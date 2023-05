Servicios sociales y vertebración comunitaria en Barcelona

La precarización de nuestras vidas, de las vidas de mayorías sociales, es la marca de la época, tanto por procesos que llevan décadas teniendo lugar (como la digitalización de la economía, la fragilización de las estructuras familiares, la concentración de la riqueza, la transición a una sociedad longeva o la exclusión administrativa de personas migrantes) como por las crisis del inicio y el final de la segunda década del siglo XXI (la que comienza en el sector financiero y la generada por la pandemia de la covid-19). En este contexto, se observa un crecimiento de la demanda, y un incremento de la diversidad en los perfiles de las personas que acuden a los servicios sociales. Barcelona es un ejemplo de esta tendencia ¿La respuesta del Ayuntamiento en el mandato que termina? Desde un presupuesto para servicios sociales de 333 millones de euros en 2019 se ha llegado a una cantidad de 408 millones de euros. En el mismo período el número de sus servidoras y servidores públicos a pie de calle se ha incrementado en un 45%.

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona están embarcados en un tránsito hacia un modelo de atención en clave de acompañamiento personalizado, desarrollo comunitario y prevención. Los procesos de intervención social se diseñan para contribuir al empoderamiento de las personas, no sólo a la hora de ejercer sus derechos y recibir los servicios que necesiten sino también como agentes y recursos a disposición de otras personas en un marco de acción comunitaria. Se busca una mayor proactividad en la identificación de necesidades, la combinación de atención individual y grupal y el incremento del margen de maniobra de las y los profesionales.

Mención aparte merece la apuesta de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona por las grandes cantidades de datos, la inteligencia artificial, la interoperabilidad entre sistemas o la robótica en un marco de innovación tecnológica y social. Una innovación tecnológica y social de corte comunitario y participativo, mediante la que se busca la implicación de la población y de los más diversos agentes presentes en el territorio. Apuntándose a un escenario de centros comunitarios que permita impulsar procesos de una mayor autogestión y cogestión de los cuidados y apoyos propios de los servicios sociales.

El gobierno municipal de Barcelona, como otros de similar orientación política en instituciones locales o autonómicas, está en las antípodas del simbolizado por la líder política que dijo que "en Madrid no te encuentras a tu ex". Frase que refleja el proyecto de una sociedad individualista, mercantilizada, polarizada y carente de espacios y servicios públicos donde se produce el encuentro interpersonal y la ayuda mutua y donde se construye ciudadanía. Los servicios sociales para todas las personas son una pieza clave dentro del proyecto de una ciudad para todas las personas. El 28 de abril de 2023, Bruce Springsteen comenzaba su concierto saludando a Barcelona y cantando No surrender: "Hicimos una promesa, juramos que siempre la recordaríamos, nada de retractarse, cariño, nada de rendirse. Hermanos de sangre bajo la noche tormentosa, con un voto que defender. Nada de retractarse, cariño, nada de rendirse". Con un voto que defender. No lo digo yo, lo dice the boss.