Biodiversidad en Madrid: greenwashing y propaganda

Este domingo se celebra como cada año el Día Mundial de la Biodiversidad; y seguro que el gobierno de la señora Ayuso ya estará preparando el correspondiente acto de greenwashing para poder salir en Telemadrid diciendo lo mucho que les importa el medio ambiente.

Son maestros de la propaganda. Construyen una charca para ranas y ahí que tienen a Telemadrid para radiarlo. Convierten la recuperación de unos caminos y vías pecuarias que deberían estar protegidas desde hace años en el archi-anunciado Arco Verde, pero mientras tanto tienen los parques naturales abandonados y sin plan de gestión, hasta el punto que les destruyen bosques y humedales en sus narices sin que muevan un dedo para evitarlo. Ahí tenemos el caso del Soto Gutiérrez, la "pequeña Doñana" de Madrid, destruido en pleno Parque del Sureste. O el caso de la fresneda de la finca Sacedón en el Parque del Río Guadarrama.

Ahora se apuntan los primeros a la protección del Pinar de los Belgas, que ha tenido que comprar finalmente el Estado, porque la Comunidad de Madrid ha venido impidiendo durante años que formara parte del Parque Nacional del Guadarrama. Pero con la otra mano defienden a la empresa que mantiene una estación de esquí en un monte público de manera ilegal.

En todo caso es difícil valorar el estado de la biodiversidad de Madrid sin tener información, y aún más teniendo un catálogo de especies amenazadas de 1992, hace la friolera de 30 años. Es tan antiguo que ya no es conforme con la legislación estatal y europea, pero les da exactamente igual, porque ni lo cumplen ahora, ni nunca tuvieron ninguna intención de hacerlo, como les pasa siempre que una ley no les interesa, especialmente las ambientales. De hecho, Madrid es la única Comunidad Autónoma que no tiene ni un solo plan de recuperación de especies amenazadas, incumpliendo la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Se calcula que en Madrid hay más de 220 especies amenazadas, unas 55 en peligro de extinción, pero podrían ser más porque no se dispone de información actualizada, y la que se maneja es gracias al trabajo de las ONGs o de otros organismos, como el CSIC o las universidad. Eso sí, la administración autonómica enseguida saca pecho de los pocos datos positivos que se conocen de algunas especies, como los del aumento de la población del águila imperial o del buitre negro, pero ocultan que, por ejemplo, muchas especies vinculadas a la agricultura de secano están en peligro de extinción, como los propios agricultores por cierto.

El otro día estuve en un evento de una organización juvenil donde me preguntaron: ¿qué hace la Asamblea de Madrid en favor de la biodiversidad? Y con vergüenza tuve que decirles que la Asamblea se supone que hace leyes, pero que la última ley para la protección de la vida silvestre de la CM es de 1995. La mayor parte de esos jóvenes no había nacido todavía.

Desde luego en Madrid no se protege la biodiversidad y el medio ambiente, pero sí se legisla a la contra. Ahí tenemos ese infame proyecto de Ley Ómnibus que modifica todas las leyes actuales de protección de la naturaleza incluidas las de los tres parques naturales regionales, para permitir actividades como la caza, la tala de árboles o la construcción, en zonas hasta ahora protegidas.

En Más Madrid y Verdes Equo sí que nos tomamos muy en serio al futuro de nuestro territorio y nuestra juventud y por eso, con motivo de esta semana de la biodiversidad, vamos a presentar en el parlamento autonómico un proyecto de Ley para la Conservación del Patrimonio Natural, el Paisaje y la Biodiversidad de la Comunidad de Madrid.

Para que nadie pueda sacrificar a nuestro medio ambiente en el altar del ladrillo y la especulación.