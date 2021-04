Recuperación y transformación

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permitirá que este 2021 sea el año, no solo de la recuperación, sino también del inicio de la transformación económica de nuestro país.

Si hace 35 años, con el ingreso de España en la Unión Europea y la llegada de los fondos de cohesión, logramos realizar inversiones que permitieron dar un salto cuantitativo en nuestra modernización como país, ahora con los Fondos de Recuperación, que multiplican por diez aquellas inversiones, vamos a poder acometer las reformas y transformaciones pendientes desde hace una década, que van a actuar como motor de impulso y reactivación de nuestro tejido económico y productivo, pero también de recuperación social y de oportunidades para las próximas generaciones.

Reformas y transformaciones que van a hacer de España un país más verde y sostenible; digital e innovador; competitivo, cohesionado social y territorialmente, sin desigualdades estructurales, ni generacionales; y que apueste como nunca por la igualdad entre hombres y mujeres. Un país, en definitiva, más justo e igualitario en el que dar oportunidades a toda la ciudadanía.

Un plan que es la mayor oportunidad económica de España y que va a llevar a cabo la mayor movilización de recursos de nuestra historia, y que recoge en total 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 reformas para el periodo 2021-2023, con tres objetivos. En primer lugar, apoyar a corto plazo la recuperación sanitaria porque está demostrado que sin recuperación sanitaria es imposible la recuperación social y económica. En segundo lugar, impulsar a medio plazo un proceso de transformación económica plena en nuestro país, que permita llevar a cabo la digitalización de nuestras empresas y pymes. Y por último, impulsar a largo plazo un desarrollo más sostenible desde todas las perspectivas, económica, social, territorial y medioambiental que sirvan como palancas del futuro de España.

Con este fin, se han articulado cuatro ejes que orientan las diez políticas palanca que determinan la evolución futura del país: una agenda urbana para luchar contra la despoblación y favorecer el desarrollo de la agricultura; las infraestructuras y ecosistemas resilientes; la transición energética justa e inclusiva; la modernización de la Administración, adaptándola al siglo XXI; la modernización y la digitalización del ecosistema de nuestras empresas; la apuesta por la ciencia y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud; el impulso de la educación y la formación profesional continua; la nueva economía de los cuidados y las nuevas políticas públicas del mercado de trabajo; el impulso de la industria de la cultura y el deporte, y la modernización del sistema fiscal y de pensiones para un crecimiento inclusivo y sostenible.

Para todo ello, ya en este segundo semestre de 2021, España recibirá el primer pago de esos 140.000 millones de euros, sobre los que se asienta la previsión de crear más de 800.000 puestos de trabajo en sectores estratégicos, reducir la temporalidad, el desempleo estructural y juvenil, el abandono escolar y la precariedad laboral.

Nuestro país merece que afrontemos esta oportunidad que supone el Plan de Recuperación sin vetos, dialogando y alcanzando acuerdos que demuestren que los intereses de la ciudadanía están por encima de cualquier otro interés y que las fuerzas políticas afrontamos esta tarea urgente de manera conjunta, cooperando de manera público-privada para apoyar la reactivación económica y social que necesitamos. No hay excusas que valgan para no intentarlo, para no esforzarnos juntos en salir adelante y afrontar el futuro entre todos.

La mejor manera de afrontar la recuperación y transformación es hacerlo juntos, poniendo por delante lo que nos une y no lo que nos separa. Así lo quiere el Presidente Pedro Sánchez, el Gobierno y el PSOE, y con ese objetivo compartido, tendemos la mano a todos los actores políticos, sociales y económicos del país. Es mucho lo que nos jugamos y no hay tiempo ni para equivocarnos, ni para enfrentarnos. El futuro del país nos espera, no defraudemos.