¿Qué es la universidad para ti?

Hace una semana leí el escrito de un profesor harto de la actual inercia universitaria en nuestro país. Creo que acertó totalmente en su análisis, y creo que todos somos en parte responsables de un desastre que nos negamos a reconocer. La primera pregunta siempre es la más importante, porque, entre otras cosas, llegar a ella significa que quieres o necesitas una respuesta. Así que allá vamos: ¿qué significa la universidad para ti? Dependiendo de la idea que tengas surgirá un tipo concreto de institución u otro. Iba a escribir institución intelectual, pero con los tiempos que corren es que, a lo mejor, ni se valora la posibilidad de que la universidad sea un templo intelectual. No resulta difícil hallar modelos privados de negocio que huyen de la formación integral y racional de sus alumnos, que desprecian la importancia de lo reflexivo. No hay estudiantes, solo clientes. Tampoco es ya anecdótico encontrarse con centros públicos que van al garete, es decir, flotando a la deriva por el mar de una sociedad cada vez más frívola en la que existe un empeño ridículo de no exigir madurez de los alumnos y rigor a los docentes.

La derecha y la izquierda pensante tendrían que sentarse de una puñetera vez para buscar algunos consensos y garantizar algunas lealtades. Me niego a aceptar que un votante del PP y uno del PSOE, por poner un ejemplo (los de Vox no me valen, lo siento), no puedan compartir un mismo concepto sobre lo que significa la universidad. Antes de decidir si apostamos por un modelo público o privado tendremos que acreditar una idea sobre lo que entendemos por universidad ¿o no? En el ámbito educativo, parece que nos estamos peleando a garrotazos. La derecha se rasga las vestiduras exigiendo un esfuerzo que ellos no practican ni de lejos y la izquierda no acaba de mostrar un modelo de autoridad, que no tiene nada que ver con un modelo autoritario.

La universidad es el lugar al que deben ir nuestros jóvenes (y por qué no adultos y mayores) con claras aptitudes intelectuales. Parece que está prohibido decirlo, que es una especie de insulto, cuando representa la garantía más contundente de hacer fuerte a una sociedad en el tiempo. Los que accedan a las facultades y escuelas universitarias han de mostrar entusiasmo por el conocimiento, los que enseñan en ellas deben contagiarlo. Todos tienen derecho a ir a la universidad siempre que demuestren que pueden hacerlo. Desde un planteamiento solidario, la falta de recursos económicos de una familia no ha de ser nunca un obstáculo. Entre todos, vía impuestos, nos ayudamos, nos cuidamos.

La universidad, al menos la pública, no se limita a la enseñanza, sino que se debería caracterizar por ser epicentro de la investigación. ¿Somos una sociedad que valora y respeta las horas de laboratorio y de biblioteca tanto como para no cuestionar la sostenibilidad del trabajo investigador o, por el contrario, nos revolcamos en la ingenuidad de pensar que las soluciones a los problemas aparecerán solas porque tenemos derecho a que así sea?

Como ves, muchas preguntas, un gran problema y poco espacio. Te recomiendo que leas las palabras del profesor Daniel Arias y luego te preguntes qué es la universidad para ti. Tenemos que construir un puente sobre un abismo que hemos creado nosotros solos, por eso nos necesitamos todos, izquierda y derecha.