadanía no son los mejores compañeros de viaje para este tipo de tarea.

Lo primero fue eliminar cualquier proceso presencial de información a la ciudadanía, dificultar la cesión de espacios y medios a los Foros Locales, negarse a recibir a ciudadanos que lo solicitaban, no contestar a consultas sustanciadas por escrito, denegar permisos de reunión, denegar el uso de la palabra en los plenos distritales, etc.

En segundo lugar, no convocar Presupuestos Participativos en 2020, la actividad municipal que habría resultado menos afectada en las circunstancias de una pandemia, porque se basaba fundamentalmente en la participación digital.

En tercer lugar, regresar a la opacidad y a los métodos burocráticos que desincentivan la participación. Por ejemplo, la declaración de inviabilidad de 232 proyectos de Presupuestos Participativos. El anuncio se publicó el 12 de agosto en el Boletín de la Comunidad de Madrid, dando el plazo mínimo legal para formular alegaciones. Para conocer los proyectos se remitía a una lista publicada en un Boletín del Ayuntamiento, sin decir cuál. Pero en realidad la lista no se había publicado.

Por tanto, contestar a la decisión del gobierno municipal era imposible. La maniobra fue tan burda que el Ayuntamiento se vio obligado a repetir el procedimiento, a publicar la lista y, como consecuencia, a retrasar el plazo de alegaciones a septiembre.

Ahora que conocemos los proyectos y los motivos para su supresión podemos afirmar que, en la práctica totalidad de los casos, son claramente viables y lo único que hay detrás de su eliminación es la falta de voluntad política para ejecutarlos.

Hay que recordar que el Ayuntamiento supervisó la viabilidad y la legalidad de estos proyectos antes de su aprobación. Pero, además, en 32 casos fue certificada por el gobierno de PP y C’s, que los incluyó en sus Presupuestos de 2020: construcción de parques infantiles, un rocódromo, ampliación de equipamientos, mejoras en vías y espacios públicos, así como la implantación de 12 ludotecas, 2 filmotecas, talleres educativos y culturales, etc.

La causa para declarar inviables estas propuestas no ha sido la pandemia. Esa excusa tiene poco recorrido porque basta retrasar la ejecución o introducir medidas de prevención sanitaria, así que solo se utiliza contra 7 de las 232. Son más habituales otras:

La "inviabilidad técnica o de seguridad" se utiliza contra 80 proyectos. Construir nuevos rocódromos hoy es inviable[1].No lo era para el gobierno anterior, que inauguró tres. Repoblar el Cerro Almodóvar[2] es inviable si lo propone la ciudadanía, pero viable si lo anuncia Begoña Villacís[3]. Frente a la ciudadanía es inviable que el Ayuntamiento rehabilite viviendas vacías de particulares para destinarlas al alquiler social[4], pero viable cuando Almeida firma esa medida en los Acuerdos de la Villa[5]. La viabilidad técnica es muy elástica cuando la técnica está al servicio de la política.

"Ya existe una actuación similar que cubre la necesidad" se emplea contra 49 proyectos. A juicio del gobierno las necesidades de servicios municipales están cubiertas. Es el argumento más utilizado para suprimir 21 propuestas relacionadas con ludotecas en 18 distritos[6]. No hacen falta espacios para jóvenes[7], ni apoyo escolar[8], ni más actividades culturales[9], ni una sola vivienda temporal para evitar que las familias desahuciadas se queden en la calle. "Se podría estar sobredimensionando la necesidad"[10], dice el Ayuntamiento.

"Ya está prevista su ejecución" es un argumento que se complementa con su contrario en 25 ocasiones. Sirve para eliminar 19 propuestas de carriles bici: los itinerarios que no figuran en el Plan de Movilidad Ciclista se descartan porque no están previstos[11]. Los que sí figuran se descartan porque ya están previstos[12].

"Esta acción está incluida en el contrato" se usa con su contrario en 25 ocasiones: si el Ayuntamiento puede ejecutar la propuesta a través de una contrata (poner papeleras[13], bancos[14], una barandilla[15]...) la descarta porque "está incluida en el contrato". Es posible hacerla, pero no se compromete a ejecutarla ni rendir cuentas sobre ello. Cuando la actividad no está incluida también es inviable[16]. Nunca se le ocurre hacer un contrato específico o incorporar las propuestas al contrato que reemplace al actual.

"No hay espacio disponible". Los espacios municipales que iban a acoger 13 proyectos ya no pueden hacerlo porque el gobierno ha decidido darles otro uso, incluso en edificios que se habían acondicionado para implantar varios proyectos, como el de la calle San Bernardo, 68[17].

Hay muchos otros argumentos inadmisibles para descartar propuestas aprobadas en una convocatoria de participación pública: "no hay presupuesto"[18], "es incompatible con las nuevas directrices"[19], las "prioridades de equipamiento" son otras[20], "no es competencia" de un departamento (pero sí de otro)[21], etc.

En resumen, los proyectos son viables, lo inviable es la participación ciudadana bajo un gobierno que la desprecia. No debemos permitir el retroceso en las prácticas de transparencia y participación que se habían conquistado, hay que mantenerlas y exigir más. Las alegaciones contra la inviabilidad de los 232 proyectos pueden hacerse hasta el 23 de septiembre y, a pesar de las trabas del Ayuntamiento, hay recursos que facilitan su presentación[22]. Hay que rebelarse y alegar.

NOTAS

