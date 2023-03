¿Hay que suprimir el Ministerio de Igualdad?

El jueves pasado Vox publicaba que solo ellos habían votado para suprimir el Ministerio de Igualdad, a diferencia del PP, que votó por su mantenimiento. Sorprende que a estas alturas Vox trate a sus propios votantes como ignorantes o que desconozcan el propio funcionamiento de la democracia. Y sorprende que saquen pecho por votar "solo" ellos, cuando eso evidencia que la realidad es que se quedan solos y no les apoya nadie.

El título III de la Constitución Española indica cómo funcionan las Cortes Generales, gobierne quien gobierne. Y no, no se puede pedir la supresión de un Ministerio porque no lo elige la Cámara, sino que cada Gobierno tiene la potestad de hacer como considere.

Lo que Vox propuso fue una interpelación sobre las políticas "del Gobierno para devolver a los españoles el respeto a su presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley, con independencia de su sexo". Vuelve al viejo mito de que las políticas de igualdad afectan a la presunción de inocencia de los hombres, algo que está ya negado por el Tribunal Constitucional. Pero es que, además, se recoge que la justicia debe tener ese enfoque en la CEDAW de 1979 (art. 15) y el Convenio de Estambul (art. 4) y esos ordenamientos son asumibles por nuestro Estado porque así lo recoge la Constitución (art. 96).

La presunción de inocencia está en el artículo 24 y es un derecho fundamental, por lo tanto, no podría existir ninguna ley que lo atacase. De lo contrario, todos los hombres estarían encarcelados y, obvio, no es así. En la Ley de Violencia de Género no existe ningún párrafo que suprima la presunción de inocencia de los hombres. Las mujeres que denuncian (al igual que cualquier otra persona que denuncie cualquier otro delito) son las que tienen que demostrar los hechos que afirman, y no el denunciante. Y el denunciado puede optar por callar o mentir y no ocurre nada, mientras ella debe decir la verdad o, si no, incurre en un delito de falso testimonio.

No obstante, esta idea de suprimir el Ministerio de Igualdad es una constante. Y, por supuesto, si el PP llega a gobernar dudo de que lo mantengan. Hace tiempo Ayuso dijo que es un Ministerio que victimiza a las mujeres. Y hace unos días me saltó por las redes un vídeo, como otros tantos, de estos líderes de opinión que dicen que el Ministerio existe porque antes se hace una campaña para concienciar a las mujeres de que están mal, y luego así se justifica su existencia. Estos razonamientos paternalistas, donde nos ven como unas infantiles manejadas, no los trasladan a otros ministerios porque se reirían de ellos. Es como decir que el Ministerio de Agricultura victimiza a los agricultores o que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo les hace pensar a todo el sector que están fatal como para crear ese ministerio.

Una cosa es opinar que una ministra es mejor o peor en sus funciones, y se puede incluso pedir una dimisión, y otra pedir suprimir un ministerio con planteamientos absurdos. El movimiento feminista, nunca, en la vida, ha tenido que esperar a que la política creara un ministerio para salir a la calle, denunciar o protestar. Siempre ha ido por delante.

Y una vez creado, sí, siempre será necesario mientras haya mociones en contra de la igualdad, mientras no asuman que no nos victimiza un Ministerio sino el machismo, mientras piensen que somos idiotas como para que nos digan qué pensar. Porque mientras una sola mujer siga cobrando menos por razón de su sexo, mientras la conciliación no sea real, mientras sigamos teniendo peores pensiones y más empleos temporales, mientras la trata y la prostitución siga hacia delante, mientras sigan aumentando las violaciones, mientras se siga aplicando el SAP en la justicia, mientras nos sigan maltratando, acosando, violando y matando, un Ministerio de Igualdad será necesario.