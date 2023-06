Ocho citas sobre la derecha que ha ganado el 28M

Hace unos años encontré en una de las citas de este texto una explicación al éxito de Ayuso en las elecciones de 2021 que me gustaba mucho. Empecé entonces a recopilar textos de películas que me parecían útiles para explicar las pasiones y los imaginarios de esta derecha impugnatoria que tiene su prueba de fuego en las próximas elecciones generales.

Aunque haya varias citas que son de comedias, no hay en este texto ninguna intención paródica, creo que son descripciones útiles que, en general, escapan a los análisis de la izquierda.

Estos primeros compases de la campaña para las generales del próximo 23 de julio, el PSOE ha elegido basar su campaña en una suerte de repetición de la del miedo a Vox del abril de 2019 (que fue muy exitosa, pero que me temo que en esta ocasión no será suficiente). Viendo que ese era el criterio –en mi opinión erróneo–, me ha parecido adecuado recopilar estas citas, ordenarlas y dejar que hablen por sí mismas, con la intención de intentar entender mejor de qué se compone esta vieja nueva derecha. Espero que sea, al menos, un ejercicio entretenido.

Hay algún spoiler de Succession y de Juego de Tronos. Las otras citas no revelan partes esenciales de la trama de sus películas.

Vamos a ello.

"Apolítico. Total. De derechas como mi padre".

(Un vendedor de porteros automáticos en La Escopeta Nacional)

"El dinero, el corpúsculo de la vida, que fluye por la nación y el mundo. Llenando de deseos a hombres y mujeres del mundo, avivando la ambición de poseer, de crear, comerciar, ganar, construir y mejorar. Grandes géiseres de vida, quiso. De los edificios que hizo levantar. De los barcos, cascos de acero, parques de atracciones, periódicos, programas y películas y vida. Una vida jodidamente complicada. [...] Y sí, tenía un ímpetu terrible y una ambición feroz que podía echarte a un lado. Pero eso forma parte del ser humano. El deseo de ser visto y de hacer. Y ahora puede que la gente quiera socavar su recuerdo, denigrar ese ímpetu, ese ímpetu terrible y magnífico, pero, Dios mío, espero haberlo heredado. Porque, si no podemos igualar su vigor, Dios sabe que el futuro será indolente y gris".

(Kendal Roy, hablando de su padre Logan Roy en Succession)

"Hago cosas porque me hacen sentir bien. Bebo porque me hace sentir bien. Maté a mi marido porque me sentía bien librándome de él. Me follo a mi hermano porque me hace sentir bien sentirlo dentro de mí. Miento sobre follarme a mi hermano porque me siento bien manteniendo a salvo a mi hijo de odiadores idiotas. Maté a tu líder, a sus pequeños seguidores y a sus asquerosos soldados porque me hace sentir bien verlos arder".

(Cersei Lannister en Juego de Tronos)

"No me hagas reír... 'Somos un pueblo'. Eso es un mito creado por Thomas Jefferson. Oh, ¿ahora vas a convencerme con Jefferson? Amigo mío, Jefferson es un santo norteamericano porque escribió las palabras: «Todos los hombres son creados iguales». Palabras en las que claramente no creía, dado que permitía que sus propios hijos vivieran en esclavitud. Era un rico esnob que estaba harto de pagar impuestos a los británicos así que, sí, escribió algunas palabras hermosas e incitó a las masas y ellos salieron y murieron por esas palabras mientras él se sentaba y bebía su vino y violaba a su chica esclava. Este tipo quiere decirme que vivimos en una comunidad. Vivo en Estados Unidos y en Estados Unidos no tienes a nadie. Estados Unidos no es un país, es sólo un negocio. Así que: págame".

(Brad Pitt en Mátalos Suavemente)

"¿Qué pasa? ¿Qué tal mundo? Jason Orleen, jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos. Durante estos días he visto a muchas personas rezando, y eso lo admiro, pero también quiero dedicar una oración a las cosas. Hay cosas alucinantes, cosas materiales, como... pisos flipantes, relojes, coches, y ropa y otras muchas mierdas guais que podría desaparecer. Por eso quiero dedicar una oración a esas cosas. Amén"

(Jason Orleen en No Mires Arriba)

"Que vengan todos... que venga el servicio que estas cosas les gustan mucho... que vengan todos que tengo que perdonarlos..."

(El Marques de Leguineche en La Escopeta Nacional)

"A mí esto me duele más que a ti, Julia. Nosotros queríamos que fueras uno más. Que compartieras la suerte de vivir en esta casa. Hasta te hicimos una fiesta de bienvenida. ¿Y cómo nos lo pagas? ¿Eh? Riéndote de nosotros. Y lo que es peor, echando balones fuera, que es lo más sucio que se puede hacer. [...] ¿Sabes cuantos años llevo detrás de este proyecto? ¿Sabes el esfuerzo que he tenido que hacer para poner de acuerdo a toda esta gente? He rechazado trabajos, trabajos muy bien pagados, sólo para no irme de esta casa. Sabía que si yo no estaba todo esto se vendría abajo. ¿Ves lo que pasa? ¿Ves lo que pasa? Sólo por darles un capricho a los chicos, las únicas vacaciones que me he permitido en 20 años y de pronto llegas tú y lo jodes todo. ¿Quién te has creído que eres? Yo te diré quién eres, eres una puta mentirosa. Seguro que ni siquiera tienes familia. Claro, vosotros no queréis responsabilidades. Solo vivir el presente, disfrutar de la vida a lo loco. Bueno pues aquí no. Aquí somos una comunidad".

(El presidente de una comunidad en La Comunidad)

"Pero yo he estado ahí siempre. Yo he estado ahí siempre, cuando lo de Alex del tinglao de convento... Y así me lo agradecen. Bueno, te digo una cosa, las grabaciones no son definitorias... Ellos no pueden. ¡Joder, que somos emprendedores, tío! ¡Que queremos hacer mil cosas! Pero o pagas o pagas. Aquí o pagas o pagas. ¿Pero que puta mierda de país tenemos? (...) Esa gorda no me ha dado la mano, no me ha dado la mano nunca. Miento, una vez, ¿tú estabas? Delante de Rojas y Serrano cuando les nombré directores generales de no sé qué cojones. Esa vez. Nunca más me ha dado la mano. Ahora, eso sí, cuando lo tuyo y lo de Paco con una puta mierda de Persika a quién llamaron, Manuel. Bermejo, llamándome acojonao: «Vámonos a Andorra, a guardarlo todo». Y ahí estuve yo, Manuel, llevándoselo todo a Andorra en un puto helicóptero de tráfico. ¿Y así me lo agradecen?".

(Un emprendedor/ político/ hombre hecho a sí mismo en El Reino)