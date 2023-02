Reporteros de Cristo Rey

El otro día, navegando a la deriva por el lodazal de las redes sociales, apareció en mi pantalla un hombre de largos cabellos rubios que divagaba acerca de la atracción sexual hacia los animales. Internet, ya se sabe, es una ruleta rusa y uno nunca puede predecir hacia dónde le conducirán las fuerzas secretas del algoritmo. El tipo llevaba un letrero en la pechera pero las solapas de la chaqueta cubrían las primeras letras, de modo que solo se leía "ENSA" y por un instante llegué a pensar que nuestro héroe hablaba en nombre de la asociación internacional de superdotados MENSA.

Si mi primera conjetura parecía aventurada, mis ojos se encargaron de corregirme con un sopapo de realidad. El caso es que el afectuoso amigo de los cerdos, los macacos y los manatíes no era un cerebrito ni un prodigio del cubo de Rubik sino un periodista mondo y lirondo. O mejor dicho, alguien que ha conseguido la acreditación de prensa del Congreso de los Diputados. Lo comprobé con asombro en la chaqueta de una trabajadora que tuvo la cortesía de colocarse la tarjeta de identificación por encima de las solapas: "PRENSA".

Después, en medio del jolgorio tuitero, aparecieron algunas fotografías que ayudaban a comprender el contexto. Dice la hemeroteca que el periodista animalista ha arropado siempre a los ultras que asaltaron la librería Blanquerna y en una ocasión hasta ejerció de maestro de ceremonias en un acto de desagravio auspiciado por una macedonia de siglas falangistas y neonazis. Así se explica mejor que Espinosa de los Monteros recogiera el guante de la zoofilia para zumbarle a la ley del consentimiento. Resulta que la ultraderecha era al mismo tiempo el ventrílocuo y el muñeco.

Casi sin darnos cuenta, la sala de prensa del Congreso se ha convertido en una suerte de parque zoológico donde los profesionales de la información comparten espacio y tiempo con una nueva especie protegida de mamíferos que no practican el periodismo sino que lo deshonran. Mamíferos porque maman con avidez de la misma teta pública que desprecian. Protegidos porque llegan con carta de recomendación. Sus padrinos son los mismos que cerraban las puertas de sus actos electorales a todos los medios de comunicación que no les ríen las bromas.

En 2021, la mayoría de los equipos de comunicación del Congreso reclamaron a Meritxell Batet que pusiera coto al festival de insultos y ofensas contra el decoro parlamentario. Batet dijo tararí y puso la pelota en el tejado de la Dirección de Comunicación. La Asociación de la Prensa de Madrid, siempre tan ecuánime y cabal, pidió a periodistas y a políticos que se profesaran "respeto mutuo". Ni insultadores ni insultados: igualdad. Unos meses después, uno de los acreditados llamó hija de puta a la portavoz Mertxe Aizpurua en plena rueda de prensa. La APM no dijo ni mu.

Podría parecer que esta bacanal de degradación mediática corresponde a una mera crisis del oficio o, como mucho, que la gresca y el bulo forman parte de las exigencias de la viralidad. Dirán que hay que subir el volumen del debate y estimular la cosecha de clics porque la dictadura del hashtag, damas y caballeros, no entiende de izquierdas ni de derechas. Algunos, encaramados en el justo fiel de la balanza, clamarán contra la polarización y dirán que tan malos son los unos como los otros porque los extremos ya se sabe cómo se las gastan. Ni nazis ni no nazis: igualdad.

Pero existe una hipótesis más razonable. Y es que la clase dominante ha interpretado la comunicación política como una guerra híbrida que exige cubrir todos los frentes y empuñar todas las armas, desde el pincel más fino hasta la brocha más despeluchada. Así, la agenda de la derecha avanza con tanques Leopard en los platós del duopolio televisivo mientras su legión de Minimoys cibernéticos se echa al monte con la guerrilla. La artillería escupe proyectiles de alto calibre que no dejan títere con cabeza. Los monigotes del like, en cambio, libran una lenta guerra de desgaste.

El periodismo macarra de las gacetillas ultras no es un fenómeno adscrito a la marginalidad de la extrema derecha sino que participa de una estrategia común junto a la derecha hegemónica. Con esa misma apuesta anfibia se adueñó el franquismo de la Transición: mientras los próceres encorbatados dirigían ministerios y embajadas, la patulea parapolicial propinaba palizas a militantes obreros y asesinaba a disidentes políticos con balas del SECED. Por algo Manuel Fraga toleró que los Guerrilleros de Cristo Rey camparan a sus anchas en la matanza de Montejurra.

Los grandes eventos y personajes de la historia, dice Marx, aparecen dos veces: primero como tragedia y después como farsa. En la farsa de nuestros días, los gobiernos del Partido Popular han dopado con miles de euros a los Reporteros de Cristo Rey para que manufacturen noticias falsas y desvíen la agenda mediática hacia los intereses de las élites y de la derecha populista. Tanto monta, monta tanto. Nunca la fabricación de fake news fue un negocio tan rentable y tan ruinoso. Ruinoso para las arcas públicas. Rentable para los mentirosos.

El pasado fin de semana, en Madrid, una camarilla de nazis rindió homenaje a la División Azul entre cruces gamadas y saludos a la romana. Como había que rascar noticias de algún lado, los lechones de VOX la tomaron con Fermin Mugurza porque la película Black is Beltza II: Ainhoa estaba nominada a los Goya. Hasta pagaron a un reportero de Cristo Rey para que montara el circo mientras Muguruza firmaba cómics. No buscan las noticias; las crean. A la verbena nazi de Madrid, eso sí, no fueron a meter bulla. Esa es la verdadera ley animal: perro no come perro.