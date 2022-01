Pero toda sombra, es al fin y al cabo, hija de la luz

y solo quien ha conocido la claridad y las tinieblas,

la guerra y la paz, el ascenso y la caída,

solo este ha vivido de verdad.

- Stefan Zweig, El mundo de ayer

Confieso que he vivido, he luchado y he amado de verdad y he aprendido, que puesto que hubo un ayer y hay un hoy, tiene que haber un mañana y lo habrá. Yo ya me he enterrado dos veces, justo cuando murieron mi Paca y mi Zico, mis perros, mis niños. Como cada noche, a eso de las nueve y pico, he subido a la Vía Verde de Zuheros con mi nueva Paca aprovechando las estrellas y el frío, a darnos un paseo, a respirar y a refrescar mi cabeza ardiente, que no para de dar vueltas con lo que está cayendo y no es de lluvia.

El otro día tropecé con un artículo intitulado Andalucía, el Vietnam de Yolanda Díaz y me cabreé. No solo por algunos errores de personas y de fechas. No me gusta que me roben ni mis ascensos ni mis caídas, que las tuve y a mucha honra, como no me gustan que nos roben ni "libertad" y su contenido, ni la victoria en Vietnam y otras. El abajo firmante y me imagino que la señora Díaz, a la que no tengo el gusto de conocer, pero sí sus obras y decires, pertenecemos a esa manada que tuvo parte de su corazón y de su mente con los vencedores en esa guerra imperialista. A otros con esos perros.

Pero volviendo al país de las hablas, la victoria en estos arrozales, tierras de olivos, uvas, hortalizas y naranjales hay que soñarla y trabajarla. Nada nos es dado ni cae de los árboles. Experiencia, paciencia y generosidad, mucha generosidad. Venimos de colectivos que supieron darlo todo y más. Ahora es menester ponerla sobre la mesa. Antaño diríamos que se dan las condiciones objetivas y subjetivas, las necesarias y las suficientes. Ahora hay un enemigo conocido a modo de El arte de la guerra de Sun Tzu. Viene a robarnos lo conseguido en años de luchas y esfuerzos: la extrema derecha y su arlequín de la derecha autoritaria, bajo nuevas formas del viejo fascismo de la Europa de las entreguerras, pero con el mismo objetivo: la reformulación de una forma especial del estado capitalista de excepción. No para, es insaciable. Decía Pepe Mujica, con su habla particular: "la sífilis ya tiene remedio, el capitalismo, por ahora, no". No paran, no han parado. ¿Y nosotras y nosotros? ¿Esperando un cambio de ciclo o un milagro? Este año, el cambio climático puede adelantar la primavera o no. "Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera", y añado con permiso de Don Antonio, " y sería menester una nueva primavera política para Andalucía".

Anoche cuando Paca y yo llegamos a lo alto del camino que une mi casa con la Vía Verde, no vimos ningún olmo viejo en las colinas del Duero (pilla muy lejos), pero me paré a contemplar una humilde acacia partida por el viento que había brotado la primavera pasada y que esperaba pasaran estos meses de frío para atreverse a verdear y echar sus flores/frutos que se conocen como "pan de pastor". Nos quedamos mirándonos los tres (la acacia, Paca y yo) y nos dijimos: o nos ponemos a cantar el pito, pito, gorgorito y nos helamos, o te vas a casa y calentitos le dais al magín.

Limpié el teclado del ordenador, recordé cómo se preparaba una hoja en blanco (una punzada me recorrió el pecho al pensar en Zico y Paca) y me puse a escribir esto…

…convocad a una plataforma lo más abierta posible, con gente de toda condición, edad y sexo. Huid de la Andalucía de miles de torres… no tened miedo a las tormentas de ideas… aclarad, con palabras del pueblo lo que queréis hacer por y con la gente del pueblo, dejad bien claro que serán ellos quienes decidan y cumplirlo…

…hablad claro de las políticas de alianzas y decididla en referéndum. En mi opinión, visto lo visto y lo que queda por ver, con este PSOE no y no hay otro. Desconfiad del o de la que diga hay que estar con ellos para ser útil a la gente, como te recuerdan en El Padrino, ese o esa será el traidor o traidora.

…sois personas e individuos a título personal, convocados porque sois alminares (faros) en esta sociedad. Huid de los organizados/as cueteros, de las sopas de letras. Hay muchas formas de egos personales…

…elaborad colectivamente un programa posible que huya del aquí y ahora. Tened osadía al dibujar las líneas del horizonte. Y cumplirlo a todos los niveles del Estado. Buscad elecciones primarias y referéndums no manejables…

…y por último, no olvidéis al viejo Marx, "las ideas no viven sin organización". Hay muchas formas de organización.

Mañana por la tarde cuando sea la hora del poniente, bajaré a leerle esto a Zico y a Paca y aprenderé de la alargada sombra del ciprés sobre los geranios de flores rojas que están sembrados sobre sus tumbas.