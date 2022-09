Sr. Feijóo ¿Insolvencia o mala fe?

Se han cumplido 5 meses desde que Feijóo está al frente del PP, un tiempo donde sus titulares han oscilado entre verdades a medias y falsedades completas. Pero es igual, porque los medios de la derecha lo publicarán como si de una verdad absoluta se tratase.

Pero esta semana tenía un debate, un debate en el Senado con el Presidente que, por cierto, pidió él mismo, pensando que Pedro Sánchez le diría que no, pero no lo conoce, dijo que sí, que por supuesto, y ahí empezaron sus problemas.

Pedro Sánchez ha aprovechado ese debate para desenmascarar al líder del PP. Empezó advirtiéndole que un responsable público no puede comportarse como un chamán ni como un curandero, y sobre todo, no puede jugar con el miedo de la población. Y le ha preguntado con tono sereno, mirándole a los ojos desde el atril ¿por qué el PP no quiere alcanzar ningún tipo de acuerdo, ni antes de la pandemia ni ahora ante una guerra? ¿Por qué su único objetivo es socavar y derribar al Gobierno de España? ¿Esto es lo que le importan los problemas de los españoles?

El presidente no se ha quedado ahí, durante la réplica ha analizado los tremendos patinazos del expresidente gallego desde que asumió la dirección del PP, que llegan a cuestionar su imagen de buen gestor tras más de una década al frente de la Xunta de Galicia.

Le ha recordado y desmontado algunos de los titulares referentes a la prima de riesgo, la regla de gasto o en materia de impuestos. Reiterando una y otra vez si cuando se equivoca en los datos de sus discursos se trata de "insolvencia o de mala fe".

En marzo, Feijóo acusó al Gobierno de "forrarse" gracias a los impuestos de los combustibles, a sabiendas de que la mayor parte de dicha recaudación la reciben las comunidades autónomas, esto es algo que debería saber quién ha sido presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años. ¿Es insolvencia o mala fe?

En abril el líder del PP propuso una deducción del IRPF para inversiones en eficiencia energética, que ya estaba aprobada desde meses antes y también se refirió a que en Galicia "lo rural no paga impuestos". ¿Tampoco sabe de impuestos? ¿Esto es insolvencia o mala fe?

Y qué decir de la primera intervención que tuvo el líder del PP en el Senado cuando en un error de bulto confundió la prima de riesgo en España con los tipos de interés. ¿No sabía de lo que hablaba? ¿Es insolvencia o mala fe?

También Feijóo aseguró que España se asomaba a la recesión, en contra de lo que aseguran todos los organismos económicos internacionales, una insolvencia que constituye una temeridad y que pretende dañar los fundamentos de la economía española. ¿Es insolvencia o mala fe?

El líder del PP buscando titulares del miedo llegó también a afirmar que el Gobierno está sepultando a los españoles bajo una gran deuda pública, a pesar de que ésta se ha reducido en el plazo de un año. Por cierto, a Feijóo se le olvida que cuando él llegó a la Xunta la deuda pública en la comunidad era de 3.900 millones de euros y cuando la abandonó era de 11.300 millones. La triplicó. ¿Esto es insolvencia o mala fe?

Y recientemente el expresidente gallego en una entrevista argumentó que las pensiones no se pueden aumentar según el IPC porque eso supondría superar la regla de gasto. ¿Es que aún no se ha enterado de que las pensiones no entran en la regla de gasto? ¿Insolvencia o mala fe?

El líder del PP, como todos los senadores de su partido, miraba hacia abajo mientras el presidente del Gobierno le desmentía una a una sus predicciones apocalípticas. Esto no era una rueda donde los medios de la derecha te pondría el mejor titular para castigar al Gobierno, esto era un debate cara a cara y no te podías esconder. Como líder del principal partido de la oposición son demasiados errores en muy poco tiempo.

Las españolas y españoles deben decidir si quieren a un presidente ocupado en resolver los problemas de la ciudadanía, en la transformación y modernización de nuestro país o, en cambio, a un candidato más preocupado por destruir a su país con medias verdades a medias o falsedades completas, buscando únicamente el beneficio electoral de su partido político. En mi opinión, el PP necesita un líder que haga propuestas sólidas y solventes; alguien que anteponga su país al poder. Y Feijóo no lo es.