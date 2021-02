Algunas propuestas para reformar la Constitución de 1978

Después de repasar los textos de las Constituciones de 1931 y 1978 he pergeñado algunas reformas fundamentales que creo podrían mejorar la convivencia y legislación española.

En el presente año (2021) ya hace 43 que se confeccionó la ley de leyes que rige en España. Teniendo en cuenta que solo se puede votar a partir de los 18 años de edad, eso quiere decir que solo los mayores de 60 años aprobamos la Constitución de 1978.

En tal acto (6 de diciembre) votaron 17.873.271 personas, de las que votaron a favor el 91.8%, la abstención rondó el 30% y los noes constituyeron aproximadamente un 8.2% (alrededor de un millón de votantes). Todo ello se podría traducir en que en las pasadas elecciones generales del 2019 hubo 36.893.976 votantes, entre los cuales se hallaban 8.665.129 mayores de 60 años. Es decir, que si siguiéramos con esas estadísticas, aproximadamente un 76,5% de los electores hoy no podrían votar la actual Constitución por razones de edad.

¿No creen que ya es hora de darles la palabra o el voto, ahorrar dinero y modernizarse. No parece lógico y democrático preguntar a los votantes qué opinan entre una Monarquía y una República?

Paso a enumerar lo que, en mi opinión, podría cambiarse en nuestra ya encanecida Constitución.

Eliminar

Título II (De la Corona). El hecho de ser hijo o hija de alguien no da derecho a mandar en una nación.

Diputaciones provinciales, incluyendo sus presupuestos, funciones, acciones e instituciones en los Ayuntamientos, o en su defecto en los Estados federados. Se evitarían duplicidad de funciones y un ahorro económico considerable. Son instituciones caducas, iniciadas en 1836. Pueden ser un nido laboral de sus partidos dirigentes.

Artículo 30 (2), que aún habla del servicio militar ya anulado hace tiempo Actualmente el ejército está formado por profesionales no obligados.

Para una mejor igualdad entre Estados, eliminar las ventajas fiscales muy importantes de ciertas autonomías, como Navarra o el País Vasco, o ponerlos todos a su nivel.

Sustituir

Art. 1.3. Estado por República Federal Española, democrática y parlamentaria (como Alemania, Canadá, EEUU, etc.). Podría ser asimétrica pero sin conceder prestaciones económicas importantes a ciertos Estados. Tal como decía Joan Maragall (1906) y ahora Ian Gipson (2021) la República Federal Española sería la solución a las autonomías que buscan la independencia (Cataluña, País Vasco) o a las que pudiesen aspirar.

Autonomías por Estados o Naciones.

Art. 66.1. Cámaras o Cortes formadas por Congreso y Senado. En cualquier caso, los Congresistas y Senadores no serán aforados y serían juzgados por tribunales ordinarios, y además gozarían de inmunidad parlamentaria solo en las funciones de su cargo.

Rey por Presidente de la República que solo será inviolable en sus acciones políticas. El presidente de la República también sería Jefe del Estado y de las fuerzas armadas. Será elegido por votación popular y tendrá mandato durante dos legislaturas (8 años máximo).

Art. 68.1- Reducir el número de congresistas de 200 a 250. Si hay un diputado por cada 200.000 habitantes saldrían 235.

Art. 69.1- Senado. Tiene por misión aprobar, rechazar o sancionar las leyes federales que afectan a las competencias de los Estados federados y modular las aprobadas por el Congreso. El número de senadores será de 100: 3 que elegirán las 17 autonomías (Estados) + 1 por cada millón de habitantes de las mismas + 1 de Ceuta y otro de Melilla. Asimismo, también aprobarán los acuerdos entre Estados.

Art. 35.1.Igualdad de géneros (a igual trabajo igual salario).

Art.159. La composición del Tribunal Constitucional, que nombraría el Presidente de la República a propuesta del Congreso por mayoría absoluta, constaría de 13 miembros: 5 congresistas, 3 senadores, 3 miembros del Gobierno y 2 del CGPJ. El presidente del mismo sería escogido entre sus miembros.

Las Fuerzas Armadas garantizan la integridad territorial de la República frente a fuerzas extranjeras. Igualmente, se integrarán en la OTAN y acudirán a ayudar a catástrofes de cualquier Estado federado (Art. 8).

Cada ministro escogido por el Presidente de la República será considerado como un buen gestor político y técnico en su cartera. Solo se les permitirán 10 técnicos consejeros a cada uno. Muchos problemas de base se solucionarían mejor si el ministro hubiese mamado la base de su ministerio, por lo cual necesitan muchos consejeros, y algunas veces al final yerran, pues no dominan el tema.

Los recursos fundamentales de los Estados federados (p.ej. IRPF, IVA) deben ser propuestos por la República y aprobados por 3/5 de los votantes del Congreso. Asimismo, cada Estado puede proponer otros impuestos propios que tendrán que ser aprobados por 3/5 de los votantes de cada uno y en el Congreso por mayoría absoluta.

Nuevos artículos

Elaborar nuevas leyes federales que distingan las distintas competencias que posean los diferentes Estados y las de la República,que prevalecerán sobre las anteriores.

Crear leyes federales que distingan las distintas competencias del Presidente de la República y de las diversas Instituciones y funciones que de ellas deriven.

Elaborar nuevas leyes de Partidos Políticos, incluyendo el Partido Monárquico, si se crease, que podría presentarse a elecciones igual que los demás.

La dignidad humana es inviolable. Los poderes públicos tienen la obligación de respetarla y protegerla.

