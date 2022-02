Comercio con macacos de laboratorio en España

Según los datos publicados por la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), España es el principal país importador de macacos vivos de Europa y el cuarto del mundo sólo por detrás de EE. UU., China y Japón. La gran mayoría, más del 99%, de los macacos son importados para su uso en experimentos. España es por tanto el principal comerciante de macacos de laboratorio de la Unión Europea por delante de Francia y Alemania[i].

Los principales países exportadores de macacos a España desde 2005 son las Islas Mauricio y Vietnam, y desde el pasado 2021, Camboya. En estos tres países existen granjas de cría de macacos y, por el Artículo 10 de la directiva sobre la protección de los animales utilizados para fines científico de la Unión Europea a partir noviembre del 2022, con Europa se comerciará, en teoría, solo con los animales nacidos en cautividad. Aunque existen serias dudas, que incluso han llegado al Parlamento Europeo, de que estos países vayan a dejar de cazar macacos silvestres, cuando Mauricio está incluso ampliando sus granjas e incrementando el número de macacos que pueden ser cazados[1]. Esta medida se implementó porque la caza indiscriminada a la que se vieron sometidas sus poblaciones silvestres durante décadas para abastecer los laboratorios del mundo era insostenible, hasta tal punto que desaparecieron casi por completo de numerosas áreas donde antes habían sido comunes. Esta sobreexplotación de los macacos destinados a laboratorios, principalmente de la especie Macaca fascicularis, comúnmente llamado macaco de cola larga, ha llevado a que hayan sido recientemente declarado vulnerables a la extinción en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

A pesar del estatus de especie vulnerable, estudios e investigaciones realizadas principalmente por ONGs como Action for Primates[ii] e investigadores independientes en la última década en Vietnam, Camboya[iii] y Mauricio[iv], así como en otros países que también comercian con macacos como Indonesia, han demostrado que estas granjas y/o gente relacionada con ellas o sus cadenas de transporte han estado y están[v] "blanqueando" macacos capturados en su hábitat natural introduciéndolos en el mercado legal con falsos certificados (Hansen et al., 2021). Estas investigaciones también han desvelado las paupérrimas condiciones en las que a menudo viven estos animales en las granjas, así como los frecuentes abusos y maltratos[vi].

El principal destino en España de los macacos no son laboratorios españoles, sino una granja de cría ubicada en la localidad de Camarles (Tarragona) propiedad de la empresa Camarney[vii]. Esta granja, como las de Vietnam, Mauricio y Camboya, tiene la finalidad tanto de criar nuevos macacos nacidos en cautividad, para ser destinados a experimentos mientras están vivos, como la venta de productos derivados de ellos como su sangre, plasma y otros tejidos[viii]. Del 2000 al 2020 España, según los datos declarados en CITES[ix], ha importado 35.872 macacos vivos, principalmente a partir del 2005, fecha en la que comenzó sus operaciones Camarney.

Según los datos de los últimos cinco años publicados por CITES, la Cámara de Comercio de Tarragona y el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado entre el 2016 y el 2020, España ha importado un exceso de hasta 10.000 macacos si se comparan cifras de las importaciones con las de exportaciones (ver cuadro Importaciones y cuadro Exportaciones). Como también se puede observar en los cuadros, las cifras de importaciones y exportaciones varían ampliamente según el organismo consultado.

Esta granja de Tarragona, al igual que el resto, también ha estado en el foco de atención por la crueldad con la que se trataba a los animales y el sufrimiento que padecían, como se puede ver en la investigación realizada en el 2013 por Animal Equality[i]. La plataforma Stop Camarles[ii] está investigando y denunciando las irregularidades cometidas en esta granja. Ante sus recurrentes peticiones de explicaciones del destino de los al menos 10.000 macacos de los que no se tiene registro de venta tras su importación por esta granja de cría, se encuentran a menudo con la pasividad, indiferencia o falta de competencias de las instituciones locales, autonómicas y nacionales. Esta indiferencia por la vida de los macacos unida a las enormes sumas de dinero que representa el comercio de estos animales (unos 3.000 euros por macaco vivo, más lo que se puede ganar vendiendo por separado la sangre de macacos a los que se les saca el máximo de sangre semanalmente que puedan sobrevivir (Adams et al., 2014) u otros tejidos) hacen que, como expresan desde Stop Camarles:

"Existe un amplio y patrocinado desconocimiento sobre la envergadura del negocio de los experimentos en animales. La opacidad de Camarney es una muestra más de cómo el negocio tan lucrativo de la vivisección intenta camuflar el abuso y la explotación de la naturaleza."

Otra empresa española, Wamos Air[iii], también está involucrada con este negocio, ya que realiza la ruta de vuelos de transporte de macacos entre Camboya y EE. UU.[iv]. Esta larga ruta, en la que los macacos viajan en pequeñas jaulas de viaje, con hasta 24 horas de vuelo y varias escalas, a veces en Madrid, de varias horas cada una, es estresante y aterradora para los macacos y puede acabar en desgracia. Como pasó el pasado 14 de noviembre cuando un número indeterminado de macacos murió durante el trayecto. Como declara Sarah Kite, cofundadora de Action for Primates: "Esta tragedia expone la impactante realidad del sufrimiento inherente al transporte de estos seres inteligentes y sensibles. Simplemente no es posible confinar primates no humanos en cajas pequeñas, lejos de un entorno familiar, y transportarlos en viajes largos por todo el mundo sin causarles una gran angustia, sufrimiento físico y psíquico. Este es un tema que atrae una gran preocupación entre el público, y es hora de que Wamos Air se una a la larga lista de aerolíneas que ahora se niegan ser parte del cruel comercio mundial de monos para la investigación.

Sabemos que las muertes ocurren en aerolíneas que transportan monos para investigación, pero los detalles rara vez se publican. Este impactante y desgarrador incidente a bordo de un vuelo de Wamos Air es un claro recordatorio del sufrimiento muy real que implica el comercio y el transporte mundial de primates no humanos para la investigación".

Dada la amplia participación de empresas españolas o que operan en España en este lucrativo comercio con macacos debería haber un mayor control de estas por parte de las instituciones autonómicas y estatales, así como mayor transparencia y rigor en las cifras de compra y venta, e inspecciones regulares cuyos resultados sean públicos de las condiciones de vida y transporte de los macacos. Después de todo, desde su nacimiento en cautividad hasta su uso final en experimentos toda su vida está en nuestras manos.

Es el momento de plantearnos invertir más en técnicas de investigación que no requieran animales, como bien dice Stop Camarles:

"La ciencia es innovación, aprendizaje y exploración de la naturaleza, no aferrarse egocéntricamente a prácticas obsoletas y nada éticas. La experimentación animal es destrucción, sufrimiento y retroceso. Entre todos, administración, organizaciones animalistas y científicos, tenemos que avanzar hacia una ciencia real y que no cueste vidas."

Bibliografía:

Adams, C.R. et al. (2014) ‘Effects of weekly blood collection in male and female cynomolgus macaques (Macaca fascicularis)’, Journal of the American Association for Laboratory Animal Science: JAALAS, 53(1), pp. 81–88.

Hansen, M. et al. (2021) ‘Conservation of Long-tailed Macaques: Implications of the Updated IUCN Status and the CoVID-19 Pandemic.’, Primate Conservation, 35, pp. 207–2017.

