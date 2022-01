Casado frente a la verdad sobre pensiones

Una falsedad por mucho que se repita no se convierte en verdad, por mucho que Casado lo intente. NO, las pensiones no van perder poder adquisitivo por la subida de los precios y SÍ, las pensiones suben con un Gobierno progresista hasta 12 veces más de lo que subían con el PP.

Los pensionistas van a recibir esta segunda quincena de enero una paga compensatoria por la subida de precios que supondrá un extra de unos 270 euros para una pensión media de jubilación y de unos 230 euros para una pensión media del sistema.

No podemos olvidar que con un Gobierno del PP nuestros mayores fueron uno de los sectores más castigados. Además de sufrir, junto a clases medias y trabajadoras, la subida masiva de impuestos: el IVA, el IBI, el IRPF, les aprobaron el copago farmacéutico; las pensiones subían solo un 0,25%, las mínimas aumentaban 1 solo euro; y además Rajoy eliminó la paga compensatoria si subían los precios que ahora Sánchez les ha devuelto. El resultado es que durante 7 años nuestros mayores perdieron poder adquisitivo, por si a alguien se le olvida.

Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno los pensionistas ha recuperado un 5% de poder adquisitivo en 3 años y los que tienen una pensión mínima han ganado un 8%. A ello hay que añadir que durante el presente año las pensiones suben un 2,5%, la mayor subida desde 2008, lo que representa 418 euros más al año; y para las mínimas el aumento es del 3%.

No está tampoco mal recordarle a Casado que fue un Gobierno del PP quien se cargó el Fondo de Reserva de las pensiones, sacaron 74.437 millones de la hucha de las pensiones entre 2012 y 2017 y la dejaron casi vacía, la vaciaron en un 90%. ¿Ya no se acuerda el líder del PP de esto?

También es importante, por si alguien lo ha olvidado, cómo un Gobierno del PP implantó por primera vez el copago de los medicamentos a los pensionistas, lo que supuso un gasto para ellos que rondaba los 500 millones de euros.

Y a todo ello hay que sumar que el PP retiró más de 400 medicamentos del Sistema Nacional de Salud, a pesar de que eran adquiridos fundamentalmente por nuestros mayores y cuyos precios llegaron a triplicarse, lo que hizo tambalear su economía y, en muchos casos, dejar de tomar las medicinas que necesitaban.

El Presidente Pedro Sánchez ha cumplido su compromiso de eliminar el copago farmacéutico para más de 6 millones de personas, entre ellas para aquellos pensionistas con rentas inferiores a 5.635 euros anuales o 11.200 en el caso de que no estén obligados a presentar declaración por el IRPF; y también ha bajado el precio de 1.300 medicamentos, una medida fundamental para muchas familias en general y particularmente para nuestros mayores.

Sr. Casado: ¡qué poco le importan nuestros mayores! ¿Por qué se ha opuesto a la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC? ¿La reforma del PP era la buena? ¿Subir las pensiones sólo un 0,25%, sólo 1 euro al mes, era lo bueno? ¿Que nuestros mayores perdiesen poder adquisitivo cada año esto era lo adecuado? ¿De verdad, Sr. Casado?

Este Gobierno progresista ha presentado una Reforma de las pensiones que supone un cambio radical respecto a la última reforma de 2013 impuesta por el PP, en primer lugar porque tras 10 años se ha conseguido recuperar el consenso en un sistema catalizador de la cohesión social como es el sistema de pensiones y en segundo lugar porque se recupera el IPC anual como índice de revalorización. ¿Esto es lo que no le parece bien a Casado?

¿No les parece bien que este año la pensión de viudedad de las parejas de hecho se iguale a las de las casadas? ¿No está de acuerdo con que 78.000 pensionistas, sobre todo mujeres, cobren ya un complemento de casi 400 euros contra la brecha de género aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, siempre que acredite que su maternidad/paternidad supuso un perjuicio a su carrera profesional?

No, los mayores no son una prioridad para Casado y las pensiones tampoco. Los datos lo acreditan contundentemente. Tal vez él prefiera el negocio de los planes de pensiones privados, aunque ello suponga que buena parte de las personas con pensiones bajas no puedan llegar a fin de mes como pasó con Rajoy. Los socialistas nunca vamos a compartir este planteamiento. Defendemos una recuperación justa, con pensiones dignas para nuestros mayores para que nunca pierdan poder adquisitivo.