Se respetarán y acatarán las leyes del Parlamento Europeo, incluido el número de eurodiputados españoles que le correspondan. El Congreso nombrará comisionados para los asuntos europeos.

Permitir referenda que transformen Autonomías en Estados, con 3/5 de votos a favor entre los votantes de las Autonomías y en el Congreso.

Elaborar una ley federal de Cambio climático y ambiental que incluya las penas y delitos a las actuaciones contra la diversidad vegetal y animal, regulación de tráfico de animales, incendios intencionados, aumentos de humos tóxicos causados por industrias, vehículos o edificios, anulación paulatina de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), polución industrial y de vehículos, eliminar energía nuclear, etc. Favorecer la industrialización de los recursos naturales renovables (sol, agua, viento). Igualmente se legislará una ley que favorezca el bienestar animal.

favorezca el bienestar animal. Elaborar una nueva ley electoral realmente proporcional, con listas abiertas, basada en "un votante un voto", tanto en los Estados como en la República. Con ello, los políticos elegidos, esta vez sí, representarán a sus electores. Existirá una sola jurisdicción electoral en ambos casos. Se posibilitará la votación telemática segura.

Quedan prohibidos los fraudes fiscales, las SICAVS u otras sociedades similares, al igual que evadir impuestos a paraísos fiscales. Para ello se aumentarán considerablemente el número de inspectores fiscales actuales en nuestro país y en conexión con el extranjero. Es inmoral y desigual entre españoles que los grandes capitales (mayores de 2.4 millones de euros, donde el más rico puede poner 2 millones y los otros 99 el resto) y que sólo tributen el 1% mientras dure la Sicav, y duran mucho.

Controlar mediante leyes especiales las publicaciones en internet y redes sociales.

Elaborar una ley federal en la que todas las religiones serán tratadas por igual como corresponde a una República laica. No serán subvencionadas por ninguna institución. Se instaurará la libertad de culto.

Todos los ciudadanos y empresas de la República pagarán los mismos impuestos principales, salvo las excepciones que promulgue la ley. Existirá un fondo de compensación entre los Estados que no lleguen a la media. No es de recibo que los impuestos de adquisición de viviendas, inicio de sociedades o de donaciones y sucesiones, p.ej. sean distintos entre las actuales Autonomías.

Se creará una ley federal que contenga himno y letra, diferente de las versiones anteriores.

Una ley especial de inmigración y extradición regirá los derechos y deberes de los inmigrantes.

Quedan garantizados todos los derechos humanos y de los niños que propone la ONU y la UNICEF respectivamente.

Todos los Estados tienen derecho oficial y no oficial a utilizar el castellano o su propio idioma. Igualmente en las dos cámaras se podrá usar cualquier idioma con el correspondiente servicio de traducción.

Crear un órgano externo que juzgue a los jueces y magistrados cuando sus interpretaciones de los juicios sean diferentes a las leyes actuales.

Modernizar cada 10 años los códigos penal, procesal, administrativo, mercantil y civil actuales por grupos de expertos.

Epílogo

La reforma de la Constitución es ahora muy complicada. Simplemente con la mayoría de 3/5 de los votantes en el Congreso sería suficiente para cada reforma, seguida de un Referéndum, cuya aprobación sería de 2/3 de la población votante.

¿Porqué no se hacen en España reformas constitucionales?. Solo se han hecho 2 en 42 años, una para cambiar una palabra y la otra es norma europea (p.ej. en Alemania se han hecho 60, en Francia 24, en USA 19, etc.). Porque no les interesa a los partidos políticos principales (PP, PSOE) que han gobernado, si no ya lo hubieran hecho, aunque lo pidamos los españoles cada día, y así gozan de privilegios y subvenciones por cada voto, escaño, etc., colocan a sus validos y persiste la corrupción (Andalucía-PSOE, Madrid y Valencia-PP, Cataluña-CIU).

Tampoco les interesa a los poderes fácticos económicos (Bancos, SICAVS, empresas del IBEX-35 que poseen 858 filiales en los paraísos fiscales y que cotizan fuera. Para cambiar la ley de leyes tampoco existe la posibilidad de la iniciativa popular, que se rechazó en la ponencia constitucional recientemente. P.ej. podría posibilitarla la petición de un millón de ciudadanos o ⅓ de los Diputados.

Los políticos tampoco hacen mucho caso de las encuestas. Por ejemplo, Público hizo una encuesta donde el 52% de los españoles estaban a favor de la República y el 58% a favor de realizar un Referéndum sobre Monarquía o República (2020). En otra encuesta digital, el 77% estaban a favor de realizar un cambio total o parcial de la Constitución.

Asimismo, existen artículos de la Constitución que no se cumplen, como la libertad plena de expresión, la intimidad personal, la democracia dentro de partidos políticos, la discriminación salarial en relación al sexo, existe regateo de las penas con los fiscales, etc.

Por otro lado, con esta propuesta pretendemos ahorrar estipendios. Hemos reducido el número de congresistas de 350 a 235, el de senadores de 208 a 100, así como los consejeros ministeriales y las diputaciones. Considero que seguir con la monarquía es ir a contracorriente en Europa (10 monarquías contra 20 repúblicas) y en el mundo (25 más 15 de la Commonwealth, contra más de 100).

Finalmente, creo ya está bien de no contar con los ciudadanos.

P/D. Agradezco efusivamente los comentarios, sugerencias y reflexiones de mi amigo y filósofo Mariano Sazatornil, que desde un principio apoyó sin cortapisas este proyecto.